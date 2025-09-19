Lâm Đồng: Tiến độ triển khai xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét đến đâu?

Hồ thủy lợi Ka Pét là dự án trọng điểm của tỉnh Bình Thuận, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26.11.2019 và điều chỉnh tại Nghị quyết 101, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 22.5.2023.

Hồ thủy lợi Ka Pét dự kiến được xây dựng ở xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã Mỹ Thạnh, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ), có chức năng cấp nước cho Khu công nghiệp Hàm Kiệm và nước sinh hoạt cho người dân; phòng chống lũ và điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực phía nam tỉnh Bình Thuận cũ.

Hồ thủy lợi Ka Pét được thiết kế có sức chứa 51,2 triệu m3 nước (dung tích lớn thứ 4/50 hồ thủy lợi hiện hữu của tỉnh Bình Thuận cũ).

Phải chờ Quốc hội điều chỉnh gia hạn tiến độ

Ngày 18.9, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án (BQLDA) nông nghiệp Bình Thuận (chủ đầu tư dự án hồ thủy lợi Ka Pét), cho biết dự án đến cuối năm 2025 là kết thúc. Nhưng trước đó, do không kịp tiến độ, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) có đề nghị cho gia hạn tiến độ đến cuối năm 2028 mới kết thúc.

Lãnh đạo BQLDA nông nghiệp Bình Thuận cho biết, hiện Bộ Tài chính đã trình Quốc hội có quyết định gia hạn tiến độ làm cơ sở để triển khai dự án. Dự kiến, kỳ họp tháng 10 tới đây, nội dung này sẽ được Quốc hội thông qua.

Cơ quan chức năng thị sát vùng lõi dự án hồ thủy lợi Ka Pét năm 2024 ẢNH: QUẾ HÀ

Trả lời câu hỏi khi nào khởi công dự án hồ thủy lợi Ka Pét, đại diện BQLDA nông nghiệp Bình Thuận cho biết dự kiến vào cuối năm 2025. Hiện nay, công việc trước mắt của chủ đầu tư là tiến hành đấu thầu các gói thầu. Tháng 7 vừa qua đã tổ chức 5 phiên đấu thầu. Cuối tháng 9.2025 sẽ tiếp tục mở gói thầu về xây lắp điện để phục vụ dự án.

Về công tác trồng rừng (chuyển đổi từ rừng dự án), BQLDA nông nghiệp Bình Thuận cho biết, chủ đầu tư đang trình Sở NN-MT Lâm Đồng thẩm định để Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận tiến hành trồng rừng thay thế 500 ha trong tổng số hơn 1.800 ha rừng của dự án. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành cập nhật biến động rừng trong phạm vi dự án để có con số rừng bị chuyển đổi chính xác.

Cây rừng cổ thụ trong vùng lõi của dự án xây dựng hồ thủy lợi Ka Pét ẢNH: ĐÌNH TƯ

Một nguyên do nữa dẫn đến các thủ tục triển khai hồ thủy lợi Ka Pét bị chậm là do quá trình sáp nhập đơn vị hành chính (Bình Thuận sáp nhập thành tỉnh Lâm Đồng), các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư phải được UBND tỉnh Lâm Đồng mới ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ làm cơ sở triển khai dự án.

Hồ thủy lợi Ka Pét hình thành trên tổng diện tích đất là 693,31 ha, trong đó diện tích đất có rừng là hơn 680 ha. Cụ thể, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng là 162,55 ha; rừng phòng hộ là 0,91 ha; rừng sản xuất là 471,09 ha, rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 45,85 ha và diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 12,9 ha.

Toàn bộ kinh phí dự án hồ thủy lợi Ka Pét sau khi được Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư là 874 tỉ đồng (tăng 288 tỉ đồng so với dự toán ban đầu).

Theo điều 21 luật Lâm nghiệp năm 2017, khi chuyển đổi 1 ha rừng tự nhiên phải trồng lại 3 ha rừng trồng. Theo chủ đầu tư dự án, toàn bộ diện tích rừng phải trồng thay thế diện tích rừng tự nhiên bị ngập tại hồ thủy lợi Ka Pét là 1.844 ha.



