Thời sự

Lâm Đồng: Lũ cát đỏ ào ạt tràn xuống QL1, giao thông tê liệt nhiều giờ

Quế Hà
Quế Hà
15/09/2025 19:29 GMT+7

Lũ cát đỏ từ đồi cao ào xuống QL1, đoạn qua xã Lương Sơn (Lâm Đồng), phủ kín mặt đường khiến giao thông 2 chiều ách tắc, chính quyền phải huy động lực lượng khẩn cấp xử lý.

Chiều 15.9, tại Km 1651+100 trên QL1 (thuộc thôn Lương Đông, xã Lương Sơn), một dòng lũ cát đỏ từ đồi cát cao theo mưa lớn chảy ào xuống, tràn phủ toàn bộ mặt đường. Khối lượng cát trải dài gần 100 m trên QL1, dày khoảng nửa mét khiến các phương tiện hai chiều buộc phải dừng lại. Sự việc khiến giao thông tê liệt hoàn toàn trong khoảng 1 giờ.

Ngay khi xảy ra sự cố, Công an xã và Cảnh sát giao thông đã có mặt để chặn các xe cố tình đi qua, đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương khẩn trương huy động xe múc, xe ben đến dọn dẹp lớp cát dày đặc.

Lâm Đồng: Lũ cát đỏ ào ạt tràn ra QL 1, giao thông tê liệt nhiều giờ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lũ cát tràn xuống đường

ẢNH: Q.H.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, một phần đường hướng Bắc - Nam đã được khơi thông, cho phép phương tiện lưu thông trở lại. Hướng còn lại vẫn phải phong tỏa để tiếp tục cào dọn do lớp cát bám chặt với khối lượng lớn. Các lực lượng chức năng túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc kéo dài.

Lâm Đồng: Lũ cát đỏ ào ạt tràn ra QL 1, giao thông tê liệt nhiều giờ - Ảnh 2.

Lượng cát tràn xuống đường dày khoảng nửa mét

ẢNH: Q.H.

Người dân sinh sống gần khu vực cho biết, thời điểm lũ cát tràn xuống là lúc mưa lớn kéo dài. Đây không phải lần đầu QL1, đoạn qua xã Lương Sơn (tức TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận cũ) hứng chịu tình trạng cát đỏ đổ xuống đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hiện chính quyền địa phương đang khảo sát khu vực đồi cát để có giải pháp ngăn chặn, tránh tái diễn tình trạng “lũ cát” uy hiếp tuyến QL1 huyết mạch này.

Bình Thuận: Tìm giải pháp ngăn lũ cát tràn ra đường đi Mũi Né

Bình Thuận: Tìm giải pháp ngăn lũ cát tràn ra đường đi Mũi Né

UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã có cuộc họp khẩn với các cơ quan liên quan, nhằm đưa ra giải pháp tạm thời chống hiện tượng lũ cát tràn ra đường Nguyễn Thông, P.Phú Hài, gây khó khăn, nguy hiểm cho người đi đường.

lũ cát QL1 giao thông tê liệt Lâm Đồng
