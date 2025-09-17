Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất xây dựng hệ thống gom nước mưa 250 tỉ đồng cho đặc khu Lý Sơn

Hải Phong
17/09/2025 19:42 GMT+7

Nguồn nước ngọt ở đặc khu Lý Sơn ngày càng cạn kiệt, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi đề xuất đầu tư hệ thống thu gom, trữ và cấp nước mưa với tổng kinh phí khoảng 250 tỉ đồng để cấp nước sinh hoạt cho khoảng 11.000 người.

Ngày 17.9, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về các vướng mắc trong việc tạo nguồn nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và du lịch tại đặc khu Lý Sơn.

Gần 100 đường ống thi nhau hút nước ngọt tại 1 giếng nước ở đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi

Theo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, hiện đảo Lý Sơn có hơn 2.100 giếng khai thác nước ngầm, tổng lượng khai thác khoảng 21.700 m³/ngày đêm, trong khi trữ lượng có thể khai thác chỉ khoảng 3.200 m³/ngày đêm. Việc khai thác quá mức khiến tầng chứa nước bị nhiễm mặn, đe dọa nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt.

Trong khi đó, hồ chứa Thới Lới với dung tích hơn 271.000 m³ mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Trước thực trạng này, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi đề xuất phương án đầu tư hệ thống thu gom, trữ và cấp nước mưa với tổng kinh phí khoảng 250 tỉ đồng, triển khai giai đoạn 2026 - 2029.

Dự án bao gồm xây dựng bể chứa ngầm theo địa hình, nhà máy xử lý nước công suất 1.150 m³/ngày đêm (cấp nước sinh hoạt cho khoảng 11.000 người), hệ thống đường ống dẫn và phân phối. Ngoài ra, công trình còn cung cấp nước tưới tiết kiệm cho 32 ha đất nông nghiệp.

Một giếng nước ở đặc khu Lý Sơn bị nhiễm mặn, người dân vẫn tận dụng để dùng

Liên quan đến vấn đề trên, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh đặc khu Lý Sơn cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lắp đặt điện mặt trời áp mái, xây dựng bể chứa nước mưa và sử dụng nước tiết kiệm. Chính quyền địa phương được yêu cầu rà soát nhu cầu sử dụng nước hiện tại và dự báo đến năm 2030 và 2045, từ đó có giải pháp lâu dài, đồng thời kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

"Trước mắt, cần trồng thêm cây xanh để hạn chế bốc hơi nước, song song với việc nghiên cứu giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực của địa phương", ông Hiền nói.

Lý Sơn khát nước ngọt

Khám phá thêm chủ đề

đặc khu Lý Sơn Nước ngọt nhiễm mặn nước mưa Quảng Ngãi
