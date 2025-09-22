Phân bổ gần 2.000 tỉ đồng xây dựng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Sáng 22.9, tại phiên họp 49, với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách T.Ư năm 2024 giữa các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trình bày tờ trình của Chính phủ về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách T.Ư

ẢNH: GIA HÂN

Tại nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách T.Ư năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2022 là 1.926,908 tỉ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).

Cùng đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giảm hơn 732 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách T.Ư năm 2025 giao từ nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2022 của Bộ Tài chính và Bộ GTVT để bổ sung tương ứng cho tỉnh Quảng Ngãi (150 tỉ đồng) và tỉnh Lâm Đồng (573,092 tỉ đồng).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua việc điều chỉnh dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách T.Ư năm 2025.

Cụ thể, điều chỉnh giảm 3.270,678 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách T.Ư trong nước của 9 bộ, cơ quan T.Ư và 3 địa phương (trước sáp nhập) để bổ sung tương ứng kế hoạch vốn năm 2025 của 3 bộ, cơ quan T.Ư và 13 địa phương.

Theo đó, các cơ quan điều chỉnh giảm dự toán gồm: Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT, Bộ TT-TT, Bộ KH-CN, Bộ TN-MT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Điện Biên, Kiên Giang.

Các bộ, cơ quan T.Ư và 13 địa phương được bổ sung dự toán ngân sách gồm: Bộ Xây dựng, Bộ GD-ĐT, Hội Nông dân Việt Nam, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Dương, Bến Tre, Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định giảm 703,036 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách T.Ư năm 2025 của Bộ NN-PTNT (trước sáp nhập) để bổ sung tương ứng kế hoạch vốn năm 2025 của 3 địa phương (Tuyên Quang, TP.HCM, Tây Ninh).

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết ẢNH: GIA HÂN

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2025 sau sắp xếp, sáp nhập

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách T.Ư năm 2025 để phù hợp với tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương sau sắp xếp.

Theo đó, điều chỉnh giảm 497,145 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách T.Ư trong nước của 22 bộ, cơ quan T.Ư để bổ sung tương ứng kế hoạch vốn năm 2025 cho 13 bộ, cơ quan T.Ư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cụ thể, điều chỉnh giảm toàn bộ nguồn ngân sách T.Ư năm 2025 của 8 bộ, cơ quan T.Ư (trước sáp nhập), gồm: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ KH-ĐT, Bộ NN-PTNT, Bộ GTVT, Bộ TN-MT, Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Số này được dùng để điều chỉnh tăng tương ứng cho 7 bộ, địa phương (mới), gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Bộ VH-TT-DL, Bộ Xây dựng, Bộ Dân tộc - Tôn giáo, Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý điều chỉnh một phần vốn ngân sách T.Ư năm 2025 giữa các bộ, cơ quan T.Ư do điều chuyển chức năng quản lý nhà nước. Cụ thể, điều chỉnh giảm 381 tỉ đồng của Bộ Nội vụ để tăng tương ứng cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều chỉnh giảm 187,7 tỉ đồng của Bộ LĐ-TB-XH (cũ) để tăng tương ứng cho Bộ Nội vụ (100,8 tỉ đồng), Bộ GD-ĐT (61,6 tỉ đồng) và Bộ Y tế (25,3 tỉ đồng). Điều chỉnh giảm 66 tỉ đồng của Bộ TT-TT (cũ) để tăng tương ứng cho Bộ KH-CN (52,5 tỉ đồng) và Bộ Công an (13,5 tỉ đồng).