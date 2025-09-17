Thủ tướng phê bình các bộ ngành, địa phương giải ngân đầu tư công thấp

Sáng 17.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các phó thủ tướng đã chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3).

Báo cáo của Bộ Tài chính cho hay, kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt 409.000 tỉ đồng, đạt 46,3% kế hoạch giao, tăng 5,9% về tỷ lệ và tăng gần 135.300 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng phê bình các bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp ẢNH: NHẬT BẮC

Có 9 bộ, cơ quan và 22 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan, địa phương được giao kế hoạch lớn và có tỷ lệ giải ngân cao như Bộ Quốc phòng (giải ngân đạt 54,5%), Bộ Công an (64,8%), Thanh Hóa (90,6%), Ninh Bình (90,1%)...

Thủ tướng nhắc tới ví dụ cầu Phong Châu mới giao cho đơn vị quân đội xây dựng với quy mô lớn hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí và chuẩn bị được khánh thành. Người đứng đầu Chính phủ cũng biểu dương các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình cả nước.

Cạnh đó, giải ngân đầu tư công vẫn còn những tồn tại như chậm trễ trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; nguồn cung nguyên vật liệu chưa được giải quyết tốt, giá nguyên vật liệu tăng so với thời điểm mở thầu làm tăng chi phí.

Đến hết tháng 8 năm 2025, còn 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Thủ tướng phê bình và yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương này kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Xác định kết quả giải ngân đầu tư công là một tiêu chí đánh giá cán bộ, đánh giá kết quả công tác.

Về nguyên nhân, Thủ tướng cho hay, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn phát sinh một số vướng mắc; công tác chuẩn bị dự án còn sơ sài, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chưa phù hợp, xây dựng kế hoạch vốn chưa sát thực tế dẫn đến phải đề xuất điều chỉnh nhiều lần.

Đồng thời, vẫn tồn tại tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao; sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cần phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân…); từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ 38.400 tỉ đồng kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.