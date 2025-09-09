Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Giải ngân đầu tư công của TP.HCM 'chưa căn cơ'

Chiều 9.9, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội định kỳ tháng 8.2025 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM trong 8 tháng năm 2025, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là tổng thu ngân sách đạt 524.234 tỉ đồng, đạt 78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tiền sử dụng đất đạt 39.754 tỉ đồng, bằng 391% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 8 tháng tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 1,2 triệu tỉ đồng, tăng 15,6%; còn thu hút đầu tư nước ngoài gần 6,9 tỉ USD, tăng 58% so với cùng kỳ.

Riêng đầu tư công, tính đến ngày 29.8, TP.HCM giải ngân 51.533 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại phiên họp ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trao đổi thêm, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết khi có chỉ đạo quyết liệt, quý 2/2025 tỷ lệ giải ngân tăng lên hơn 43%, là lần đầu tiên trong lịch sử giải ngân quý 2 trên 40%. Tuy nhiên, đến nay cũng chỉ nằm ở mức 44%, chưa được 1% trong 2 tháng. "Điều đó cho thấy công tác giải ngân chưa căn cơ", ông Được đánh giá.

Lãnh đạo TP.HCM cũng chỉ ra khâu giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm bị vướng. Nguyên nhân do phường, xã lúng túng, thiếu cán bộ, quy chế phối hợp giữa ban bồi thường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã phường chưa rõ nên công tác bồi thường "nằm chình ình" ở dưới, điển hình là dự án mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 22 và cầu đường Bình Tiên…

"Từng ngành, từng cấp chịu khó linh hoạt để giải quyết vấn đề đầu tư công thì không chậm kiểu này", ông Được nói thêm.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thừa nhận công tác phối hợp giữa phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã với ban bồi thường thời gian đầu có lúng túng, chậm trễ.

Tuy nhiên, ông Thắng cho biết quy chế phối hợp vẫn như cũ, tiến độ bồi thường được kiểm soát nhưng khi vướng quy hoạch thì phải dừng lại liền, dẫn đến giải ngân vốn bồi thường chưa đạt.

Tháo gỡ hơn 500 dự án tồn đọng, khơi thông hơn 425.000 tỉ đồng

Liên quan đến công tác tháo gỡ vướng mắc, xử lý dự án tồn đọng, lũy kế đến ngày 6.9, UBND TP.HCM đã tháo gỡ 527/838 dự án, khu đất vướng mắc, tồn đọng, đạt 62,9% tổng số dự án. Tổng mức đầu tư của các dự án được tháo gỡ đạt 425.590 tỉ đồng, diện tích đất khoảng 2.130 ha.

Nhiều dự án tồn đọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM được tháo gỡ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Kết quả này đã khơi thông nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo điều kiện triển khai nhiều dự án hạ tầng, nhà ở xã hội và dịch vụ đô thị trọng điểm.

Nhiều dự án, khu đất vướng mắc cụ thể đã được đưa ra xem xét, giải quyết như dự án khách sạn Norfolk, dự án của Công ty liên doanh căn hộ Sài Gòn tại địa chỉ 3 Võ Văn Tần, các nội dung tồn đọng liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm…