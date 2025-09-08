Nhiều phó giám đốc sở, chủ tịch phường ở TP.HCM nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 8.9, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đến trao quyết định có Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố các quyết định về việc giải quyết cho cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025 của Chính phủ.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP.HCM trao quyết định cho 27 cán bộ nghỉ hưu, thôi việc từ ngày 1.9. Các cán bộ trước khi nghỉ việc công tác ở nhiều cơ quan từ sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc HĐND và UBND TP.HCM, lãnh đạo HĐND, UBND phường, xã.

Cụ thể, ở khối cơ quan HĐND TP.HCM có bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Đô thị; ông Lê Xuân Viên, Phó trưởng ban Đô thị; ông Lê Hà Hải, Phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ trao quyết định cho các cán bộ ẢNH: C.T.V

Ở khối các cơ quan quản lý nhà nước, Sở Nội vụ TP.HCM có 3 phó giám đốc nghỉ gồm bà Huỳnh Thị Thanh Phương, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm và bà Nguyễn Ngọc Hằng.

Các sở khác có lãnh đạo nghỉ gồm ông Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Võ Trung Trực, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và ông Võ Thành Nhân, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (cũ).

Một số cơ quan khác có lãnh đạo nghỉ việc gồm Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP.HCM, Hội chữ thập đỏ TP.HCM, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ…

Đối với cấp phường, xã, UBND TP.HCM giải quyết cho 8 cán bộ thôi việc là chủ tịch phường, phó chủ tịch phường.

Cụ thể, khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 4 trường hợp gồm: ông Bùi Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu; ông Trần Kim Phúc, Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ; ông Nguyễn Hòa Hiệp, Chủ tịch UBND xã Bình Châu; ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch HĐND phường Bà Rịa.

Khu vực TP.HCM cũ có 4 trường hợp gồm: ông Trần Đức Kiên, Phó chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội; bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội, ông Trần Bạch Ngọc, Phó chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận và ông Nguyễn Tấn Nguyên Khôi, Phó chủ tịch UBND phường Phú Nhuận.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân phát biểu tại buổi lễ trao quyết định ẢNH: C.T.V

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thọ đánh giá, trải qua quá trình dài công tác qua nhiều vị trí ở nhiều cơ quan, đơn vị, các cán bộ nêu trên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Thọ ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp và chúc các nhân sự không còn công tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vì bản thân, gia đình, đóng góp cho địa phương nơi cư trú và thành phố.

Đại diện các cán bộ nhận quyết định phát biểu, bà Nguyễn Thị Thanh Vân gửi lời cảm ơn lãnh đạo, đồng nghiệp tại các cơ quan, đơn vị nơi đã từng công tác quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhân sự hoàn thành nhiệm vụ.