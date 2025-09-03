Cán bộ, công chức và người dân TP.HCM hưởng lợi từ loạt chính sách mới

Loạt nghị quyết của HĐND TP.HCM không chỉ tập trung cải thiện đời sống cán bộ, công chức, mà còn lan tỏa lợi ích đến đông đảo người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế. Những chính sách mới về hỗ trợ nhà ở, thu nhập, đào tạo nghề cho đến an sinh xã hội, y tế, giáo dục đều hướng đến mục tiêu TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Giữ chân người giỏi bằng thu nhập và nhà ở

Một trong những chính sách được quan tâm nhiều nhất là hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thay đổi địa bàn làm việc. Chính sách này áp dụng từ ngày 1.7.2025 đến 30.6.2027, với mức hỗ trợ từ 4,8 - 10,4 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí công tác. Đây là giải pháp kịp thời, giúp giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho cán bộ, công chức phải đi làm xa, đặc biệt trong bối cảnh giá thuê nhà tại TP.HCM luôn ở mức cao.

Các chính sách mới của đội ngũ làm việc trong khu vực công ở TP.HCM ĐỒ HỌA: SỸ ĐÔNG - ĐẶNG SINH

Song song đó, thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội tiếp tục được duy trì và mở rộng ra khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Cán bộ, công chức hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ trở lên sẽ được nhận thu nhập tăng thêm với mức cố định 3 triệu đồng/tháng hoặc tối đa 1,8 lần lương ngạch, bậc, chức vụ.

Năm 2025, TP.HCM quyết định mức chi thu nhập tăng thêm là 1,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ. So với trước đây, đối tượng thụ hưởng chính sách cũng được mở rộng thêm một số cơ quan và diện lao động hợp đồng. Chính sách này không chỉ cải thiện đời sống cán bộ, công chức, người lao động mà còn tạo động lực thúc đẩy năng suất, hiệu quả làm việc, đánh giá đúng năng lực.

Công chức làm việc ở Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với một số chức danh làm công việc đặc thù, HĐND TP.HCM cũng có những chính sách hỗ trợ riêng. Cụ thể, thôn, ấp, khu đội trưởng nhận phụ cấp 4,68 triệu đồng/tháng, còn dân quân nhận 350.000 đồng/ngày khi có quyết định huy động.

Trong lĩnh vực tư pháp, các giám định viên và người hỗ trợ giám định sẽ được nhận từ 1 - 2,5 triệu đồng/tháng, giúp bảo đảm chất lượng hoạt động giám định tư pháp, lĩnh vực có vai trò quan trọng trong giải quyết các vụ án, hoạt động tố tụng.

Để tránh tình trạng cán bộ, công chức rời khu vực công khi sắp xếp tổ chức bộ máy rơi vào cảnh thất nghiệp, TP.HCM triển khai gói vay vốn giải quyết việc làm tối đa 300 triệu đồng/người, lãi suất ưu đãi (hiện 6,6%/năm), thời hạn vay 10 năm. Cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ việc có thể vay tín chấp, tự mở ra cơ hội khởi nghiệp, tự tạo việc làm cho chính bản thân mình.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đã nghỉ việc cũng được hưởng chính sách đào tạo nghề nếu có nhu cầu. Học viên nhận hỗ trợ chi phí học nghề theo đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, cùng với tiền ăn 30.000 đồng/ngày thực học và tiền đi lại 200.000 đồng/khóa học. Đây là cơ hội để nhân sự nghỉ việc có thêm cơ hội tái hòa nhập thị trường lao động.

Thúc đẩy giáo dục, dân số và an sinh

Không chỉ đội ngũ làm việc ở khu vực công, người dân cũng được hưởng nhiều chính sách vừa thông qua tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM, nhất là những trường hợp yếu thế.

Điểm nhấn lớn nhất là chính sách phát triển giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, khu vực đông lao động. Các cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ từ 35 - 70 triệu đồng, trẻ em là con công nhân được trợ cấp 240.000 đồng/tháng, và giáo viên mầm non nhận thêm 1 triệu đồng/tháng. Chính sách này giúp công nhân yên tâm làm việc, giảm bớt gánh nặng chi phí gửi con, đồng thời giữ chân đội ngũ giáo viên vốn luôn đối diện với tình trạng thiếu trước, hụt sau.

Người dân TP.HCM, nhất là các nhóm yếu thế hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới ĐỒ HỌA: SỸ ĐÔNG - ĐẶNG SINH

Trong công tác dân số, TP.HCM đưa ra nhiều khoản khen thưởng và hỗ trợ nhằm cải thiện mức sinh thấp, sau sáp nhập là 1,43 con/phụ nữ. Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi nhận hỗ trợ 5 triệu đồng. Hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, khu vực xã đảo, đặc khu được hỗ trợ tầm soát trước sinh, sơ sinh với mức 2 triệu đồng.

Đội ngũ cộng tác viên dân số được hỗ trợ từ 600.000 - 700.000 đồng/tháng, đồng thời được mua bảo hiểm y tế tự nguyện với mức hỗ trợ 100%. Đây là bước đi nhằm nâng cao chất lượng dân số, giải quyết tình trạng mức sinh thấp và đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Chính sách chăm sóc người già

Người cao tuổi sẽ được thụ hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Mức trợ cấp 650.000 đồng/tháng áp dụng cho người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, hoặc người từ 70 - 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Chính sách này góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội trong việc chăm sóc người già.

So với mức chi bình quân cả nước hiện nay là 500.000 đồng, mức chi của TP.HCM cao gấp 1,3 lần, phù hợp nguồn lực ngân sách cũng như giá cả sinh hoạt tại đô thị thuộc nhóm đắt đỏ nhất cả nước.

Người cao tuổi ở TP.HCM nhận trợ cấp hưu trí 650.000 đồng/tháng ẢNH: THÁI THANH

Song song đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ, người khuyết tật, người mất sức lao động cũng được nâng lên 650.000 đồng/tháng, góp phần đảm bảo mức sống tối thiểu.

Đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (Chăm, Khmer, Chơ Ro, hoặc dân tộc khác vừa thoát nghèo), TP.HCM hỗ trợ chi phí học tập lên tới 60 mức lương cơ sở trong một năm học. Chính sách này giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nhóm dân cư, tạo cơ hội học tập công bằng hơn.

Đặc biệt, thanh niên TP.HCM đăng ký nghĩa vụ quân sự, tham gia Công an nhân dân sẽ được hỗ trợ điều trị tật khúc xạ với mức 12,5 - 25 triệu đồng. Đây là giải pháp nhân văn, giúp nhiều bạn trẻ đủ điều kiện sức khỏe thực hiện nghĩa vụ, đồng thời tạo sự công bằng trong tuyển chọn.