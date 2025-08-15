Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhân sự TP.HCM: PGS-TS Nguyễn Văn Y làm Giám đốc Học viện Cán bộ

Sỹ Đông
15/08/2025 16:40 GMT+7

PGS-TS Nguyễn Văn Y, 58 tuổi, Phó giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TP.HCM được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Học viện Cán bộ TP.HCM.

Chiều 15.8, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM phối hợp Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ đối với lãnh đạo chủ chốt của đơn vị.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Văn Y, Phó giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TP.HCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định bổ nhiệm TS Phạm Ngọc Lợi, Trưởng phòng Quản lý đào tạo giữ chức Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Y làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM thay thế PGS-TS Nguyễn Tấn Phát đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Học viện Cán bộ TP.HCM có tân giám đốc - Ảnh 1.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM trao quyết định cho 2 lãnh đạo Học viện Cán bộ TP.HCM

ẢNH: C.T.V

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Dương Trọng Hiếu cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã xây dựng đề án đưa Học viện Cán bộ TP.HCM đạt chuẩn trường chính trị ở mức 2. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên của học viện phải đạt chuẩn theo quy định.

Phó trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM mong muốn 2 nhân sự vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, triển khai các nhiệm vụ được giao. Học viện cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực có tâm, có tầm và bản lĩnh để xây dựng TP.HCM thành một cực tăng trưởng mạnh của cả nước và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

PGS-TS Nguyễn Văn Y sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ tiến sĩ chuyên ngành giáo dục học, cao cấp lý luận chính trị.

TS Phạm Ngọc Lợi sinh năm 1975, quê tỉnh Đồng Tháp; trình độ tiến sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

