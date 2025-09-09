Lãnh đạo phường ở TP.HCM đề xuất tăng cấp phó cho phòng, ban chuyên môn

Sáng 9.9, Đoàn công tác số 6, đại biểu Quốc hội TP.HCM đã đến khảo sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền số và chính quyền địa phương cấp xã tại phường Vĩnh Hội (quận 4 cũ), TP.HCM.
Tham dự đoàn khảo sát có ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận.
Nhiều khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp
Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thùy Trinh, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội đã báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về những vấn đề khó khăn, tồn tại, hạn chế khi thực hiện nhiệm vụ chức năng chính quyền cấp xã.
Theo bà Trinh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chức năng chính quyền địa phương 2 cấp, do đây là mô hình hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trước đây, ngay khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ đã gặp một số khó khăn trong việc thực hiện như: phường chỉ có 3 phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công nhưng phải gánh toàn bộ chức năng quản lý Nhà nước với nhiều thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; quá nhiều văn bản và nội dung quy định pháp luật mới ban hành cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Bên cạnh đó, cán bộ phường chưa quen với nội dung và phương thức chỉ đạo mới, với cơ chế phối hợp và quy trình điều hành trong mô hình mới; áp lực lớn về thời hạn giải quyết việc, một số cán bộ, công chức còn lúng túng, tâm lý chờ đợi sự chỉ đạo giải quyết, chưa chủ động tham mưu thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; trình độ, năng lực, chuyên môn của cán bộ không đồng đều; thiếu cán bộ chuyên môn sâu cho các lĩnh vực phức tạp.
Cũng theo bà Nguyễn Thùy Trinh, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của phường có nhiều thay đổi, có 2 cán bộ (Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND) trước đây chuyên về công tác Đảng, nay đảm nhiệm công tác chính quyền, dẫn đến khó khăn ban đầu trong tiếp cận chuyên môn, phương pháp điều hành. Tuy cấp phường có phòng chuyên môn tham mưu nhưng khối lượng công việc nhiều mà nhân sự ít, đa số các chuyên viên của các phòng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực không có chuyên môn, thậm chí phải làm việc ở mảng công tác hoàn toàn mới.
Ngoài ra, áp lực thời gian cộng với việc chưa tiếp cận công việc của cấp quận trước đây nên phường lúng túng, chưa quen việc phải tham mưu để lãnh đạo phường trực tiếp ra quyết định. Cán bộ, công chức cấp quận chuyển về, từ việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu thẩm định hoặc hướng dẫn phường giờ phải trực tiếp tiếp nhận và giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, nên lúng túng khi phải xử lý nhanh, đa lĩnh vực và tiếp xúc trực tiếp nhiều với dân.
Môi trường làm việc đối với công chức cấp phường mới, khối lượng công việc tăng, vừa làm vừa phải nghiên cứu, hướng dẫn lẫn nhau nên đôi khi chưa hiệu quả trong công tác tham mưu, phải chỉnh sửa nhiều lần. Trong khi đó nhiều ngành, nhiều cấp liên tục ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu báo cáo, tập huấn, hướng dẫn.
Đồng thời lãnh đạo thiếu thời gian cho triển khai thực hiện, chuyên viên phải dành nhiều thời gian cho tổng hợp, báo cáo dẫn đến đôi khi chậm trễ trong giải quyết công việc, cán bộ công chức phường thường xuyên phải làm việc ngoài giờ, cuối tuần nhưng đôi khi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội cũng cho rằng năng lực số của cán bộ không đồng đều, một số lãnh đạo quen xử lý hồ sơ giấy, ký duyệt trực tiếp, giao việc qua họp trực tiếp, bằng lời, hoặc thông qua văn bản giấy, cán bộ chuyên môn muốn áp dụng phần mềm giao việc, lưu trữ hồ sơ và xử lý online; hệ điều hành số thiếu đồng bộ, sự liên thông với các cơ quan có lúc còn trục trặc; đường truyền không ổn định; đôi lúc hệ thống bị lỗi khiến tiến độ công việc chưa đạt như ý.
Đề xuất chế độ chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã
Còn ông Nguyễn Thành Quốc An, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội đề nghị tăng cường cấp phó cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND phường.
“Công tác chính quyền có khối lượng công việc nhiều nhưng mỗi phòng chỉ được 1 cấp phó, trong một ngày làm việc chỉ việc đi họp thôi đã tốn thời gian, không còn thời gian giải quyết công việc khác", ông An nói và mong sở, ngành nghiên cứu và có trao đổi với các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ cho địa phương tăng thêm số lượng cấp phó.
Ngoài ra, ông An cũng kiến nghị trong các quy định, văn bản pháp luật cần có điều khoản, quy định riêng dành cho TP.HCM. Ông lý giải TP.HCM với đặc thù riêng, nguồn lực phát triển, quy mô dân số riêng nên cần điều khoản, quy định đặc thù dành cho thành phố.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của địa phương.
"Sắp tới đây chúng tôi sẽ tổng hợp và có kiến nghị với Quốc hội về khó khăn ở địa phương như việc thiếu cán bộ cấp phó, thiếu cán bộ trong lĩnh vực chuyên môn, cơ chế phân cấp, phân quyền… Đồng thời chúng tôi sẽ đề xuất có chế độ chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã trong thời gian tới", ông Tuấn khẳng định.
Phường Vĩnh Hội, TP.HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2, phường 3 và một phần phường 4 thuộc quận 4 cũ. Phường có diện tích 1,17 km2, quy mô dân số hơn 63.000 người.
Trụ sở một số cơ quan phường Vĩnh Hội:
- Đảng ủy phường Vĩnh Hội: 360 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội.
- HĐND - UBND phường Vĩnh Hội: 183 Tôn Thất Thuyết, phường Vĩnh Hội.
- Công an phường Vĩnh Hội: 330 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội.
Cán bộ "vừa chạy vừa xếp hàng, vừa học vừa làm" để đảm bảo phục vụ người dân
Ngày 9.9, Đoàn đại biểu HĐND TP.HCM và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức khảo sát phường Phú Thuận (quận 7 cũ) về công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính liên thông toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số; xã hội số và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn TP.HCM.
Theo báo cáo, phường Phú Thuận mới có diện tích tự nhiên hơn 10 km² với dân số 56.687 người, gồm 31 khu phố, là địa bàn đô thị hóa nhanh với nhiều lợi thế về logistics, thương mại và du lịch. Từ ngày 1.7 - 15.8, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Thuận đã tiếp nhận tổng cộng 5.057 hồ sơ, trong đó trực tiếp 4.582 hồ sơ, trực tuyến 475 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99%.
Phường đã giải quyết 4.829 hồ sơ, đúng hạn 99,9%, chỉ có 3 hồ sơ trễ hạn do lỗi hệ thống. Ngoài ra, Công an phường Phú Thuận cũng đã tiếp nhận 2.523 hồ sơ cư trú trực tuyến, giải quyết 2.435 hồ sơ, đạt tỷ lệ đúng hạn 98,61%; tiếp nhận 40 hồ sơ đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe và xử lý 144 hồ sơ định danh điện tử mức 2. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến đạt trên 96%.
Bên cạnh những kết quả, báo cáo cũng nêu những khó khăn như cơ sở vật chất của phường còn hạn chế (Trung tâm phục vụ hành chính công chỉ 70 m²), hạ tầng công nghệ thông tin chưa ổn định, nhân sự mỏng, công việc tăng nhiều khiến cán bộ phải thao tác trên 5 hệ thống cùng lúc. Các lĩnh vực chứng thực, đất đai, đăng ký kinh doanh, quản lý chợ, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là tình trạng chưa bàn giao hạ tầng các dự án nhà ở, khó khăn trong duy tu bảo dưỡng.
UBND phường Phú Thuận kiến nghị TP.HCM sớm có hướng dẫn, phân cấp, bổ sung nguồn lực và kinh phí để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó có đề xuất xây dựng mô hình Đội quản lý trật tự đô thị cấp xã, phân cấp quản lý hệ thống giao thông - hạ tầng, bổ sung nhân sự lãnh đạo, mở rộng diện tích Trung tâm phục vụ hành chính công, đầu tư trụ sở mới, cũng như tăng cường cấp phát chứng thư số và hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình ký số toàn trình.
Tại buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM biểu dương việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của phường Phú Thuận, với cường độ làm việc tăng cao, cán bộ "vừa chạy vừa xếp hàng, vừa học vừa làm" để đảm bảo phục vụ người dân.
Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND phường Phú Thuận tiếp tục hoàn thiện quy trình báo cáo, tăng cường phối hợp với các sở, ngành để đảm bảo thông tin thông suốt. Khẩn trương rà soát, bổ sung nhân sự chuyên môn; đồng thời đề xuất UBND TP.HCM sớm xem xét, ban hành các hướng dẫn về tài chính, đất đai, hạ tầng kỹ thuật nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.
