Lãnh đạo phường ở TP.HCM đề xuất tăng cấp phó cho phòng, ban chuyên môn

Sáng 9.9, Đoàn công tác số 6, đại biểu Quốc hội TP.HCM đã đến khảo sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền số và chính quyền địa phương cấp xã tại phường Vĩnh Hội (quận 4 cũ), TP.HCM.

Tham dự đoàn khảo sát có ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận.

Nhiều khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thùy Trinh, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội đã báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về những vấn đề khó khăn, tồn tại, hạn chế khi thực hiện nhiệm vụ chức năng chính quyền cấp xã.

Theo bà Trinh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chức năng chính quyền địa phương 2 cấp, do đây là mô hình hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trước đây, ngay khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ đã gặp một số khó khăn trong việc thực hiện như: phường chỉ có 3 phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công nhưng phải gánh toàn bộ chức năng quản lý Nhà nước với nhiều thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; quá nhiều văn bản và nội dung quy định pháp luật mới ban hành cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND phường Vĩnh Hội, TP.HCM ẢNH: DƯƠNG TRANG

Bên cạnh đó, cán bộ phường chưa quen với nội dung và phương thức chỉ đạo mới, với cơ chế phối hợp và quy trình điều hành trong mô hình mới; áp lực lớn về thời hạn giải quyết việc, một số cán bộ, công chức còn lúng túng, tâm lý chờ đợi sự chỉ đạo giải quyết, chưa chủ động tham mưu thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; trình độ, năng lực, chuyên môn của cán bộ không đồng đều; thiếu cán bộ chuyên môn sâu cho các lĩnh vực phức tạp.

Cũng theo bà Nguyễn Thùy Trinh, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của phường có nhiều thay đổi, có 2 cán bộ (Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND) trước đây chuyên về công tác Đảng, nay đảm nhiệm công tác chính quyền, dẫn đến khó khăn ban đầu trong tiếp cận chuyên môn, phương pháp điều hành. Tuy cấp phường có phòng chuyên môn tham mưu nhưng khối lượng công việc nhiều mà nhân sự ít, đa số các chuyên viên của các phòng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực không có chuyên môn, thậm chí phải làm việc ở mảng công tác hoàn toàn mới.

Ngoài ra, áp lực thời gian cộng với việc chưa tiếp cận công việc của cấp quận trước đây nên phường lúng túng, chưa quen việc phải tham mưu để lãnh đạo phường trực tiếp ra quyết định. Cán bộ, công chức cấp quận chuyển về, từ việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu thẩm định hoặc hướng dẫn phường giờ phải trực tiếp tiếp nhận và giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, nên lúng túng khi phải xử lý nhanh, đa lĩnh vực và tiếp xúc trực tiếp nhiều với dân.

Môi trường làm việc đối với công chức cấp phường mới, khối lượng công việc tăng, vừa làm vừa phải nghiên cứu, hướng dẫn lẫn nhau nên đôi khi chưa hiệu quả trong công tác tham mưu, phải chỉnh sửa nhiều lần. Trong khi đó nhiều ngành, nhiều cấp liên tục ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu báo cáo, tập huấn, hướng dẫn.

Đồng thời lãnh đạo thiếu thời gian cho triển khai thực hiện, chuyên viên phải dành nhiều thời gian cho tổng hợp, báo cáo dẫn đến đôi khi chậm trễ trong giải quyết công việc, cán bộ công chức phường thường xuyên phải làm việc ngoài giờ, cuối tuần nhưng đôi khi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội cũng cho rằng năng lực số của cán bộ không đồng đều, một số lãnh đạo quen xử lý hồ sơ giấy, ký duyệt trực tiếp, giao việc qua họp trực tiếp, bằng lời, hoặc thông qua văn bản giấy, cán bộ chuyên môn muốn áp dụng phần mềm giao việc, lưu trữ hồ sơ và xử lý online; hệ điều hành số thiếu đồng bộ, sự liên thông với các cơ quan có lúc còn trục trặc; đường truyền không ổn định; đôi lúc hệ thống bị lỗi khiến tiến độ công việc chưa đạt như ý.

Ông Nguyễn Thành Quốc An, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội đề nghị tăng cường cấp phó cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND phường ẢNH: DƯƠNG TRANG

Đề xuất chế độ chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã

Còn ông Nguyễn Thành Quốc An, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội đề nghị tăng cường cấp phó cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND phường.

“Công tác chính quyền có khối lượng công việc nhiều nhưng mỗi phòng chỉ được 1 cấp phó, trong một ngày làm việc chỉ việc đi họp thôi đã tốn thời gian, không còn thời gian giải quyết công việc khác", ông An nói và mong sở, ngành nghiên cứu và có trao đổi với các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ cho địa phương tăng thêm số lượng cấp phó.

Ngoài ra, ông An cũng kiến nghị trong các quy định, văn bản pháp luật cần có điều khoản, quy định riêng dành cho TP.HCM. Ông lý giải TP.HCM với đặc thù riêng, nguồn lực phát triển, quy mô dân số riêng nên cần điều khoản, quy định đặc thù dành cho thành phố.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của địa phương.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận ẢNH: DƯƠNG TRANG

"Sắp tới đây chúng tôi sẽ tổng hợp và có kiến nghị với Quốc hội về khó khăn ở địa phương như việc thiếu cán bộ cấp phó, thiếu cán bộ trong lĩnh vực chuyên môn, cơ chế phân cấp, phân quyền… Đồng thời chúng tôi sẽ đề xuất có chế độ chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã trong thời gian tới", ông Tuấn khẳng định.

Phường Vĩnh Hội, TP.HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2, phường 3 và một phần phường 4 thuộc quận 4 cũ. Phường có diện tích 1,17 km2, quy mô dân số hơn 63.000 người. Trụ sở một số cơ quan phường Vĩnh Hội: Đảng ủy phường Vĩnh Hội: 360 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội.

HĐND - UBND phường Vĩnh Hội: 183 Tôn Thất Thuyết, phường Vĩnh Hội.

Công an phường Vĩnh Hội: 330 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội.