Hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả nghỉ việc sau sắp xếp bộ máy

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau 2 tháng thực hiện, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành tương đối ổn định, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương.

Đồng thời, khẳng định chuyển biến tích cực, chuyển trạng thái từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ; sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân, doanh nghiệp; sự cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính và sự tin tưởng về nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì người dân…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về chính quyền địa phương 2 cấp ẢNH: NHẬT BẮC

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để bộ máy vận hành thông suốt, trơn tru, đồng bộ, hiệu quả. Nhất là trong bố trí, sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hóa dữ liệu, bàn giao tài sản, bố trí sắp xếp trụ sở, tài sản công, sắp xếp nhà ở cho cán bộ… Đặc biệt là các vướng mắc liên quan đất đai, tài sản, tài chính, việc chi trả cho người về hưu sớm.

Thủ tướng đề nghị đánh giá khái quát, toàn diện những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, những cái chưa được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ, trên tinh thần khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó, vướng ở cấp nào, cấp đó giải quyết.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện thể chế pháp luật; kiến nghị giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả xây dựng, củng cố mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tới đây vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, không để xảy ra trục trặc; đặc biệt phải thiết kế công cụ đo lường việc thực hiện công tác này.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, đã tạo ra không gian phát triển mới, từ đó đặt ra vấn đề quy hoạch, khai thác không gian mới.

Theo Bộ Nội vụ, sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã; đã thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Các trung tâm phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động. Đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vận hành theo mô hình trung tâm phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Từ ngày 1.7 - 19.8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến. TP.HCM vẫn là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645.500 hồ sơ, trong khi Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với gần 15.000 hồ sơ.

Đến ngày 21.8, trên cơ sở 30 nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực, các bộ, ngành đã ban hành 66 thông tư để tiếp tục phân cấp, phân định thẩm quyền và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực chuyên ngành.

Bên cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được đẩy mạnh. Tính đến 19.8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, theo Bộ Tài chính, đến ngày 15.8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính.

Riêng đối với xe ô tô, hiện nay, vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô. Cùng với đó, đến nay vẫn còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ cho rằng, chính quyền địa phương, nhất là ở cấp xã mới đang tập trung sắp xếp, tổ chức vận hành theo mô hình mới và tập trung giải quyết thủ tục hành chính; chưa tập trung tổ chức khai thác tốt các không gian mới được tạo ra sau sắp xếp đơn vị hành chính; chưa thể hiện rõ kiến tạo phát triển.

Việc thực hiện giải quyết các công việc theo phân cấp, phân quyền còn lúng túng; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, nhiều đơn vị thiếu cán bộ chuyên môn; việc ứng dụng công nghệ thông tin, lưu trữ hồ sơ, số hóa tài liệu… chưa đồng bộ; công tác tài chính, ngân sách còn vướng mắc trong bàn giao hồ sơ, số liệu…