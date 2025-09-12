Lo giải ngân đầu tư công chậm, Bộ Xây dựng 'thúc' các chủ đầu tư

Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do bộ quản lý, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư tăng tốc triển khai và giải ngân, nhất là với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm và dự án phải bàn giao trong năm 2025.

Bộ GTVT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện nếu chậm trễ hoặc không hoàn thành giải ngân đầu tư công ẢNH: T.N

Tính đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng mới đạt gần 37%, thấp hơn mức bình quân cả nước (46,3%), chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Do đó, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và hoàn thiện thủ tục nội nghiệp, bảo đảm giải ngân hằng tháng theo đúng kế hoạch.

Đặc biệt, phải hoàn thành các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia, trong đó có mục tiêu 3.000 km đường cao tốc, đồng thời hoàn thiện hạng mục ITS và hệ thống thu phí để kịp vận hành vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Mục tiêu giải ngân tối thiểu 95%, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu chậm trễ hoặc không hoàn thành kế hoạch. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 sẽ là căn cứ quan trọng xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tổ chức.

Trước đó, ngày 11.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đến hết tháng 8, kết quả giải ngân ước đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%); trong đó có 9 bộ, cơ quan và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình cả nước; 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên.

Đặc biệt, xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công...