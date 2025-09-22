Thực hư clip du khách tố nhân viên 'xô đổ' xe máy xuống bãi biển Đà Nẵng

Ngày 22.9, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) đã có thông tin chính thức liên quan đến đoạn clip trên mạng xã hội cho rằng nhân viên đơn vị này "xô đổ" xe máy của du khách xuống bãi biển.

Trước đó, tối 21.9 mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nhân viên mặc đồng phục đẩy 2 chiếc xe máy từ trên vỉa hè xuống bãi cát. Khi một xe bị ngã, nhân viên này giải thích với người quay clip: "Vỉa hè để đi bộ, xe không được lên vỉa hè. Tôi giải phóng vỉa hè để người ta vui chơi. Ai cũng để như anh thì đường đâu mà người ta đi?".

Tuy nhiên, người quay clip cho rằng không phải xe của mình nhưng chứng kiến cảnh nhân viên làm đổ xe nên bức xúc, liên tục chất vấn: "Ông này làm đổ cả xe người ta đây này, đổ cả trứng... Ông phải gọi nhắc người ta chứ?".

Theo lãnh đạo BQL, sự việc xảy ra lúc 16 giờ 30 ngày 21.9 tại khu vực vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp (bãi biển Mỹ An, TP.Đà Nẵng). Trong lúc tuần tra, Đội quản lý trật tự du lịch phát hiện nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè, ngay khu vực có biển cấm. Đơn vị đã phát loa thông báo, tìm chủ phương tiện nhưng không ai đến di chuyển.

Nhân viên bãi biển Đà Nẵng di chuyển xe máy đậu trên vỉa hè xuống bãi cát, du khách tố "xô đổ" xe máy ẢNH: Đ.X

BQL cho biết dọc tuyến biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa có nhiều bãi giữ xe, đồng thời lắp đặt biển cấm đỗ xe trên vỉa hè để giữ gìn mỹ quan, an toàn và trật tự du lịch. Đơn vị khuyến cáo người dân, du khách không đỗ xe trên vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp, nên đưa xe vào bãi giữ hoặc các khu nhà tắm nước ngọt dọc tuyến biển để đảm bảo an toàn, văn minh.

"Để giải phóng vỉa hè cho người đi bộ trong thời điểm khách du lịch đông, lực lượng buộc phải di chuyển xe xuống bãi cát. Trong quá trình di chuyển, do bãi cát gồ ghề nên có một xe bị nghiêng đổ, sau đó đã được nhân viên dựng xe lại", lãnh đạo BQL thông tin, đồng thời cho rằng clip được quay và đăng tải lên Facebook đã khiến dư luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

Khoảnh khắc xe máy bị nghiêng đổ trong lúc nhân viên di chuyển kèm theo hàng loạt bảng cấm đã gây tranh cãi trên mạng xã hội ẢNH: Đ.X

Đại diện BQL cũng khẳng định: "Nhân viên không có hành vi "vật đổ" xe như nội dung clip lan truyền, mà chỉ thực hiện nhiệm vụ giải phóng vỉa hè".

"Chúng tôi khuyến cáo người dân và du khách không đậu đỗ xe trên vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp, nên đưa xe vào bãi giữ hoặc khu nhà tắm nước ngọt dọc tuyến biển để đảm bảo an toàn và văn minh", đại diện BQL nhấn mạnh.



