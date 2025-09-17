Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 17.9, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030), thay mặt đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã công bố các quyết định về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và các phó bí thư Thành ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 75 người, trong đó có 73 người tái cử, 2 người lần đầu tham gia; Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có 23 người.

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 là ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: S.X

4 Phó bí thư Thành ủy, gồm: ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy.

Về chỉ định ủy viên chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, ngày 15.9.2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành quyết định chỉ định ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng gồm 14 người. Trong đó, có chủ nhiệm, 4 phó chủ nhiệm và 9 ủy viên chuyên trách. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Trung ương, của đại hội, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố dành cho tập thể và cá nhân trong Ban chấp hành.

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trọng trách nặng nề với Đảng, Nhà nước và nhân dân thành phố. Trong giai đoạn tới, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phải có trách nhiệm lãnh đạo để đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao, là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, góp phần quan trọng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng với 75 người ra mắt đại hội ẢNH: HOÀNG SƠN

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thành phố sẽ biến thách thức thành cơ hội, biến lợi thế thành sức mạnh để Đà Nẵng sau hợp nhất không chỉ lớn hơn về tầm vóc và quy mô mà còn bứt phá về chất lượng phát triển, xứng đáng là trung tâm kinh tế - xã hội năng động hàng đầu miền Trung, là vùng đất đáng sống, đáng đầu tư…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhận định, thành công chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị đồng lòng, toàn dân đồng thuận, mọi cấp, mọi ngành cùng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực chất và lợi ích của nhân dân làm thước đo cao nhất.

"Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc của Trung ương, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, sự đồng lòng chung sức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong chặng đường xây dựng và phát triển phía trước", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.