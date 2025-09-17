Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Cần thẳng thắn nhìn nhận để điểm nghẽn được tháo gỡ

Sáng 17.9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. ẢNH: S.X

Khát vọng một Đà Nẵng mới

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của TP.Đà Nẵng, trong bối cảnh toàn quốc bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc với nhiều cơ hội và động lực mới.

Ông cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung xây dựng các văn kiện trình Đại hội bảo đảm chất lượng, ngắn gọn, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tổ chức thực hiện nghị quyết ngay sau đại hội theo phương châm ‘rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và có kết quả’.

Các văn kiện này không chỉ bao quát toàn diện không gian phát triển mới mà còn là kết tinh trí tuệ của tập thể và lắng nghe ý kiến tâm huyết từ nhiều tầng lớp nhân dân, từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các nhà khoa học, trí thức và cộng đồng.

Ông Triết cho hay, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Đà Nẵng đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là sự tàn phá nặng nề của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nhân dân Đà Nẵng - Quảng Nam đã nỗ lực kiểm soát, khắc phục hậu quả đại dịch; vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được hoàn thành, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc kinh tế phục hồi rõ nét, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương ban hành, tháo gỡ khó khăn và khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới cho thành phố.

Ngoài ra, công tác quy hoạch, đầu tư, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai hiệu quả; văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm…

‘Những kết quả đạt được đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Quảng - tự lực, tự cường, tự tin, sáng tạo, linh hoạt, kiên cường, không khuất phục trước khó khăn’, ông Triết khẳng định.

Tuy nhiên, ông Triết cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và các ‘điểm nghẽn’ cần tháo gỡ để thành phố phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn. Vì vậy, đại hội lần này là dịp để toàn Đảng bộ Đà Nẵng nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Chuẩn bị tích cực và tinh thần đoàn kết

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, mở ra một chương mới cho sự phát triển của thành phố, hướng đến mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam với mô hình đột phá mang tên ‘thành phố 5 cao’ gồm: Tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao và chất lượng cuộc sống cao.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phải biểu khai mạc đại hội. ẢNH: S.X

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, ông Triết đề nghị mỗi đại biểu tham dự đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện; phân tích rõ thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố; từ đó tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra.

Ông nhấn mạnh, những quyết sách tại đại hội sẽ mang tầm lịch sử, không chỉ định hình tương lai của thành phố mà còn đóng góp thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho hay, trước thềm đại hội, công tác chuẩn bị đã được triển khai một cách nghiêm túc, bài bản và hiệu quả. Toàn bộ 840 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành đại hội thành công, đạt yêu cầu và sớm hơn gần một tháng so với kế hoạch của Trung ương. Thành công này không chỉ là tiền đề quan trọng cho Đại hội Đảng bộ thành phố mà còn thể hiện tinh thần làm việc chủ động, khoa học của toàn Đảng bộ.

Trong thời gian qua, nhiều dự án quan trọng được khởi công, khánh thành, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội. Điều này cho thấy sự đồng lòng và khí thế hăng hái của toàn thành phố trước một giai đoạn phát triển mới.

‘Với phương châm ‘Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển’, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng là dịp để toàn Đảng bộ khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển. Đây là một bước ngoặt lịch sử, định hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đổi mới toàn diện, bứt phá mạnh mẽ hơn, phát triển bền vững hơn vì một Đà Nẵng phồn vinh, hạnh phúc’, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.