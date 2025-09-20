Du khách Nga vui mừng nhận lại hộ chiếu đánh rơi trước giờ xuất cảnh

Ngày 19.9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Huế cho biết vừa phối hợp cùng Công an P.Kim Long trao trả hộ chiếu và tài sản cho ông Klimov Pavel (52 tuổi), du khách Nga đang lưu trú tại TP.Huế, sau khi ông không may đánh rơi trong quá trình tham quan.

Du khách Nga nhận lại ví ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, ông Klimov Pavel tham quan tại Huế thì không may đánh rơi chiếc ví. Chiều ngày 18.9, trong lúc tuần tra tại đường đi bộ ven sông Hương, Công an P.Kim Long nhận được tin báo từ người dân về việc nhặt được một chiếc ví có hộ chiếu và 600.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau đó, Công an P.Kim Long phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Huế vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được chủ nhân là ông Klimov Pavel - một du khách Nga lúc đó đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường Võ Thị Sáu.

Đúng 10 giờ sáng nay 19.9, chỉ 1 ngày sau khi mất tài sản và chỉ vài giờ trước khi ông lên máy bay rời Việt Nam, chiếc ví đã được trao trả tận tay nam du khách Nga này.

Nhận lại tài sản, ông Klimov Pavel đã không ngớt nói lời cảm ơn. Ông cho biết sẽ kể lại câu chuyện này với bạn bè, người thân để cùng biết đến sự thân thiện, tận tình của người dân và lực lượng chức năng Huế.

"Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện để mọi người chọn thành phố này làm điểm đến du lịch," ông Klimov Pavel nói.