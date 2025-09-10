Xử phạt nhiều công dân do Campuchia trao trả

Ngày 10.9, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và cơ quan chức năng bàn giao 79 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả cho công an 22 tỉnh, thành để xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng Campuchia bàn giao 79 công dân Việt Nam ẢNH: CTV

Trước đó, lúc 11 giờ 30 ngày 9.9, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh, các đơn vị nghiệp vụ và Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài tiếp nhận 79 công dân (66 nam, 13 nữ) thuộc 22 tỉnh, thành.

Những công dân do Campuchia trao trả phần lớn cư trú, lao động trái phép hoặc vi phạm pháp luật tại Campuchia. Qua xác minh, có 22 người xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, 57 người xuất cảnh trái phép. Đáng chú ý, một trường hợp thuộc diện cấm xuất cảnh do Chi cục Thi hành án quận Bình Tân cũ (TP.HCM) đăng ký ngày 13.5.2025 để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Các công dân khai nhận sang Campuchia làm tiếp viên karaoke, phụ quán ăn, phiên dịch hoặc làm việc cho các công ty lừa đảo do người Trung Quốc điều hành.

Cơ quan chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 22 công dân có hành trình hợp pháp. Với 57 trường hợp xuất cảnh trái phép, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập hồ sơ, xử phạt hành chính 55 người với tổng số tiền phạt 206 triệu đồng; 1 trường hợp cư dân biên giới bị xử phạt vì qua lại không đúng điểm quy định; 1 trường hợp khác đang bị điều tra dấu hiệu phạm tội về xuất nhập cảnh.