Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử phạt nhiều công dân do Campuchia trao trả

Thanh Quân
Thanh Quân
10/09/2025 16:14 GMT+7

Trong số 79 công dân vừa được Campuchia trao trả, nhiều trường hợp bị Biên phòng Tây Ninh ra quyết định xử phạt.

Ngày 10.9, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và cơ quan chức năng bàn giao 79 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả cho công an 22 tỉnh, thành để xử lý theo thẩm quyền.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Campuchia bàn giao 79 công dân Việt Nam

ẢNH: CTV

Trước đó, lúc 11 giờ 30 ngày 9.9, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh, các đơn vị nghiệp vụ và Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài tiếp nhận 79 công dân (66 nam, 13 nữ) thuộc 22 tỉnh, thành.

Những công dân do Campuchia trao trả phần lớn cư trú, lao động trái phép hoặc vi phạm pháp luật tại Campuchia. Qua xác minh, có 22 người xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, 57 người xuất cảnh trái phép. Đáng chú ý, một trường hợp thuộc diện cấm xuất cảnh do Chi cục Thi hành án quận Bình Tân cũ (TP.HCM) đăng ký ngày 13.5.2025 để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

Các công dân khai nhận sang Campuchia làm tiếp viên karaoke, phụ quán ăn, phiên dịch hoặc làm việc cho các công ty lừa đảo do người Trung Quốc điều hành.

Cơ quan chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 22 công dân có hành trình hợp pháp. Với 57 trường hợp xuất cảnh trái phép, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập hồ sơ, xử phạt hành chính 55 người với tổng số tiền phạt 206 triệu đồng; 1 trường hợp cư dân biên giới bị xử phạt vì qua lại không đúng điểm quy định; 1 trường hợp khác đang bị điều tra dấu hiệu phạm tội về xuất nhập cảnh.

Tin liên quan

Tây Ninh: Tiếp nhận 353 công dân Việt do Campuchia trao trả

Tây Ninh: Tiếp nhận 353 công dân Việt do Campuchia trao trả

Các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận hàng trăm công dân Việt Nam do Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Khám phá thêm chủ đề

xử phạt Công an tỉnh Tây Ninh lừa đảo cấm xuất cảnh Trao trả Xuất nhập cảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận