Tuyên án vụ 3 cựu công an phường bị chủ spa lừa đảo hơn 2,1 tỉ đồng

Chiều 9.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến 3 cựu công an phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 cũ (nay là phường Bến Thành, TP.HCM) bị chủ spa lừa đảo chiếm đoạt 2,166 tỉ đồng.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thủy (48 tuổi, cựu Phó trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ, 8 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Thủy phải chấp hành là 11 năm 6 tháng tù.

Tháng 2.2023, bị cáo Nguyễn Thủy (cựu Phó trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão) đặt vấn đề với Phạm Thị Thúy, nhờ "chạy án" để không bị xử lý kỷ luật Ảnh: THẢO NHÂN

Các bị cáo Nguyễn Thành Luân (36 tuổi), Nguyễn Võ Danh (32 tuổi, cùng là cựu cán bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão) bị tuyên phạt 3 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Phan Đức Minh (44 tuổi, buôn bán) bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Bị cáo Phạm Thị Thúy (35 tuổi, kinh doanh spa) bị phạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX buộc bị cáo Thúy nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm hại đến sự hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức. Các bị cáo nhận thức rõ tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời việc đưa - nhận tiền để bỏ qua vi phạm là hành vi bị nhà nước nghiêm cấm, nhưng vì động cơ vụ lợi, các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao nêu, chiều tối 8.11.2022, tại Công an phường Phạm Ngũ Lão, cựu Phó trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão là Nguyễn Thủy đã chỉ đạo 2 cấp dưới là Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Võ Danh không lập hồ sơ vụ việc, không xử lý đối tượng Phan Đức Minh về hành vi có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau đó, Danh nhận hối lộ 50 triệu đồng của Minh. Số tiền này, Thủy được hưởng lợi 5 triệu đồng, Luân được hưởng 10 triệu đồng.

Sự việc bị phát hiện, Luân và Danh bị Công an Q.1 ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Do lo sợ bị kỷ luật ngành, xử lý hình sự nên cả hai đến phòng làm việc của Nguyễn Thủy tìm các mối quan hệ giúp đỡ.

Ngày 14.2.2023, Nguyễn Thủy gặp Phạm Thị Thúy, nhờ Thúy tìm các mối quan hệ lo "chạy án" giúp cho Luân, Danh, Thủy không bị xử lý kỷ luật, không bị xử lý hình sự.

Với mục đích chiếm đoạt tiền của Luân, Danh, Thủy, nên Thúy đưa ra thông tin gian dối, sai sự thật về bản thân quen biết nhiều người có khả năng tác động, giúp được 3 cựu công an.

Từ ngày 14.2.2023 - tháng 6.2024, Thúy đã nhận và chiếm đoạt của 3 cựu công an phường tổng số tiền 2,166 tỉ đồng.

HĐXX buộc bị cáo Phạm Thị Thúy nộp lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 bị cáo là cựu cán bộ công an Ảnh: THẢO NHÂN

Theo cáo trạng, hành vi của 3 cựu công an Nguyễn Thủy, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Võ Danh đưa cho Thúy 2,166 tỉ đồng với mục đích "chạy án" cho mình, đã phạm tội đưa hối lộ. Trong đó, Thủy đưa cho Thúy 216 triệu đồng, Danh đưa 605 triệu đồng, Luân đưa 1,345 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trước khi bị phát giác, Luân và Danh có đơn xin tự thú, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tích cực phối hợp làm rõ nên Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao miễn trách nhiệm hình sự đối với Luân và Danh.

Tại tòa, cựu Phó trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão kêu oan về hành vi đưa hối lộ. Theo bị cáo Nguyễn Thủy, bị cáo chỉ nhận tiền của Danh và Luân, đưa cho Thúy, nhằm giúp đỡ Danh, Luân. Bị cáo không có mục đích "chạy án" cho mình.