Chùa Lầu - dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi 'níu chân' du khách

Kiến trúc khác lạ ở vùng Bảy Núi
Tên gọi chùa Lầu (P.Tịnh Biên, An Giang - trước đây là TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên, An Giang) bắt nguồn từ thiết kế nhiều tầng lầu xếp chồng lên nhau, tạo dáng vẻ độc đáo so với những ngôi chùa truyền thống. Ngôi chùa ở vùng Bảy Núi này được xem là 1 trong 6 ngôi chùa hiếm hoi ở Việt Nam mang hơi hướng kiến trúc Phù Tang.
Ngôi chùa hơn 130 năm tuổi, nhiều lần bị bom đạn tàn phá trong chiến tranh. Năm 2009, chùa được phục dựng với diện mạo mới nhờ sự đóng góp của phật tử.
Chùa sử dụng tông màu đỏ gạch chủ đạo, mái ngói xanh lam cong vút cùng cầu thang đôi dẫn lên lầu, giúp việc di chuyển thuận tiện khi đông khách.
Đặc biệt, chùa không có cổng tam quan như thường thấy mà thay vào đó là tấm biển hiệu đỏ nổi bật. Các chi tiết lan can, đèn lồng, tiểu cảnh được sắp đặt tinh tế, mang đến cho du khách cảm giác như đang lạc bước trong một ngôi chùa Nhật.
"Công viên hoa" trong khuôn viên chùa
Ngoài kiến trúc khác lạ, chùa Lầu còn gây ấn tượng bởi khuôn viên rộng lớn như một "công viên hoa" thu nhỏ với nhiều loại như hoa giấy, mào gà, cúc, vạn thọ, sen… Những hàng thốt nốt đặc trưng cùng mảng xanh cây cỏ, tạo nên không gian thanh tịnh, trong lành.
Một số điểm nhấn trong khuôn viên chùa khiến du khách thích thú là cầu treo dài 40 m bắc ngang hàng thốt nốt, từ đây phóng tầm mắt ra cánh đồng xanh mướt.
Với không gian này, chùa Lầu đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ, đặc biệt là những ai yêu thích cosplay, áo dài hay phong cách chụp ảnh cổ trang.
Anh Nguyễn Minh Hoàng (32 tuổi, du khách từ TP.HCM) chia sẻ: "Tôi từng đến nhiều ngôi chùa ở miền Tây, nhưng chùa Lầu thật sự khác biệt. Từ màu sắc, kiến trúc cho đến không gian hoa cỏ, tất cả đều mang lại cảm giác vừa lạ vừa gần gũi".
Chị Ngô Thảo Vy (25 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) bày tỏ: "Tôi đến đây để chụp ảnh áo dài cùng bạn bè. Cảnh quan như một công viên hoa thu nhỏ, còn lối kiến trúc khiến tôi có cảm giác như đang đứng trước một ngôi chùa ở Nhật Bản. Rất ấn tượng và đáng để quay lại".
Không chỉ là nơi hành hương trong các dịp lễ lớn như rằm tháng giêng, Vu Lan, Phật đản…, chùa Lầu còn thường xuyên tổ chức cơm chay từ thiện cho phật tử và du khách.
Sự hòa quyện giữa giá trị tâm linh, kiến trúc độc đáo và cảnh quan yên bình đã giúp nơi đây trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng Bảy Núi, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch tâm linh của tỉnh An Giang.
