Văn hóa

Chùa Lầu - dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi 'níu chân' du khách

Duy Tân
Duy Tân
18/09/2025 12:00 GMT+7

Mang phong cách kiến trúc Nhật Bản hiếm thấy, Phước Lâm tự (thường gọi là chùa Lầu) trở thành điểm đến tâm linh và địa chỉ check-in của du khách khi đến vùng Bảy Núi.

Kiến trúc khác lạ ở vùng Bảy Núi

Tên gọi chùa Lầu (P.Tịnh Biên, An Giang - trước đây là TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên, An Giang) bắt nguồn từ thiết kế nhiều tầng lầu xếp chồng lên nhau, tạo dáng vẻ độc đáo so với những ngôi chùa truyền thống. Ngôi chùa ở vùng Bảy Núi này được xem là 1 trong 6 ngôi chùa hiếm hoi ở Việt Nam mang hơi hướng kiến trúc Phù Tang.

Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 1.

Toàn cảnh chùa Lầu nổi bật giữa vùng Bảy Núi

ẢNH: DUY TÂN

Ngôi chùa hơn 130 năm tuổi, nhiều lần bị bom đạn tàn phá trong chiến tranh. Năm 2009, chùa được phục dựng với diện mạo mới nhờ sự đóng góp của phật tử.

Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 2.

Kiến trúc nhiều tầng lầu độc đáo, mang phong cách Nhật Bản hiếm thấy ở miền Tây

ẢNH: DUY TÂN

Chùa sử dụng tông màu đỏ gạch chủ đạo, mái ngói xanh lam cong vút cùng cầu thang đôi dẫn lên lầu, giúp việc di chuyển thuận tiện khi đông khách.

Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 3.

Mái ngói cong vút xanh lam kết hợp tông màu đỏ gạch đặc trưng của chùa Lầu

ẢNH: DUY TÂN

Đặc biệt, chùa không có cổng tam quan như thường thấy mà thay vào đó là tấm biển hiệu đỏ nổi bật. Các chi tiết lan can, đèn lồng, tiểu cảnh được sắp đặt tinh tế, mang đến cho du khách cảm giác như đang lạc bước trong một ngôi chùa Nhật.

Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 4.

Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt

ẢNH: DUY TÂN


Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 5.

Tượng Phật nhập niết bàn

ẢNH: DUY TÂN

"Công viên hoa" trong khuôn viên chùa

Ngoài kiến trúc khác lạ, chùa Lầu còn gây ấn tượng bởi khuôn viên rộng lớn như một "công viên hoa" thu nhỏ với nhiều loại như hoa giấy, mào gà, cúc, vạn thọ, sen… Những hàng thốt nốt đặc trưng cùng mảng xanh cây cỏ, tạo nên không gian thanh tịnh, trong lành.

Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 6.

Bên trong chánh điện chùa Lầu

ẢNH: DUY TÂN

Một số điểm nhấn trong khuôn viên chùa khiến du khách thích thú là cầu treo dài 40 m bắc ngang hàng thốt nốt, từ đây phóng tầm mắt ra cánh đồng xanh mướt.

Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 7.

Khuôn viên rộng rãi như “công viên hoa”

ẢNH: DUY TÂN

Với không gian này, chùa Lầu đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ, đặc biệt là những ai yêu thích cosplay, áo dài hay phong cách chụp ảnh cổ trang.

Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 8.

Hoa và cây cảnh góp phần tạo nên vẻ đẹp cho khuôn viên chùa

ẢNH: DUY TÂN

Anh Nguyễn Minh Hoàng (32 tuổi, du khách từ TP.HCM) chia sẻ: "Tôi từng đến nhiều ngôi chùa ở miền Tây, nhưng chùa Lầu thật sự khác biệt. Từ màu sắc, kiến trúc cho đến không gian hoa cỏ, tất cả đều mang lại cảm giác vừa lạ vừa gần gũi".

Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 9.

Ao sen trong khuôn viên chùa được chăm sóc kỹ lưỡng

ẢNH: DUY TÂN

Chị Ngô Thảo Vy (25 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) bày tỏ: "Tôi đến đây để chụp ảnh áo dài cùng bạn bè. Cảnh quan như một công viên hoa thu nhỏ, còn lối kiến trúc khiến tôi có cảm giác như đang đứng trước một ngôi chùa ở Nhật Bản. Rất ấn tượng và đáng để quay lại".

Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 10.

Cỗ xe bò đặc trưng của người Khmer vùng đất Bảy Núi

ẢNH: DUY TÂN


Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 11.

Cây được trang trí dừa sơn màu đủ màu sắc

ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ là nơi hành hương trong các dịp lễ lớn như rằm tháng giêng, Vu Lan, Phật đản…, chùa Lầu còn thường xuyên tổ chức cơm chay từ thiện cho phật tử và du khách.

Chùa Lầu, dấu ấn kiến trúc độc đáo vùng Bảy Núi thu hút khách du lịch - Ảnh 12.

Trong khuôn viên chùa có cầu treo dài 40 m

ẢNH: DUY TÂN

Sự hòa quyện giữa giá trị tâm linh, kiến trúc độc đáo và cảnh quan yên bình đã giúp nơi đây trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng Bảy Núi, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch tâm linh của tỉnh An Giang.

