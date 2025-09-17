Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng

Từ truyền thuyết đôi chim hồng hạc

Ngôi chùa Phước Thành (còn gọi là chùa Chim) tọa lạc cù lao Giêng, thuộc xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang - trước đây là xã Bình Phước Xuân, H.Chợ Mới, An Giang.

Ngôi chùa nằm giữa vùng sông nước hữu tình Cù Lao Giêng ẢNH: DUY TÂN

Tương truyền, sau 9 năm tu hành ở vùng Bảy Núi, hòa thượng Thích Bửu Đức trở về quê hương. Một ngày, đôi chim hồng hạc từ Bảy Núi bay về, kéo theo hàng ngàn cánh chim khác lượn kín bầu trời, như báo điềm lành.

Công trình mang kiến trúc đặc thù của Phật giáo ẢNH: DUY TÂN

Nhận thấy sự linh ứng, hòa thượng Thích Bửu Đức chọn nơi này dựng chùa vào năm 1872. Từ đó, tên gọi chùa Chim đi vào đời sống dân gian, gắn liền với ký ức của bao thế hệ. Không chỉ là nơi tu hành, chùa Chim từng là căn cứ che chở lực lượng cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Bom đạn nhiều lần làm hư hại chùa, nhưng nhờ sự kiên trì của phật tử và người dân, ngôi chùa vẫn được gìn giữ.

Chùa Phước Thành lạ mắt vì khuôn viên được trang trí cầu kỳ theo phong cách cổ - kim kết hợp ẢNH: DUY TÂN

Năm 1973, chùa được tái thiết và đến năm 2005 tiến hành đại trùng tu toàn diện, mở rộng diện tích lên hơn 4.000 m2, tạo nên diện mạo khang trang, uy nghiêm như ngày nay.

Đi trên 2 hành lang dẫn lên cao, du khách ngước nhìn sẽ thấy sự uy nghi, to lớn của tượng Phật tổ A Di Đà ẢNH: DUY TÂN

Đến ngôi chùa có quần thể Phật giáo ấn tượng

Công trình nổi bật nhất của chùa Phước Thành là tượng Phật tổ A Di Đà cao 39 m, cùng 48 tượng Bồ Tát Thánh Chúng, mỗi tượng cao 5 m, khởi công năm 2012 và hoàn thành năm 2016.

Công trình nổi bật nhất của chùa là tượng Phật tổ A Di Đà cao 39 m, cùng 48 tượng Bồ Tát Thánh Chúng ẢNH: DUY TÂN

Công trình do nghệ nhân Phạm Văn Hải cùng trợ lý thích nữ Như Thơ thực hiện, dưới sự định hướng kiến trúc nghệ thuật của hòa thượng Thích Huệ Tài. Phía trước chùa có 2 hành lang uốn lượn như "cầu vượt" dẫn lên cao, giúp du khách dễ dàng ngước nhìn tượng Phật A Di Đà trong toàn bộ sự uy nghi, vĩ đại.

Tượng 48 vị Bồ Tát Thánh Chúng, mỗi tượng cao 5 m bằng chất liệu bê tông cốt thép ẢNH: DUY TÂN

Trong khuôn viên chùa, dưới chân tượng còn có những mô phỏng bằng đá trắng tái hiện Tháp Rùa, chùa Một Cột, vịnh Hạ Long, hòn Phụ Tử… Tất cả tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa độc đáo, khiến chùa Chim trở thành công trình Phật giáo khác biệt của miền Tây.

Hệ thống tượng Phật khắp khuôn viên chùa ẢNH: DUY TÂN





Tượng Phật khắp khuôn viên chùa ẢNH: DUY TÂN

Không gian thanh tịnh, tiếng chuông chùa ngân nga, làn hương trầm bảng lảng đã mang lại cho du khách cảm giác an nhiên, nhẹ nhõm. Anh Nguyễn Văn Tâm (40 tuổi, du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ: "Tôi từng đi nhiều ngôi chùa ở miền Tây, nhưng chùa Chim thật sự khiến tôi ấn tượng. Kiến trúc hoành tráng, không gian tĩnh lặng khiến tôi có cảm giác như buông bỏ hết âu lo thường nhật".

Nhờ kiến trúc độc đáo, hàng năm, chùa Phước Thành thu hút hàng ngàn lượt khách đến chiêm bái, mong cầu sức khỏe, bình an ẢNH: DUY TÂN

Chị Trần Thị Mỹ Dung (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cũng cho biết: "Tôi biết đến chùa qua câu chuyện đôi chim hồng hạc nên rất muốn tận mắt chứng kiến. Đến đây rồi, tôi không chỉ được nghe thêm nhiều câu chuyện dân gian mà còn được chiêm ngưỡng tượng Phật A Di Đà đồ sộ, đẹp và uy nghiêm".

Với kiến trúc đặc sắc, truyền thuyết linh thiêng và quần thể tượng Phật hoành tráng, chùa Phước Thành không là biểu tượng văn hóa - lịch sử của vùng đất cù lao Giêng ẢNH: DUY TÂN

Với lối kiến trúc đặc sắc, truyền thuyết linh thiêng và quần thể tượng Phật hoành tráng, ngôi chùa Phước Thành không chỉ là chốn tâm linh của phật tử, mà còn là biểu tượng văn hóa - lịch sử của vùng đất cù lao Giêng. Hằng năm, nơi đây đón hàng ngàn lượt khách hành hương, góp phần làm nên sức hút riêng cho du lịch tâm linh miền Tây.