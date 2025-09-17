Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng

Duy Tân
Duy Tân
17/09/2025 11:00 GMT+7

Với truyền thuyết đôi chim hồng hạc linh thiêng và quần thể tượng Phật A Di Đà đồ sộ, ngôi chùa Phước Thành ở An Giang mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại.

Từ truyền thuyết đôi chim hồng hạc

Ngôi chùa Phước Thành (còn gọi là chùa Chim) tọa lạc cù lao Giêng, thuộc xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang - trước đây là xã Bình Phước Xuân, H.Chợ Mới, An Giang.

Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng- Ảnh 1.

Ngôi chùa nằm giữa vùng sông nước hữu tình Cù Lao Giêng

ẢNH: DUY TÂN

Tương truyền, sau 9 năm tu hành ở vùng Bảy Núi, hòa thượng Thích Bửu Đức trở về quê hương. Một ngày, đôi chim hồng hạc từ Bảy Núi bay về, kéo theo hàng ngàn cánh chim khác lượn kín bầu trời, như báo điềm lành.

Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng- Ảnh 2.

Công trình mang kiến trúc đặc thù của Phật giáo

ẢNH: DUY TÂN

Nhận thấy sự linh ứng, hòa thượng Thích Bửu Đức chọn nơi này dựng chùa vào năm 1872. Từ đó, tên gọi chùa Chim đi vào đời sống dân gian, gắn liền với ký ức của bao thế hệ. Không chỉ là nơi tu hành, chùa Chim từng là căn cứ che chở lực lượng cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Bom đạn nhiều lần làm hư hại chùa, nhưng nhờ sự kiên trì của phật tử và người dân, ngôi chùa vẫn được gìn giữ.

Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng- Ảnh 3.

Chùa Phước Thành lạ mắt vì khuôn viên được trang trí cầu kỳ theo phong cách cổ - kim kết hợp

ẢNH: DUY TÂN

Năm 1973, chùa được tái thiết và đến năm 2005 tiến hành đại trùng tu toàn diện, mở rộng diện tích lên hơn 4.000 m2, tạo nên diện mạo khang trang, uy nghiêm như ngày nay.

Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng- Ảnh 4.

Đi trên 2 hành lang dẫn lên cao, du khách ngước nhìn sẽ thấy sự uy nghi, to lớn của tượng Phật tổ A Di Đà

ẢNH: DUY TÂN

Đến ngôi chùa có quần thể Phật giáo ấn tượng

Công trình nổi bật nhất của chùa Phước Thành là tượng Phật tổ A Di Đà cao 39 m, cùng 48 tượng Bồ Tát Thánh Chúng, mỗi tượng cao 5 m, khởi công năm 2012 và hoàn thành năm 2016.

Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng- Ảnh 5.

Công trình nổi bật nhất của chùa là tượng Phật tổ A Di Đà cao 39 m, cùng 48 tượng Bồ Tát Thánh Chúng

ẢNH: DUY TÂN

Công trình do nghệ nhân Phạm Văn Hải cùng trợ lý thích nữ Như Thơ thực hiện, dưới sự định hướng kiến trúc nghệ thuật của hòa thượng Thích Huệ Tài. Phía trước chùa có 2 hành lang uốn lượn như "cầu vượt" dẫn lên cao, giúp du khách dễ dàng ngước nhìn tượng Phật A Di Đà trong toàn bộ sự uy nghi, vĩ đại.

Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng- Ảnh 6.

Tượng 48 vị Bồ Tát Thánh Chúng, mỗi tượng cao 5 m bằng chất liệu bê tông cốt thép

ẢNH: DUY TÂN

Trong khuôn viên chùa, dưới chân tượng còn có những mô phỏng bằng đá trắng tái hiện Tháp Rùa, chùa Một Cột, vịnh Hạ Long, hòn Phụ Tử… Tất cả tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa độc đáo, khiến chùa Chim trở thành công trình Phật giáo khác biệt của miền Tây.

Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng- Ảnh 7.

Hệ thống tượng Phật khắp khuôn viên chùa

ẢNH: DUY TÂN


Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng- Ảnh 8.

Tượng Phật khắp khuôn viên chùa

ẢNH: DUY TÂN

Không gian thanh tịnh, tiếng chuông chùa ngân nga, làn hương trầm bảng lảng đã mang lại cho du khách cảm giác an nhiên, nhẹ nhõm. Anh Nguyễn Văn Tâm (40 tuổi, du khách đến từ TP.HCM) chia sẻ: "Tôi từng đi nhiều ngôi chùa ở miền Tây, nhưng chùa Chim thật sự khiến tôi ấn tượng. Kiến trúc hoành tráng, không gian tĩnh lặng khiến tôi có cảm giác như buông bỏ hết âu lo thường nhật".

Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng- Ảnh 9.

Nhờ kiến trúc độc đáo, hàng năm, chùa Phước Thành thu hút hàng ngàn lượt khách đến chiêm bái, mong cầu sức khỏe, bình an

ẢNH: DUY TÂN

Chị Trần Thị Mỹ Dung (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cũng cho biết: "Tôi biết đến chùa qua câu chuyện đôi chim hồng hạc nên rất muốn tận mắt chứng kiến. Đến đây rồi, tôi không chỉ được nghe thêm nhiều câu chuyện dân gian mà còn được chiêm ngưỡng tượng Phật A Di Đà đồ sộ, đẹp và uy nghiêm".

Khám phá ngôi chùa độc lạ với quần thể tượng Phật uy nghi ở cù lao Giêng- Ảnh 10.

Với kiến trúc đặc sắc, truyền thuyết linh thiêng và quần thể tượng Phật hoành tráng, chùa Phước Thành không là biểu tượng văn hóa - lịch sử của vùng đất cù lao Giêng

ẢNH: DUY TÂN

Với lối kiến trúc đặc sắc, truyền thuyết linh thiêng và quần thể tượng Phật hoành tráng, ngôi chùa Phước Thành không chỉ là chốn tâm linh của phật tử, mà còn là biểu tượng văn hóa - lịch sử của vùng đất cù lao Giêng. Hằng năm, nơi đây đón hàng ngàn lượt khách hành hương, góp phần làm nên sức hút riêng cho du lịch tâm linh miền Tây.

Tin liên quan

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây

Với kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc', chùa La Hán, ở P.Sóc Trăng, TP.Cần Thơ (trước đây là P.8, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) trông như một cung điện nguy nga, tráng lệ giữa miền Tây sông nước.

Khám phá thêm chủ đề

Ngôi chùa vùng Bảy Núi Miền Tây tu hành Tượng phật Tâm linh độc lạ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận