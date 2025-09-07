Khám phá thánh đường ở An Giang đẹp bậc nhất Việt Nam

Thánh đường lớn nhất, lâu đời nhất ở An Giang

Tại tỉnh An Giang, thánh đường của người Chăm tập trung nhiều nhất ở xã Châu Phong (trước đây là TX.Tân Châu, An Giang). Trong đó, Masjid Jamiul Azhar được xem là một trong những thánh đường đẹp bậc nhất Việt Nam.

Masjid Jamiul Azhar tọa lạc xã Châu Phong, là một trong những thánh đường lớn nhất và lâu đời nhất ở tỉnh An Giang

ẢNH: DUY TÂN

Theo người dân địa phương, khoảng năm 1700, thánh đường được dựng bằng gỗ và có tên Masjid Yahya. Sau nhiều lần trùng tu bằng đá, xi măng, đến năm 1959, công trình được lấy tên Masjid Jamiul Azhar. Lần trùng tu lớn nhất vào năm 2012 và 2 năm sau đó thánh đường khánh thành với diện mạo uy nghi như ngày nay.

Thánh đường Masjid Jamiul Azhar lấy màu trắng tinh khôi làm chủ đạo, điểm xuyết sắc xanh ngọc và chữ vàng nổi bật ẢNH: DUY TÂN

Thánh đường Masjid Jamiul Azhar lấy màu trắng tinh khôi làm chủ đạo, điểm xuyết sắc xanh ngọc và chữ vàng nổi bật. Mái vòm cong, tháp củ tỏi, biểu tượng trăng lưỡi liềm và sao năm cánh tạo nên vẻ uy nghi, vừa cổ kính vừa thanh thoát. Nhìn từ xa, thánh đường như một tuyệt tác kiến trúc mang đậm dấu ấn Trung Đông, nổi bật giữa khung cảnh sông nước hiền hòa của vùng biên Châu Đốc - Tân Châu.

Thánh đường Masjid Jamiul Azhar với mái vòm, biểu tượng trăng lưỡi liềm ẢNH: DUY TÂN

Bước qua cổng chính, du khách dễ dàng nhận thấy hoa văn tinh xảo, biểu tượng tôn giáo đặc trưng cùng những khung cửa viền cách điệu. Dưới bầu trời xanh, thánh đường hiện lên trang nhã mà ấn tượng, vừa là nơi tín ngưỡng thiêng liêng vừa là điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Masjid Jamiul Azhar được xem coi là một trong những thánh đường Hồi giáo đẹp nhất Việt Nam ẢNH: DUY TÂN

Điểm du lịch văn hóa - tâm linh hấp dẫn

Một nét đặc biệt của Masjid Jamiul Azhar là khu nghĩa trang nằm ngay trước cổng, với dãy mộ bia đá xếp thẳng hàng. Ông Mách Tọt (63 tuổi, ngụ ấp Châu Giang, xã Châu Phong) cho biết, đây là nơi an nghỉ của nhiều tín đồ Hồi giáo ở An Giang và các vùng lân cận. Mỗi phần mộ đều có bia khắc tên và ngày mất để tưởng nhớ.

Bên trong thánh đường ẢNH: DUY TÂN

Bên trong, không gian cầu nguyện được bài trí tinh tế. Các tín đồ hành lễ 5 lần mỗi ngày vào khung giờ cố định: bình minh, giữa trưa, buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống và ban đêm. Nghi lễ do Imam (một vị trí lãnh đạo trong Hồi giáo - PV) làm chủ lễ đọc kinh Koran.

Điểm độc đáo của thánh đường là trước cửa có một nghĩa trang ẢNH: DUY TÂN

Trong khuôn viên thánh đường, trẻ em nô đùa hồn nhiên, còn phụ nữ nổi bật trong những bộ đầm dài, khăn mat'ra quấn kín, tuyệt đối không để lộ mái tóc - một trong những chuẩn mực của phụ nữ Hồi giáo.

Phụ nữ Chăm mặc đầm dài, che mặt, quấn khăn mat’ra qua đầu và điều đặc biệt không được để lộ dù chỉ một sợi tóc ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ duy trì đời sống tôn giáo, đồng bào Chăm An Giang còn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Nếu trước đây hầu như nhà nào cũng có khung dệt, thì nay dù nhiều người chuyển sang nghề khác, thổ cẩm vẫn hiện diện như một biểu tượng văn hóa, minh chứng cho sức sống bền bỉ của cộng đồng.

Trẻ em người Chăm nô đùa trong khuôn viên thánh đường ẢNH: DUY TÂN

Mỗi dịp lễ hội, trang phục truyền thống Chăm rực rỡ lại hội tụ về Masjid Jamiul Azhar, làm cho nơi đây trình thêm phần lộng lẫy - như bức tranh sinh động về đời sống tín ngưỡng, văn hóa của người Chăm Islam.

Hiện nay, thánh đường Masjid Jamiul Azhar không chỉ là nơi hành lễ linh thiêng, mà còn là điểm du lịch văn hóa - tâm linh hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa đến khám phá.