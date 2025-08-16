Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

100 bức ảnh về tín ngưỡng, tôn giáo trưng bày tại Hội An

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
16/08/2025 12:30 GMT+7

Khoảng 100 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc về đại lễ các tôn giáo, đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang được trưng bày tại Hội An (TP.Đà Nẵng).

Tôn vinh bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, Văn phòng Cơ quan thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh Sắc tộc – niềm tin và di sản tại vườn tượng An Hội (P.Hội An). 

100 bức ảnh về tín ngưỡng, tôn giáo trưng bày tại Hội An - Ảnh 1.

Triển lãm giới thiệu khoảng 100 bức ảnh về dân tộc và tôn giáo

ẢNH: HOÀNG SƠN

Với 2 phần chính Tôn giáo – tín ngưỡngĐồng bào các dân tộc Việt Nam, triển lãm giới thiệu khoảng 100 tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc của 40 tác giả ghi lại những khoảnh khắc đời thường, lễ hội, sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

100 bức ảnh về tín ngưỡng, tôn giáo trưng bày tại Hội An - Ảnh 2.

Triển lãm diễn ra bên dòng sông Hoài thơ mộng thuộc TP.Hội An (cũ), nay là P.Hội An (TP.Đà Nẵng)

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ban tổ chức, mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực từ các đại lễ tôn giáo như: Vesak, Hội Yến Diêu Trì Cung, lễ hội Chôl Chnăm Thmây, thờ Mẫu Tam phủ… đến các nghi lễ dân gian, lễ cưới truyền thống, nghề thủ công, trò chơi dân gian của các cộng đồng Tày, Mông, Khmer, Dao Đỏ, Xạ Phang...

Phát biểu khai mạc, đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Công an, Phó chánh văn phòng Cơ quan thường trực về nhân quyền Chính phủ, nhấn mạnh triển lãm là sự kiện văn hóa đặc biệt nhằm tôn vinh bản sắc dân tộc, niềm tin tôn giáo và di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

100 bức ảnh về tín ngưỡng, tôn giáo trưng bày tại Hội An - Ảnh 3.

Du khách đến Hội An có dịp tìm hiểu về tôn giáo và các dân tộc thiểu số của Việt Nam

ẢNH: HOÀNG SƠN

Triển lãm là minh chứng sinh động cho chính sách nhân văn, nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền phát triển của các dân tộc thiểu số.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2025, với vai trò là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một quốc gia tích cực, có trách nhiệm và có nhiều đóng góp trong cộng đồng quốc tế.

100 bức ảnh về tín ngưỡng, tôn giáo trưng bày tại Hội An - Ảnh 4.

Du khách nước ngoài thưởng lãm ảnh

ẢNH: HOÀNG SƠN

"Chúng ta kiên định theo đuổi cách tiếp cận toàn diện về quyền con người, bảo đảm sự hài hòa giữa các quyền dân sự, chính trị với các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường.

Đặc biệt, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân; chú trọng thúc đẩy phát triển cho đồng bào các dân tộc thiểu số, bảo đảm sự bình đẳng, hòa nhập và không để ai bị bỏ lại phía sau", đại tá Nguyễn Hoa Chi nói.

100 bức ảnh về tín ngưỡng, tôn giáo trưng bày tại Hội An - Ảnh 5.

Đời sống, văn hóa các dân tộc thiểu số hiện ra sống động

ẢNH: HOÀNG SƠN

Triển lãm mở cửa tự do cho công chúng tham quan tại vườn tượng An Hội (P.Hội An) đến hết ngày 17.8.

Khám phá thêm chủ đề

Hội An vườn tượng An Hội Triển lãm Tín ngưỡng dân tộc thiểu số UBND TP. Đà Nẵng
