Xác lập kỷ lục 100 món ăn làm từ cây thốt nốt An Giang

Trong khuôn khổ của Ngày hội Bánh dân gian Nam bộ - An Giang năm 2024 tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, tối 5.8, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng xác lập sự kiện chế biến và công diễn 100 món bánh dân gian từ đặc sản thốt nốt An Giang (do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang tổ chức) đạt kỷ lục Việt Nam.

Các món ăn được chế biến từ thốt nốt được các đầu bếp chế biến cầu kỳ TRẦN NGỌC

Nhằm nâng cao chất lượng và bảo tồn giá trị văn hóa ẩm thực dân gian, đặc biệt là các món bánh được chế biến từ thốt nốt, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển bảo tồn văn hóa nghệ thuật Đông Nam Á tổ chức hội thi và trình diễn chế biến các món ăn từ đặc sản cây thốt nốt. Hội thi thu hút 10 đội đầu bếp đến từ tỉnh An Giang, TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ và ĐBSCL tham dự.

Đặc sản thốt nốt An Giang đã được các đầu bếp làm nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn TRẦN NGỌC

Từ các nguyên liệu mộc mạc như lá thốt nốt, vỏ trái thốt nốt, nước thốt nốt, cơm thốt nốt…, các nghệ nhân và đầu bếp đã sáng tạo nên 100 món ăn hấp dẫn, độc đáo, mang đậm bản sắc ẩm thực của vùng đất Bảy Núi An Giang và miền Tây sông nước. Các món ăn mang đủ hình dáng, màu sắc và hương vị khác nhau bằng nguyên liệu thốt nốt, từ những chiếc bánh đơn giản như bánh bò nướng, bánh tằm khoai mì, bánh da lợn, chè ngũ sắc thốt nốt… đến những chiếc bánh cầu kỳ như bánh gan, bánh đúc hoàng kim, bánh ướt tứ vị, bánh quý phi, bánh bao tôm thịt thốt nốt…

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang cho biết: "Cây thốt nốt đã gắn liền với đời sống đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang từ bao đời nay. Những sản phẩm chế biến từ cây thốt nốt đã giúp bà con nơi đây có thêm thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Việc xác lập kỷ lục "100 món bánh dân gian chế biến từ thốt nốt" là một cột mốc quan trọng, là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống cộng đồng".

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác nhận sự kiện chế biến và công diễn 100 món bánh dân gian chế biến từ đặc sản thốt nốt An Giang, do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang tổ chức, đạt kỷ lục Việt Nam TRẦN NGỌC

Ngày hội bánh dân gian Nam bộ - An Giang năm 2024 diễn ra từ ngày 3 - 11.8 tại TP.Long Xuyên, thu hút hơn 300 gian hàng, với khoảng 50 nghệ nhân, đầu bếp tham gia hội thi làm bánh dân gian và trình diễn nhiều loại bánh phục vụ miễn phí du khách tham quan.