Đời sống Cộng đồng

Bên trong thánh đường Hồi giáo ở TP.HCM có lớp học tiếng Chăm duy trì suốt hàng chục năm

Phạm Hữu
Phạm Hữu
11/08/2025 05:30 GMT+7

Mỗi tối tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar (phường Chánh Hưng, TP.HCM), hàng chục trẻ em Chăm lại cắp sách học tiếng mẹ đẻ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Vào lúc 18 giờ 30 mỗi tối, lớp học bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar lại bắt đầu với sự háo hức của các em nhỏ từ 3 đến 10 tuổi. Tại đây, các em cùng nhau học tiếng Chăm dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo.

Thầy Mohd Amin, Phó ban giáo cả, với hơn 30 năm dạy học tại đây cho biết lớp học tiếng Chăm rất đơn sơ, không có máy chiếu, tài liệu phần lớn là do cộng đồng tự in, biên soạn từ kinh nghiệm truyền miệng hoặc tham khảo từ các vị giáo sĩ của thánh đường. Nội dung giảng dạy tại lớp đây đa phần đều dựa vào kinh Qur'an. Các học sinh được học mặt chữ, phát âm tiếng Chăm, cuối tuần sẽ có buổi kiểm tra.

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 1.

Lớp học tiếng Chăm miễn phí tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar hoạt động hằng đêm (trừ thứ 5)

Ảnh: Phạm Hữu

Ông Ab Dohalim, Phó Ban Quản trị thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar cho biết, thánh đường trước đây thuộc phường 1, quận 8, nay là phường Chánh Hưng. Lịch sử hình thành cộng đồng cư dân người Chăm ở đây từ khoảng năm 1960, khi đa số bà con từ tỉnh An Giang lên sinh sống.

Ban đầu, cộng đồng Hồi giáo Chăm tại đây thành lập một tiểu thánh đường trên chính mảnh đất hiện tại. Đến năm 1984, thánh đường được mở rộng hơn. Công trình này đã được xây dựng mới vào năm 2006, sử dụng đến ngày nay.

Từ năm 1960, Ban Quản trị thánh đường đã vận động mở các lớp dạy giáo lý cho trẻ em, bao gồm cả nam và nữ. Ban đầu, các thầy giáo tự nguyện dạy không lương, nhưng về sau, Ban Tôn giáo TP.HCM có hỗ trợ một khoản bồi dưỡng hằng tháng cho giáo viên. Các lớp học được chia thành 3 cấp độ: lớp thiếu nhi (dành cho trẻ từ khoảng 3 - 10 tuổi) chủ yếu dạy vỡ lòng, lớp "kinh tiểu quan" (kinh Qur'an nhỏ) và "chữ đập" (chữ Chăm).

Lớp lớn hơn một chút sẽ học kinh Qur'an và giáo lý đạo Hồi. Mục tiêu xuyên suốt của các lớp học này là bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Chăm, bao gồm trang phục, tiếng nói (chủ yếu là tiếng Chăm), chữ viết và giáo lý.

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 2.

Học sinh tại lớp học này đa phần là con em của cộng đồng người Chăm sinh sống xung quanh thánh đường, các em đi bộ từ nhà đến lớp

Ảnh: Phạm Hữu

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 3.

Đúng 18 giờ 30, lớp học bắt đầu, học sinh đến lớp với trang phục truyền thống của người Chăm theo đạo Hồi

Ảnh: Phạm Hữu

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 4.

Tại thánh đường này, lớp học đã tồn tại hàng chục năm qua. Tổng số học sinh học hiện nay khoảng 70 em

Ảnh: Phạm Hữu

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 5.

Lớp học tiếng Chăm buổi tối

Ảnh: Phạm Hữu

Hiện tại, lớp học tại thánh đường có 6 giáo viên (cả nam và nữ) và khoảng 60 - 70 học sinh, chủ yếu là con em của cộng đồng địa phương, nhưng cũng có học sinh từ các khu vực khác đến.

Cũng theo ông Ab Dohalim, cộng đồng Hồi giáo Chăm tại khu vực này có khoảng 2.000 người. Trình độ kiến thức của cộng đồng đã cải thiện đáng kể trong 20 năm trở lại đây.

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 6.

Lớp được chia chỗ ngồi theo giới tính nam và nữ. Nam ngồi phía bên phải, nữ ngồi phía trái của lớp

Ảnh: Phạm Hữu

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 7.
Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 8.

Ngoài giờ học chính ra, các học sinh được kèm bởi 2 giáo viên đứng lớp. Các giáo viên này dạy cho từng em một cách phát âm, đọc hiểu chữ Chăm

Ảnh: Phạm Hữu

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 9.

Các học sinh có bài kiểm tra vào cuối tuần

Ảnh: Phạm Hữu

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 10.

Các học sinh ở đây cũng đang học tại Trường tiểu học Nguyễn Trực, phường Chánh Hưng. Abdul Roh Man cho biết buổi sáng em đến trường tiểu học để học chương trình chung, đến tối thì theo lớp học tiếng Chăm. Abdul Roh Man cho biết em nói được tiếng Việt và Chăm sau 3 năm đi học

Ảnh: Phạm Hữu

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 11.

Học sinh học tiếng Chăm với quyển sách kinh của người đạo Hồi

Ảnh: Phạm Hữu

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 12.

Các giáo viên kết hợp dạy giáo lý đạo Hồi ở lớp tiếng Chăm

Ảnh: Phạm Hữu

Bên trong thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar với lớp học tiếng Chăm truyền thống - Ảnh 13.

Thầy Mohd Amin có kinh nghiệm 30 năm dạy chữ tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar

Ảnh: Phạm Hữu

Lớp học miễn phí của lão tướng thể thao khuyết tật

Lớp học miễn phí của lão tướng thể thao khuyết tật

4 giờ chiều, bên trong Sân vận động Phú Thọ (Q.10, TP.HCM) có một người thầy chân đi khập khiễng đang tỉ mẩn hướng dẫn từng bước chạy cho những học trò đặc biệt của mình.

Khám phá thêm chủ đề

thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar lớp học tiếng Chăm cộng đồng người Chăm TP.HCM bảo tồn văn hóa Chăm
