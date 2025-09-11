Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây

Duy Tân
Duy Tân
11/09/2025 11:00 GMT+7

Với kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc', chùa La Hán, ở P.Sóc Trăng, TP.Cần Thơ (trước đây là P.8, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) trông như một cung điện nguy nga, tráng lệ giữa miền Tây sông nước.

Giao thoa văn hóa 3 dân tộc

Chùa La Hán được xem là ngôi chùa độc đáo ở miền Tây bởi quy tụ nhiều công trình và tiểu cảnh được sắp đặt hài hòa, từ tượng Phật, pháp khí đến thú, nhân thần, thánh… Mỗi hạng mục đều ẩn chứa triết lý sâu xa. Đây là sự kết tinh sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của những nghệ nhân, kiến trúc sư khi chọn lọc, tiếp thu tinh hoa từ các quần thể nổi tiếng trên cả nước.

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây - Ảnh 1.

Chùa La Hán có kiến trúc “trùng thiềm điệp ốc” hiếm có ở miền Tây

ẢNH: DUY TÂN

Chùa La Hán được xây dựng vào năm 1952 bởi các bô lão người Hoa, diện tích ban đầu 1.000 m2. Qua nhiều lần trùng tu, mở rộng, năm 1956, chùa được xây dựng lại bằng gỗ và ngói. Đến năm 1990, người dân tiếp tục góp sức dựng chánh điện thờ Phật Thích Ca và đền thờ Bà Thiên Hậu, nâng diện tích lên 2.000 m2.

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây - Ảnh 2.

Khuôn viên rộng lớn nhiều tiểu cảnh

ẢNH: DUY TÂN

Bước sang thời kỳ mới, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng ngày càng tăng, chùa La Hán tiếp tục được mở rộng. Năm 2012, khuôn viên chùa đạt quy mô 7.000 m2, khang trang và đồ sộ, trở thành một trong những công trình tâm linh tiêu biểu của cộng đồng người Hoa ở miền Tây.

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây - Ảnh 3.

Chim phượng hoàng (phụng) được tạo hình bằng cách ghép những tảng đá tự nhiên và đá màu, phần đuôi được ghép bởi đá màu xòe ra tạo thành một hốc đá thờ Bồ tát Quán Thế Âm đứng trên đài sen

ẢNH: DUY TÂN

Kiến trúc "trùng thiềm điệp ốc" uy nghi ở miền tây

Điểm nhấn nổi bật nhất của chùa là kiến trúc mái ngói nhiều tầng xếp chồng, gọi là "trùng thiềm điệp ốc", một kiểu kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Từng chi tiết hoa văn trang trí trên mái ngói, cột trụ, lan can đều được chạm khắc tinh xảo theo nghệ thuật truyền thống.

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây - Ảnh 4.

Nổi bật giữa khuôn viên chùa là vẻ đẹp uy nghi của bức tượng lớn Phật Thích Ca trong tư thế ngồi mang ý nghĩa kêu gọi sự hòa bình, tự do, bình đẳng

ẢNH: DUY TÂN

Chùa có 2 tầng riêng biệt. Tầng trên thờ Phật Thích Ca, Thập Bát La Hán, Thái Thượng Lão Quân và chư Bồ Tát. Tầng dưới thờ Thiên Hậu Nương Nương, Bạch Hầu Công, Ôn Thần... Sự phân chia tầng lớp này vừa hợp phong thủy, vừa phản ánh tín ngưỡng đa dạng của người Hoa.

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây - Ảnh 5.

Kỳ quan nhân tạo Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ

ẢNH: DUY TÂN

Không gian chùa còn được tô điểm bởi những công trình nghệ thuật kỳ công. Bên trái là tượng chim phượng hoàng ghép từ những tảng đá tự nhiên, đuôi xòe ra thành hốc đá thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Bên phải là hình tượng rồng khổng lồ được cẩn miểng gốm sứ lấp lánh, một tuyệt tác thể hiện sự khéo léo và sáng tạo của nghệ nhân địa phương.

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây - Ảnh 6.

Bên trong được trang trí công phu

ẢNH: DUY TÂN

Trung tâm văn hóa, tâm linh của cộng đồng

Không chỉ là nơi hành hương, chùa La Hán còn là trung tâm gắn kết cộng đồng. Mỗi dịp Tết Nguyên tiêu, không khí chùa rộn ràng với lễ rước đèn, dựng bửu tháp, phát bánh phước, nghi thức mang ý nghĩa cầu chúc bình an, thịnh vượng cho mọi nhà. Lễ Vu Lan, chùa tổ chức phát gạo, muối cho hộ nghèo, lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây - Ảnh 7.

Nơi thờ Phật Thích Ca

ẢNH: DUY TÂN

Ngoài ra, ban trị sự chùa thường xuyên vận động đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ quỹ khuyến học, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Những hoạt động thiện nguyện này đã giúp chùa La Hán trở thành điểm tựa tinh thần, nơi nương náu của tình người trên vùng đất Sóc Trăng.

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây - Ảnh 8.

Nơi thờ Thập Bát La Hán, Thái Thượng Lão Quân và chư Bồ Tát

ẢNH: DUY TÂN

Nhờ kiến trúc ấn tượng và giá trị lịch sử - văn hóa sâu sắc, chùa La Hán ngày càng thu hút đông đảo khách tham quan. Với giới trẻ, nơi đây là "tọa độ check-in" mới mẻ. Với du khách thập phương, đây là cơ hội tìm hiểu sự đa dạng văn hóa và trải nghiệm không gian thanh tịnh, an yên.

Ngôi chùa có kiến trúc 'trùng thiềm điệp ốc' độc đáo ở miền Tây - Ảnh 9.

Nơi thờ Thiên Hậu Nương Nương

ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ dừng lại ở giá trị tôn giáo, chùa La Hán còn góp phần thúc đẩy du lịch địa phương theo hướng bền vững, kết nối văn hóa - lịch sử - tâm linh. Trong hành trình khám phá miền Tây, ghé thăm chùa La Hán, du khách như lạc vào cung điện nguy nga giữa đời thực - nơi gìn giữ cả kiến trúc, nghệ thuật và tâm hồn cộng đồng người Hoa trên đất Việt.

