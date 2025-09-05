Ngôi chùa cổ ở Cần Thơ có vị trụ trì được phong liệt sĩ

Bên cạnh các giá trị văn hóa, chùa Hội Linh (P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) còn được biết đến là nơi có truyền thống yêu nước, từng có một vị trụ trì được phong liệt sĩ.
Chùa Hội Linh (Hội Linh Cổ Tự) cách đường Cách Mạng Tháng 8 (P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ – trước đây là P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) khoảng 200m, hướng ra sông Hậu. Ngôi chùa cổ này có diện tích 6.500 m2, không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin tôn giáo, mà còn là một di tích lịch sử với những vị trụ trì, tăng ni giàu lòng yêu nước.
Theo sử liệu, chùa Hội Linh khởi lập năm 1907. Ban đầu, chùa được cất đơn sơ bằng cột cây, vách và mái lợp lá. Dần dà, qua nhiều lần chỉnh trang, tu bổ mới có diện mạo kiên cố. Hiện, chùa còn lưu 2 bảng gỗ khắc công đức của 75 thiện nam, tín nữ phật tử đồng hỷ cúng xây cất mới ngôi chùa bằng tường gạch, mái ngói như ngày nay.
Dù sau đó, khó khăn liên tục kéo tới, chùa Hội Linh vẫn trở thành một cơ sở vững chắc để phục vụ cho phong trào cách mạng tại Cần Thơ. Nơi này đã từng diễn ra nhiều cuộc họp triển khai các nghị quyết quan trọng của Đảng để đưa phong trào cách mạng phát triển, góp phần vào thắng lợi của quân dân Cần Thơ trong công cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975.
Với những đóng góp đáng ghi nhận, Nhà nước công nhận liệt sĩ Dương Văn Đề (tức Hòa thượng Thích Pháp Thân) đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và tặng Huy chương Kháng chiến hạng nhất cho chùa Hội Linh. Năm 1993, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận chùa Hội Linh là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
