Truy tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cho người bị nghi oan hàng chục năm

Ngày 10.9, Phòng Nội vụ H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã trao Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cho ông Dương Ngọc Chánh (1924 -1968, quê ở xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ).

Trước đó, ngày 17.7, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định truy tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cho ông Dương Ngọc Chánh vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ H.Phù Mỹ trao Huy chương Kháng chiến hạng Nhì của ông Dương Ngọc Chánh cho gia đình M.T.

Như Thanh Niên đã có nhiều bài viết phản ánh về việc ông Dương Minh Trị, con trai ông Dương Ngọc Chánh, và gia đình đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng T.Ư và địa phương để minh oan cho cha.

Theo đơn do ông Dương Minh Trị gửi các cơ quan chức năng và Báo Thanh Niên, ông Dương Ngọc Chánh làm nghề y và dạy học, sống tại thôn An Giang, xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ. Ông Chánh từng hoạt động, giúp đỡ cách mạng từ năm 1955 - 1968. Tháng 7.1968, ông Chánh bị nghi là gián điệp rồi bị sát hại trên đường áp giải lên huyện.

Tháng 11.1980, Công an H.Phù Mỹ có văn bản gửi Ty Công an Nghĩa Bình khẳng định ông Chánh không có hành động chống đối cách mạng, từng làm cơ sở cho cách mạng trong vùng bị địch chiếm nhưng chính quyền các cấp của địa phương vẫn không chấp nhận.

Trong 2 năm 2000 và 2001, Tổng cục An ninh (thuộc Bộ Công an) đã có 2 công văn gửi Ban Kiểm tra T.Ư và Ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư báo cáo về trường hợp xảy ra cái chết của ông Chánh, trong đó có kết luận ông Chánh không phải là cộng tác viên, tình báo viên của địch.

Ngày 22.12.2003, Cục Bảo vệ chính trị 1 thuộc Tổng cục An ninh có báo cáo gửi Ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư khẳng định: Từ năm 2001 - 2003, Cục Bảo vệ chính trị 1 đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Định và công an các địa phương liên quan xác minh về cái chết của ông Chánh, kết luận "ông Chánh không phải là cộng tác viên, tình báo viên cộng tác với địch chống phá cách mạng".

Sau khi Tổng cục An ninh có văn bản minh oan cho ông Chánh, ông Dương Minh Trị đã gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng ông Dương Ngọc Chánh vì có thành tích trong kháng chiến, cứu nước.