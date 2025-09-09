Ai sẽ được vinh danh nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam?

Sáng 9.9, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam công bố khởi động chương trình xét tặng các danh hiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam. Theo đó, hạng mục quan trọng nhất chính là "nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam" sẽ được xét chọn ở 3 cấp độ: nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam, nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam và nghệ nhân quốc gia văn hóa ẩm thực Việt Nam.



Đây là những danh hiệu nghề nghiệp mang tính chính thống và uy tín, được trao cho những cá nhân thực sự đóng góp nổi bật trong lĩnh vực ẩm thực, đáp ứng tiêu chí về tài năng, cống hiến, ảnh hưởng xã hội và tinh thần gìn giữ di sản văn hóa.

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam họp báo công bố chương trình ẢNH: DƯƠNG LAN

Ngoài ra, chương trình sẽ xét tặng vinh danh 2 hạng mục là đại sứ văn hóa ẩm thực Việt Nam và nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cho hay, việc vinh danh các danh hiệu văn hóa ẩm thực không chỉ là sự tri ân đối với những người đã dành cả đời cho bếp lửa quê hương mà còn là bước đi chiến lược để khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam.

Thông qua chương trình Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cộng đồng nhìn nhận đúng đắn về giá trị nghệ thuật ẩm thực ẢNH: DƯƠNG LAN

"Đây là nguồn động lực mạnh mẽ để đưa tinh hoa ẩm thực quê hương song hành cùng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu về văn hóa và du lịch ẩm thực", ông Kỳ nói.

Ông Lã Quốc Khánh, Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam công bố những tiêu chí để các ứng viên đạt được những danh hiệu trên. Hồ sơ ứng viên sẽ được thẩm định bởi hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân đầu ngành, đại diện cơ quan báo chí và quản lý văn hóa.

Nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam là những người có kiến thức sâu rộng, am hiểu nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa, lịch sử của ẩm thực. Họ có kỹ năng điêu luyện, có khả năng sáng tạo, nâng tầm món ăn/uống. Họ là người truyền dạy và lan tỏa những giá trị văn hóa ẩm thực, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua ẩm thực.

Để đạt danh hiệu này ứng viên cần đảm bảo các tiêu chí: có công trình nghiên cứu; tư liệu khảo cứu, phục dựng; giảng dạy truyền bá kiến thức; tư vấn chính sách - dự án bảo tồn; có tác động tích cực đến cộng đồng, xã hội và truyền thông.

Nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam là những người có đóng góp vượt trội, tiêu biểu trong việc bảo tồn, phát triển và truyền dạy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam; giỏi tay nghề; sáng tạo, truyền cảm hứng và có ảnh hưởng sâu rộng trong nước hoặc quốc tế.

Để đạt danh hiệu này ứng viên cần đảm bảo các tiêu chí: có đóng góp chuyên môn; tác động cộng đồng, xã hội; có khả năng quảng bá quốc tế; có đạo đức nghề nghiệp, hình ảnh cá nhân, có tính tiên phong và sáng tạo.

Ẩm thực Việt Nam được nhiều người ưa thích ẢNH: DƯƠNG LAN

Nghệ nhân quốc gia văn hóa ẩm thực là danh hiệu cao quý nhất dành cho những người có tay nghề và tri thức vượt trội, đóng góp xuất sắc trong việc bảo tồn, phát triển, sáng tạo và lan tỏa giá trị di sản ẩm quốc gia ra quốc tế. Họ cũng là người đóng vai trò bậc thầy trong việc truyền dạy, nghiên cứu, kết nối cộng đồng và nâng tầm văn hóa ẩm thực; đại diện tiêu biểu của nền văn hóa ẩm thực Việt, góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia.

Để đạt danh hiệu này ứng viên cần đảm bảo các tiêu chí về di sản và kỹ nghệ, có sáng tạo và đóng góp mới, có sự đào tạo và truyền nghề, lan tỏa ẩm thực Việt Nam ra quốc tế và có hồ sơ di sản cá nhân.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, ý kiến cộng đồng và chấm điểm kéo dài từ ngày 10.8 - 30.10. Lễ vinh danh nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11.2025.