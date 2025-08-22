TP.HCM lần đầu tiên tổ chức ngày hội món ngon từ bún

Ngày 22.8, Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức họp báo thông tin ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ 1 năm 2025 với chủ đề "Món ngon từ bún". Chương trình diễn ra từ ngày 16 - 19.10 tại công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành, TP.HCM).

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho biết, ngày hội nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam, đồng thời quảng bá những món ăn đặc trưng đến bạn bè trong và ngoài nước. Hiện chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng và kỳ vọng thu hút khoảng 100.000 lượt khách.

Trong chương trình, khách tham quan vào cổng miễn phí, các hoạt động của sự kiện lần này hứa hẹn sẽ mang đến cho khách tham quan trải nghiệm một không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM thông tin về ngày hội ẢNH: H.L

Ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ nhất năm 2025 được kỳ vọng sẽ là một sự kiện văn hóa ẩm thực phong phú và hấp dẫn, không chỉ giới thiệu những món ngon đặc sắc từ sợi gạo mà còn tái hiện những không gian trải nghiệm thú vị, kết hợp giữa ẩm thực truyền thống và hiện đại.

Với chủ đề "Món ngon từ bún", sự kiện mang đến một hành trình khám phá đa dạng các món bún nổi tiếng khắp cả nước, từ bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, bún cá Nha Trang, bún nước lèo Sóc Trăng… và những món ngon từ bún trên khắp mọi miền đất nước. Ngoài ra, chương trình sẽ có những món ngon từ sợi nổi tiếng như phở, hủ tiếu, bánh hỏi, bánh tằm…

Ngày hội "Món ngon từ bún" lần đầu tại TP.HCM diễn ra từ ngày 16 - 19.10 ẢNH: H.L

Ngày hội có sự tham gia từ 100 - 150 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm bột làm bún, bún tươi, sợi gạo, nguyên liệu gia vị chế biến và các món ăn kèm đặc sắc. Sự kiện lần này hứa hẹn thu hút đông đảo sự quan tâm của khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng thức và trải nghiệm những nét tinh túy của ẩm thực Việt Nam.

Tại sự kiện lần này, khách tham quan còn được tìm hiểu về quy trình sản xuất sợi gạo truyền thống cùng với các món ăn kèm đặc sắc khác, giao lưu với các chuyên gia ẩm thực và tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn.