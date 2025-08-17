Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều

Giữa những ngôi nhà cao tầng ở bến Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), chùa Ông, gần 130 năm tuổi, toát lên vẻ đẹp cổ kính với kiến trúc độc đáo, màu sắc ấn tượng.
Theo sử liệu, chùa Ông được khởi công xây dựng năm 1894, 2 năm sau thì hoàn thành. Một nhóm người Hoa đến từ Quảng Châu và Triệu Khánh (tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc) đã cùng đứng ra thành lập ngôi chùa này để sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, thờ Quan Thánh Đế (Quan Công).
Vì vậy, chùa Ông còn có tên khác là "Quảng Triệu Hội Quán". Đây là một điểm nhấn du lịch độc đáo mỗi khi du khách đặt chân tới bến Ninh Kiều (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).
Chùa Ông có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Cần Thơ, nhất là người Hoa sinh sống nơi đây. Ngoài giá trị văn hóa tín ngưỡng, đây còn là nơi nuôi chứa bảo vệ cán bộ hoạt động cách mạng ở nội ô Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với những giá trị đó, ngày 21.6.1993, chùa Ông được Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật. Đến nay, ngôi chùa này vẫn là một điểm nhấn quan trọng trong vẻ đẹp tổng thể của bến Ninh Kiều, thu hút nhiều khách du lịch khi đặt chân tới Cần Thơ.
