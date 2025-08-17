Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều

Thanh Duy
Thanh Duy
17/08/2025 15:15 GMT+7

Giữa những ngôi nhà cao tầng ở bến Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), chùa Ông, gần 130 năm tuổi, toát lên vẻ đẹp cổ kính với kiến trúc độc đáo, màu sắc ấn tượng.

Theo sử liệu, chùa Ông được khởi công xây dựng năm 1894, 2 năm sau thì hoàn thành. Một nhóm người Hoa đến từ Quảng Châu và Triệu Khánh (tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc) đã cùng đứng ra thành lập ngôi chùa này để sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, thờ Quan Thánh Đế (Quan Công). 

Vì vậy, chùa Ông còn có tên khác là "Quảng Triệu Hội Quán". Đây là một điểm nhấn du lịch độc đáo mỗi khi du khách đặt chân tới bến Ninh Kiều (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 1.

Từ ngoài nhìn vào, chùa Ông có màu sắc sặc sỡ, phần tường là gam màu đỏ chủ đạo, phần mái nổi bật với tông xanh

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 2.

Màu sắc bắt mắt nhưng chùa Ông vẫn toát lên nét cổ kính, hoài niệm

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 3.

Mái chùa lợp ngói âm dương, các gờ bó mái bằng gốm tráng men xanh thẫm. Gốm cũng là chất liệu chính trang trí trên nóc chùa, được khéo léo sắp xếp mô típ lưỡng long tranh châu, cá hóa long, chim phụng, các tòa thành, hình nhân...

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 4.

Điểm nhấn của phần mái là ở 2 đầu đao có 2 tượng người cầm mặt trời, mặt trăng. Tượng trưng cho nhật – nguyệt, âm – dương hòa hợp

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 5.

Ngôi chùa nằm trên mảnh đất rộng 532m2, chia làm 3 phần. Tiền điện là nơi thờ Phúc Đức Chính thần, Mã Tiền Tướng quân. Chính điện thờ Quan Công. Đây là một vị thần tượng trưng cho " ngũ thường" (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) đã ăn sâu vào tiềm thức của bà con người Hoa. Ngoài ra, chùa còn thờ Phật bà Quan Thế Âm, Thiên Hậu Thánh Mẫu, ông Bổn...

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 6.

Ngăn cách giữa Tiền điện và Chính điện là bức bình phong gỗ có vai trò như một lớp cửa để hạn chế khách đi thẳng từ ngoài vào, nhằm giữ sự tôn nghiêm không gian bên trong chùa

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 7.

Sau đó là sân thiên tỉnh (giếng trời) có mái che di động, ngoài chức năng điều chỉnh ánh sáng thiên nhiên thì còn có tác dụng xử lý nhang khói

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 8.

Liền kề là gian Trung điện, gây ấn tượng nhất với thuyền bát nhã hình rồng bằng gỗ, đặc biệt bên trong có vô số hình nhân chạm khắc tinh xảo

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 9.

Chùa Ông không quá lớn, nhưng mỗi chi tiết trong chùa dễ làm người ta dừng lại ngắm xem, tìm hiểu. Bởi phù điêu hiện diện khắp nơi, từ các bao lam, hoành phi, liễn đối, xà ngang… Nội dung chạm nổi, chạm chìm rất phong phú và đa dạng, tái hiện các câu chuyện huyền thoại, lịch sử Trung Quốc và những chi tiết có tầng sâu ý nghĩa văn hóa như gánh nước, đốn củi, mai, lan, cúc, trúc, rồng, phụng…

ẢNH: THANH DUY


Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 10.

Cùng với đó là nghệ thuật khắc thư pháp sắc sảo. Các tượng được chế tác với nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, thạch cao, gốm..

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 11.

Trải qua hơn trăm năm tồn tại, chùa Ông vẫn giữ được kiến trúc như thuở ban đầu. Bởi toàn bộ khung sườn chịu lực của công trình đều bằng gỗ quý hiếm với hệ thống vì kèo khá phức tạp, chắc chắn. Vòm mái được chống đỡ bởi 6 hàng cột vuông sơn đỏ, chân đế bằng đá tảng nguyên khối vững chãi

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 12.

Sự kiện quan trọng tại chùa Ông là lễ vía Quan Thánh Đế Quân diễn ra vào 24.6 âm lịch. Ngày thường, ngôi chùa cũng thu hút nhiều khách thập phương đến chiêm bái, thỉnh cầu tài lộc, an khang

ẢNH: THANH DUY

Độc đáo ngôi chùa cổ gần 130 năm tuổi ở bến Ninh Kiều- Ảnh 13.

Hình thức cầu phúc thường thấy là cúng nhang khoanh. Những điều muốn cầu mong gia chủ sẽ ghi vào một tấm thẻ bài, rồi gắn vào khoanh nhang này để treo lên cao. Tùy vào kích cỡ, có khoanh nhang cháy hơn 1 tuần mới hết

ẢNH: THANH DUY

Chùa Ông có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Cần Thơ, nhất là người Hoa sinh sống nơi đây. Ngoài giá trị văn hóa tín ngưỡng, đây còn là nơi nuôi chứa bảo vệ cán bộ hoạt động cách mạng ở nội ô Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với những giá trị đó, ngày 21.6.1993, chùa Ông được Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật. Đến nay, ngôi chùa này vẫn là một điểm nhấn quan trọng trong vẻ đẹp tổng thể của bến Ninh Kiều, thu hút nhiều khách du lịch khi đặt chân tới Cần Thơ.

