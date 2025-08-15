Trường ĐH Y dược Cần Thơ đặt mục tiêu vào tốp đầu châu Á

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được công bố tại Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Y dược Cần Thơ lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 15.8. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 1.300 đảng viên Đảng bộ trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH Y dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các đại biểu cấp trên ẢNH: B.PHƯƠNG

Trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, trong nhiệm kỳ 2025-2030, nhà trường sẽ tập trung phát huy mọi nguồn lực để trở thành một trường đại học trọng điểm quốc gia, mở rộng cơ sở đào tạo, nghiên cứu, thành lập các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu và trung tâm dữ liệu y tế số.

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: B.PHƯƠNG

Để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm châu Á, Đảng bộ Trường ĐH Y dược Cần Thơ đã xác định 3 khâu đột phá chính trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đó là đổi mới quản trị đại học, áp dụng mô hình quản trị hiện đại, tiên tiến, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong mọi hoạt động, từ đào tạo đến nghiên cứu khoa học. Tiếp đến là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo chuẩn quốc tế, hướng tới gia nhập mạng lưới các trường đại học hàng đầu khu vực. Đặc biệt là tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bằng việc đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới.

Ba định hướng chiến lược để đạt mục tiêu lớn

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, đưa ra 3 đề nghị mang tính chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho nhà trường.

Thứ nhất, nghiên cứu sớm triển khai cơ chế giảng viên đồng cơ hữu để khai thác hiệu quả hơn nữa sự đóng góp của các thầy thuốc có trình độ chuyên môn giỏi từ các bệnh viện thực hành tham gia vào công tác đào tạo, ký hợp đồng, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư từ các cơ sở đào tạo uy tín của nước ngoài. Thứ hai là đổi mới chương trình giảng dạy theo hướng dựa trên năng lực, tăng cường đào tạo thực hành và ứng dụng mô hình đào tạo kết hợp (trực tiếp và trực tuyến). Thứ ba là nghiên cứu phát triển mô hình bác sĩ y học gia đình, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân Cần Thơ và ĐBSCL cũng như cả nước nói chung trong thời gian tới.

Hiện tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ là trung tâm đào tạo nhân lực y tế quan trọng nhất của khu vực Tây Nam bộ ẢNH: CTUMP

Hiện tại, Trường ĐH Y dược Cần Thơ đang đào tạo 12 ngành đại học và 88 ngành sau đại học (6 ngành đào tạo tiến sĩ, 11 ngành đào tạo thạc sĩ, 32 ngành đào tạo chuyên khoa I, 23 ngành đào tạo chuyên khoa II và 16 ngành đào tạo nội trú). Trường đã triển khai đào tạo ngành y khoa bằng tiếng Anh, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo quốc tế. Bệnh viện trường cũng đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đạt công suất giường bệnh cao, khẳng định vai trò là trung tâm y tế quan trọng của khu vực đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân với công suất giường bệnh đạt trung bình 96,4%, trong khi chỉ tiêu là trên 85%.