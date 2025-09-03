Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Triển lãm sách Phật giáo tại chùa Vĩnh Nghiêm: Điểm hẹn tâm linh mùa Vu Lan 2025

Nguồn: Văn Lang Books
Nguồn: Văn Lang Books
03/09/2025 16:04 GMT+7

Mùa Vu Lan 2025, Triển lãm sách Phật giáo lần 2 trở lại với chủ đề "Triển lãm sách Phật giáo 2025 - Kính mừng Đại lễ Vu Lan". Sự kiện mang đến không gian thanh tịnh để mỗi người con báo hiếu bằng sự trưởng thành trong tâm hồn và ánh sáng trí tuệ. Triển lãm diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm, quy tụ nhiều đơn vị phát hành uy tín cùng những ưu đãi hấp dẫn, hứa hẹn là cơ hội quý giá để tìm về cội nguồn tâm linh, làm giàu thêm tri thức và gieo những hạt mầm thiện lành.

Vu Lan 2025: Báo hiếu bằng giá trị tinh thần vô lượng

Trong dòng chảy văn hóa ngàn đời, dịp lễ Vu Lan không đơn thuần là thời khắc để phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để mỗi người con thể hiện hiếu đạo bằng những giá trị tinh thần vô lượng, như lời dạy của tiền nhân: "phụng dưỡng cha mẹ là hiếu hữu hình, dẫn cha mẹ cùng bước vào cửa giác ngộ mới là hiếu vô lượng".

Chính vì lẽ đó, Triển lãm sách Phật giáo lần 2 ra đời như một nhịp cầu kết nối, dâng kính những thông điệp yêu thương, sự bình an và ánh sáng trí tuệ qua từng trang sách quý giá. Tại nơi đây, mỗi cá nhân sẽ tìm thấy sự bình yên và thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống qua mỗi trang sách

Triển lãm sách Phật giáo tại chùa Vĩnh Nghiêm: Điểm hẹn tâm linh mùa Vu Lan 2025 - Ảnh 1.

Thông tin Triển lãm tại chùa Vĩnh Nghiêm

Chương trình triển lãm mở cửa đón quý bạn đọc từ 08:00 - 20:00, từ ngày 3 đến ngày 7.9.2025, tại địa điểm quen thuộc và trang nghiêm: Chùa Vĩnh Nghiêm - 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Các đơn vị phát hành sách Phật giáo hàng đầu như Vanlangbooks, Thái Hà Books, Vĩnh Nghiêm Books sẽ cùng góp mặt, giới thiệu những tác phẩm tinh hoa từ các tác giả uy tín trong và ngoài nước. Mở ra cánh cửa dẫn lối bạn đọc đến những chân lý và kinh nghiệm tu tập quý báu.

Đặc biệt, nhằm khuyến khích tinh thần đọc sách và tìm hiểu Phật pháp, triển lãm áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Quý bạn đọc có thể tìm thấy những cuốn sách đồng giá chỉ từ 5.000, 9.000, 19.000 hay 29.000 đồng, cùng với mức giảm giá từ 20% đến 70% cho tất cả các đầu sách tôn giáo - tâm linh được trưng bày. Không chỉ vậy, những món quà tặng ý nghĩa cũng được chuẩn bị sẵn như: Bookmark, túi tote, chữ thư pháp,...

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc gần xa cùng trở về chùa Vĩnh Nghiêm để tham dự Triển lãm sách Phật giáo lần 2, hòa mình vào không khí trang nghiêm và ý nghĩa của mùa Vu Lan báo hiếu 2025.

Khám phá thêm chủ đề

sách Phật giáo Vu lan Triển lãm sách Phật giáo lễ Vu Lan VANLANGBOOKS sách tôn giáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận