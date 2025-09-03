Triển lãm sách Phật giáo tại chùa Vĩnh Nghiêm: Điểm hẹn tâm linh mùa Vu Lan 2025

Vu Lan 2025: Báo hiếu bằng giá trị tinh thần vô lượng

Trong dòng chảy văn hóa ngàn đời, dịp lễ Vu Lan không đơn thuần là thời khắc để phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để mỗi người con thể hiện hiếu đạo bằng những giá trị tinh thần vô lượng, như lời dạy của tiền nhân: "phụng dưỡng cha mẹ là hiếu hữu hình, dẫn cha mẹ cùng bước vào cửa giác ngộ mới là hiếu vô lượng".

Chính vì lẽ đó, Triển lãm sách Phật giáo lần 2 ra đời như một nhịp cầu kết nối, dâng kính những thông điệp yêu thương, sự bình an và ánh sáng trí tuệ qua từng trang sách quý giá. Tại nơi đây, mỗi cá nhân sẽ tìm thấy sự bình yên và thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống qua mỗi trang sách

Thông tin Triển lãm tại chùa Vĩnh Nghiêm

Chương trình triển lãm mở cửa đón quý bạn đọc từ 08:00 - 20:00, từ ngày 3 đến ngày 7.9.2025, tại địa điểm quen thuộc và trang nghiêm: Chùa Vĩnh Nghiêm - 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Các đơn vị phát hành sách Phật giáo hàng đầu như Vanlangbooks, Thái Hà Books, Vĩnh Nghiêm Books sẽ cùng góp mặt, giới thiệu những tác phẩm tinh hoa từ các tác giả uy tín trong và ngoài nước. Mở ra cánh cửa dẫn lối bạn đọc đến những chân lý và kinh nghiệm tu tập quý báu.

Đặc biệt, nhằm khuyến khích tinh thần đọc sách và tìm hiểu Phật pháp, triển lãm áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Quý bạn đọc có thể tìm thấy những cuốn sách đồng giá chỉ từ 5.000, 9.000, 19.000 hay 29.000 đồng, cùng với mức giảm giá từ 20% đến 70% cho tất cả các đầu sách tôn giáo - tâm linh được trưng bày. Không chỉ vậy, những món quà tặng ý nghĩa cũng được chuẩn bị sẵn như: Bookmark, túi tote, chữ thư pháp,...

Kính mời quý Phật tử và bạn đọc gần xa cùng trở về chùa Vĩnh Nghiêm để tham dự Triển lãm sách Phật giáo lần 2, hòa mình vào không khí trang nghiêm và ý nghĩa của mùa Vu Lan báo hiếu 2025.