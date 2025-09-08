Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/09/2025 11:30 GMT+7

Dù mới hoàn thành việc trùng tu hơn 2 năm, nhưng gạch phục chế di tích Chăm ngàn năm tuổi ở Đà Nẵng đã mủn nát. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do bị muối hóa từ gạch cũ sang gạch mới.

Dự án bảo tồn tháp Bắc và tháp Giữa thuộc cụm tháp Chăm Khương Mỹ (ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ - nay là xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng) được phê duyệt từ tháng 10.2019 với tổng kinh phí 12,6 tỉ đồng. 

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng).

Sau khi hoàn thành vào tháng 12.2022, công trình được kỳ vọng sẽ trả lại vẻ đẹp cổ kính, vững chãi cho di tích nghìn năm tuổi này. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm trùng tu, nhiều mảng tường đã xuất hiện tình trạng gạch mủn nát nghiêm trọng.

Nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Lê Trí Công khẳng định, nguyên nhân gạch phục chế mủn nát sau hơn 2 năm trùng tu đúng là do muối hóa từ gạch cũ tràn sang gạch mới, nhưng cách làm của đơn vị thi công "hoàn toàn sai". 

Bởi, nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong bảo tồn tháp Chăm ven biển là phải khử muối trong gạch cổ trước khi tiến hành bất kỳ công đoạn trùng tu nào khác. Việc trùng tu mà không khử muối khiến khối xây mới chắc chắn sẽ bị nhiễm muối từ khối cũ và hư hỏng theo thời gian.

Ông Công cũng chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng khác là tháp Khương Mỹ có mạch nước ngầm chảy qua nền móng. Đơn vị thi công lẽ ra phải có biện pháp bọc móng để ngăn nước ngầm thấm lên thân tháp, nhưng điều này đã bị bỏ qua. Việc không xử lý mạch nước ngầm kết hợp với hiện tượng muối hóa đã tạo thành "tổ hợp" phá hủy nhanh chóng những viên gạch mới.

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 1.

Hiện trạng gạch cổ ở tháp Chăm Khương Mỹ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 2.

Ở nhiều vị trí trên tháp Bắc, những viên gạch phục chế được cho là có "chất lượng cao" đã mủn nát, dễ dàng vỡ vụn chỉ với một tác động nhẹ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 3.

Bột gạch rơi xuống chân tháp

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 4.

Tháng 4.2023, khoảng 6 tháng sau khi trùng tu, gạch tại nhiều mảng tường mới đã bị rêu mốc, muối hóa bề mặt. Lý giải nguyên nhân này, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (KHCNXD) cho rằng tháp Chăm Khương Mỹ cách biển khoảng 7 km theo đường chim bay, nên suốt hơn 1.000 năm tồn tại một lượng lớn muối (đặc biệt là Na2SO4 và NaCl) đã tích tụ sâu bên trong thân tháp. Hai loại muối này cộng với tác động của nhiệt độ, độ ẩm và môi trường không khí biển đã ăn mòn gạch, gây mủn và tích tụ muối

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 5.

Gạch cổ bị ăn mòn nghiêm trọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 6.

Hoa văn trên tháp Chăm Khương Mỹ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 7.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (thuộc TP.Đà Nẵng), cho hay đơn vị đã nắm thông tin và báo cáo vụ việc cho UBND TP.Đà Nẵng. Sau khi ghi nhận hiện trạng, ban quản lý đã mời đơn vị thi công vào khắc phục tạm thời

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 8.

Trên 3 mảng tường mới ở phía trước lối vào lòng tháp, nhiều viên gạch mủn bột, bong tróc nham nhở… khi mới hết thời gian bảo hành

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 9.

Di tích tháp Chăm Khương Mỹ gồm cụm 3 tháp kề nhau, xây dựng vào cuối thế kỷ 9 đầu thế kỷ 10, được công nhận di tích quốc gia năm 1989. Với tuổi đời cả nghìn năm, đến nay cụm tháp đã xuống cấp nghiêm trọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 10.

Tháp Bắc vừa được trùng tu hơn 2 năm, nhưng nhiều viên gạch phục chế dễ dàng bị tổn thương hơn trước sự ăn mòn của muối

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 11.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Lê Trí Công, để khử muối trên tháp Chăm có rất nhiều cách. Cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất là tưới nước nguyên chất vào gạch, dùng điện cực (anode và cathode) dẫn ion muối ra ngoài…

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 13.

Đưa tay tác động nhẹ có thể nhiều lớp "da" gạch sẽ bong tróc

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 14.

Nhiều họa tiết trên tháp cũng bị muối hóa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 15.

Nhiều vị trí trên 3 cụm tháp Chăm Khương Mỹ bị muối hóa và xuất hiện rêu mốc

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát- Ảnh 16.

Theo các chuyên gia, không chỉ tháp Chăm Khương Mỹ mà tất cả các tháp Chăm ven biển miền Trung muốn trùng tu trước tiên phải khử muối, tránh tình trạng muối từ gạch cũ lan sang gạch mới gây hư hỏng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Tin liên quan

Nỗi lo tháp Chăm duy nhất ở Tây nguyên bị xâm hại

Nỗi lo tháp Chăm duy nhất ở Tây nguyên bị xâm hại

Tháp Yang Prong (Đắk Lắk) là công trình kiến trúc của người Chăm xưa còn nguyên vẹn duy nhất tại Tây nguyên. Hiện tượng xâm thực từ dòng sông Ea H'leo và tình trạng viết vẽ chữ lên tháp đang làm ảnh hưởng, nguy cơ xâm hại đến giá trị di tích quốc gia.

Tháp Chăm nghìn năm tuổi với dáng vẻ huyền bí 'độc nhất vô nhị' ở Quảng Nam

Vì sao gạch phục chế di tích mủn nát sau 2 năm trùng tu?

Khám phá thêm chủ đề

Tháp Chăm tháp Chăm Khương Mỹ muối hóa trùng tu Đà Nẵng tháp Chăm ngàn năm tuổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận