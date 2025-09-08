Cận cảnh tháp Chăm ngàn năm tuổi mới trùng tu nhưng gạch phục chế đã mủn nát

Dự án bảo tồn tháp Bắc và tháp Giữa thuộc cụm tháp Chăm Khương Mỹ (ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ - nay là xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng) được phê duyệt từ tháng 10.2019 với tổng kinh phí 12,6 tỉ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng).

Sau khi hoàn thành vào tháng 12.2022, công trình được kỳ vọng sẽ trả lại vẻ đẹp cổ kính, vững chãi cho di tích nghìn năm tuổi này. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm trùng tu, nhiều mảng tường đã xuất hiện tình trạng gạch mủn nát nghiêm trọng.

Nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Lê Trí Công khẳng định, nguyên nhân gạch phục chế mủn nát sau hơn 2 năm trùng tu đúng là do muối hóa từ gạch cũ tràn sang gạch mới, nhưng cách làm của đơn vị thi công "hoàn toàn sai".

Bởi, nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong bảo tồn tháp Chăm ven biển là phải khử muối trong gạch cổ trước khi tiến hành bất kỳ công đoạn trùng tu nào khác. Việc trùng tu mà không khử muối khiến khối xây mới chắc chắn sẽ bị nhiễm muối từ khối cũ và hư hỏng theo thời gian.

Ông Công cũng chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng khác là tháp Khương Mỹ có mạch nước ngầm chảy qua nền móng. Đơn vị thi công lẽ ra phải có biện pháp bọc móng để ngăn nước ngầm thấm lên thân tháp, nhưng điều này đã bị bỏ qua. Việc không xử lý mạch nước ngầm kết hợp với hiện tượng muối hóa đã tạo thành "tổ hợp" phá hủy nhanh chóng những viên gạch mới.

Hiện trạng gạch cổ ở tháp Chăm Khương Mỹ

Ở nhiều vị trí trên tháp Bắc, những viên gạch phục chế được cho là có "chất lượng cao" đã mủn nát, dễ dàng vỡ vụn chỉ với một tác động nhẹ

Bột gạch rơi xuống chân tháp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tháng 4.2023, khoảng 6 tháng sau khi trùng tu, gạch tại nhiều mảng tường mới đã bị rêu mốc, muối hóa bề mặt. Lý giải nguyên nhân này, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (KHCNXD) cho rằng tháp Chăm Khương Mỹ cách biển khoảng 7 km theo đường chim bay, nên suốt hơn 1.000 năm tồn tại một lượng lớn muối (đặc biệt là Na2SO4 và NaCl) đã tích tụ sâu bên trong thân tháp. Hai loại muối này cộng với tác động của nhiệt độ, độ ẩm và môi trường không khí biển đã ăn mòn gạch, gây mủn và tích tụ muối

Gạch cổ bị ăn mòn nghiêm trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoa văn trên tháp Chăm Khương Mỹ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Công Thành, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (thuộc TP.Đà Nẵng), cho hay đơn vị đã nắm thông tin và báo cáo vụ việc cho UBND TP.Đà Nẵng. Sau khi ghi nhận hiện trạng, ban quản lý đã mời đơn vị thi công vào khắc phục tạm thời

Trên 3 mảng tường mới ở phía trước lối vào lòng tháp, nhiều viên gạch mủn bột, bong tróc nham nhở… khi mới hết thời gian bảo hành

Di tích tháp Chăm Khương Mỹ gồm cụm 3 tháp kề nhau, xây dựng vào cuối thế kỷ 9 đầu thế kỷ 10, được công nhận di tích quốc gia năm 1989. Với tuổi đời cả nghìn năm, đến nay cụm tháp đã xuống cấp nghiêm trọng

Tháp Bắc vừa được trùng tu hơn 2 năm, nhưng nhiều viên gạch phục chế dễ dàng bị tổn thương hơn trước sự ăn mòn của muối

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Lê Trí Công, để khử muối trên tháp Chăm có rất nhiều cách. Cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất là tưới nước nguyên chất vào gạch, dùng điện cực (anode và cathode) dẫn ion muối ra ngoài…

Đưa tay tác động nhẹ có thể nhiều lớp "da" gạch sẽ bong tróc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều họa tiết trên tháp cũng bị muối hóa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều vị trí trên 3 cụm tháp Chăm Khương Mỹ bị muối hóa và xuất hiện rêu mốc ẢNH: MẠNH CƯỜNG