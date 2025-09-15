Du khách xếp hàng chờ thưởng thức món ngon Sài Gòn tại triển lãm A80

Khép lại chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội A80, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức chương trình tri ân quy mô lớn với hơn 10.000 suất ăn miễn phí phục vụ người dân và du khách trong ngày 15.9.

Người dân xếp hàng chờ thưởng thức ẩm thực Sài Gòn ẢNH: T.HẰNG

Từ 9 giờ sáng, nhiều người dân và du khách đã có mặt tại sân Đông - Khu vực TP.HCM và sân Tây - gian hàng 29 toa tàu ẩm thực 3 miền, để chờ thưởng thức miễn phí nhiều món ăn đặc trưng của Sài Gòn.

Anh Trần Đức Việt, Phó giám đốc Khu du lịch Văn Thánh (Saigontourist) cho hay, trong ngày 15.9, công ty có tổng cộng 14 món ăn tặng du khách và người dân.

Các món ăn tiêu biểu như: bánh mì Sài Gòn giòn rụm, chuẩn vị, khó quên; cà phê sữa đá Sài Gòn đậm đà, gây thương nhớ; bò bía; chè tam sắc, chè bà ba... thanh mát, nhẹ nhàng; bánh canh tôm tít Cần Giờ; bún chả giò, thịt nướng; cơm tấm Sài Gòn, cơm đùi gà mắm tỏi đậm chất, ngọt tình, thân quen; trà tắc thanh lọc, giải nhiệt…

Mỗi người được lựa chọn 1 món yêu thích ẢNH: T.H

"Chúng tôi đã chuẩn bị 10.000 suất, nhưng không ngờ được bà con nhiệt tình đến đông quá. Anh chị em nhân viên phục vụ luôn tay cũng không kịp. Đến 12 giờ trưa, đã gần hết món. Chiều nay, nếu còn chúng tôi sẽ phục vụ tiếp", anh Việt cho hay.

Theo anh Việt, công ty cũng đã tham gia nhiều sự kiện lớn, nhưng triển lãm A80 là sự kiện lớn nhất, đông nhất từ trước đến nay. Các món ăn được mời người dân và du khách thưởng thức miễn phí mang hương vị đặc trưng của vùng đất Sài Gòn - TP.HCM, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của Việt Nam cũng như là nơi chắp cánh, nâng tầm cho nhiều món ăn truyền thống Việt Nam được bay xa, lan tỏa đi khắp thế giới.

Nhân viên làm việc luôn tay phục vụ nhu cầu của du khách

ẢNH: T.H

Do rất đông du khách muốn thưởng những món ngon, nên mỗi người chỉ được lựa chọn 1 món ưa thích, nếu ăn món khác phải quay lại xếp hàng từ đầu.

Gia đình chị Dương Thị Tâm, đến từ Hưng Yên cho biết: "Tôi nghe nói chương trình diễn ra duy nhất trong ngày bế mạc nên phải nhất định đến đây thưởng thức các món ăn. Tôi thì thích cơm tấm Sài Gòn, còn chồng tôi thích cà phê sữa đá. Không ngờ đến đây lại còn được thưởng thức thêm món bò bía. Món này giống gỏi cuốn chấm với nước tương có vị ngậy cũng khá lạ miệng, dễ ăn".

Các món ăn được mời người dân và du khách thưởng thức miễn phí mang hương vị đặc trưng của vùng đất Sài Gòn ẢNH: T.H

Đến 13 giờ chiều, vẫn còn nhiều du khách ghé qua, tuy nhiên nhiều món ưa thích đã không còn. Anh Đào Việt Anh, ở Thanh Oai (Hà Nội) chia sẻ: "Sáng tụi mình đến sớm, chưa biết ăn gì, thì được thông báo có chương trình trải nghiệm ẩm thực miễn phí tại gian hàng TP.HCM, nên chúng mình đến đây và thật bất ngờ với món bánh mì. Nhưng đầu giờ chiều, mình quay lại lần 2 thì chỉ còn bánh khọt. Mình khá là tiếc nuối khi chưa thưởng thức được hết ẩm thực ở đây".

Với vai trò là doanh nghiệp du lịch hàng đầu được đồng hành cùng TP.HCM tham gia sự kiện A80, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ góp phần giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội mà còn mang văn hóa, đặc biệt là văn hóa ẩm thực đặc trưng của TP.HCM đến với đông đảo công chúng. Hoạt động tri ân này là minh chứng cho sự cam kết của chúng tôi trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam".



