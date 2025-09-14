Saigontourist Group tổ chức chương trình tri ân đặc biệt tại sự kiện A80

Thay lời tri ân sâu sắc, Saigontourist Group sẽ dành tặng hơn 10.000 phần quà là các suất ăn uống miễn phí đến quý đại biểu, người dân Thủ đô và du khách tại sân Đông - khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần gắn kết, đồng lòng ‘cùng kết nối ký ức - nuôi dưỡng tương lai’, và cũng là lời cảm ơn chân thành từ Saigontourist Group khi được đồng hành cùng thành phố trong sự kiện chính trị đặc biệt này.

Phát biểu về chương trình, Ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group - nhấn mạnh: ‘Được đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia sự kiện A80 là một niềm vinh dự to lớn của chúng tôi. Với vai trò là doanh nghiệp du lịch hàng đầu, Saigontourist Group không chỉ góp phần giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội mà còn mang văn hóa, đặc biệt là văn hóa ẩm thực đặc trưng của TP.HCM đến với đông đảo công chúng. Hoạt động tri ân này là minh chứng cho sự cam kết của chúng tôi trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam, đồng thời thể hiện sự tri ân đến những người đã và đang đồng hành cùng Saigontourist Group trong suốt hành trình 50 năm hình thành và phát triển’.

Đến với gian hàng của Saigontourist Group, các đại biểu, người dân thủ đô cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước sẽ được dịp thưởng thức hoàn toàn miễn phí những hương vị đặc trưng Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Đó là món bánh mì Sài Gòn chuẩn vị, khó quên, cà phê sữa đá Sài Gòn đậm đà, gây thương nhớ, bò pía Sài Gòn cùng các món chè tam sắc, chè bà ba... thanh mát, nhẹ nhàng, trà tắc mát lạnh thanh lọc, giải nhiệt.

Các đầu bếp tài hoa thuộc hệ thống Saigontourist Group còn chinh phục thực khách bằng những món ăn đường phố được nâng tầm đẳng cấp ẩm thực như bún chả giò thơm lừng, tròn vị, cơm tấm, cơm chiên Sài Gòn đậm chất, ngọt tình, thân quen. Và còn nhiều món ngon khác đang chờ thực khách khám phá.

Địa điểm diễn ra chương trình tri ân đặc biệt của Saigontourist Group là sân Đông - khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, nơi sắc màu âm nhạc truyền thống, khinh khí cầu, đường hoa rực rỡ cùng văn hóa ẩm thực Sài Gòn hòa quyện tỏa sáng. Thời gian phục vụ bắt đầu từ 07g30 ngày 15.09.2025 đến khi tặng hết các suất ăn uống.

Trong suốt sự kiện A80, Saigontourist Group đã tiên phong khẳng định vị thế dẫn đầu ngành du lịch Việt Nam. Tập đoàn đã tham gia vào nhiều hoạt động chính, từ triển lãm thành tựu, dịch vụ, thương hiệu đến tổ chức các gian hàng tương tác và giới thiệu văn hóa ẩm thực tại các khu vực quan trọng của sự kiện.

Đặc biệt, Saigontourist Group đã cùng thành phố giới thiệu văn hóa và ẩm thực tại toa tàu ‘Hạnh phúc’ trong Chuyến tàu Ẩm thực ba miền và chủ trì Không gian văn hóa ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh tại sân Đông. Sự góp mặt của các đơn vị thành viên chủ lực như khách sạn Rex Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Continental Sài Gòn, Kim Đô, Làng Du lịch Bình Quới, Trường Du lịch & Khách sạn Saigontourist (STHC) và Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã tạo nên một không gian trải nghiệm đầy màu sắc và hấp dẫn.

Cũng theo Ông Phạm Huy Bình, hoạt động tri ân tại sự kiện A80 không chỉ là một cử chỉ đẹp mà còn là lời khẳng định về vai trò, trách nhiệm của Saigontourist Group đối với các sự kiện chính trị trọng đại của thành phố và đất nước.

Việc được lựa chọn đại diện cho TP.HCM tham gia sự kiện A80 một lần nữa khẳng định vị thế và uy tín của Saigontourist Group trong ngành du lịch Việt Nam. Tự hào 50 năm vươn mình cùng đất nước, Saigontourist Group luôn được tín nhiệm là đối tác tin cậy trong các sự kiện lớn mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Gần đây nhất, Saigontourist Group đã vinh dự hỗ trợ công tác hậu cần cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.2025). Sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn trong việc phục vụ các đoàn khách cấp cao, cùng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đã giúp Saigontourist Group hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này.

Saigontourist Group đã từng phục vụ thành công công tác hậu cần toàn diện các sự kiện quy mô lớn, tầm cỡ thế giới, trong đó tiêu biểu nhất là các sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị cấp cao ASEAN, các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc…