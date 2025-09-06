Lan tỏa năng lượng tỉnh thức cùng Trung Nguyên Legend tại triển lãm A80

Trong không gian của Trung Nguyên Legend, các người đẹp đã cùng nhau trải nghiệm văn hóa cà phê, thưởng thức những hương vị độc đáo gắn liền với cà phê Ottoman - Roman - Thiền và ký tặng những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng đổi đời thuộc chương trình Hành trình từ Trái tim. Mỗi người một phong cách, nhưng tất cả đều mang đến sự hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và tinh thần tri thức mà Trung Nguyên Legend lan tỏa.

Lương Thanh - "người bạn" của Hành trình từ Trái tim

Diễn viên Lương Thanh tạo thiện cảm bởi sự gắn bó lâu dài cùng Trung Nguyên Legend. Từng đồng hành với "Hành trình từ Trái tim", nữ diễn viên không chỉ góp mặt trong các buổi giao lưu, ký tặng sách cho sinh viên mà còn trở thành một trong những gương mặt quen thuộc truyền tải thông điệp tri thức, khát vọng và tỉnh thức.

Trong không gian Trung Nguyên Legend tại triển lãm A80, diễn viên Lương Thanh rạng rỡ ký tặng những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng đổi đời đến đông đảo khách tham quan

Tại sự kiện lần này, Lương Thanh xuất hiện rạng rỡ, dành nhiều thời gian ký tặng sách cho các bạn trẻ. Cô cũng không quên trải nghiệm các loại cà phê đặc biệt của Trung Nguyên. "Với mỗi tách cà phê được pha chế và giới thiệu, Thanh có thêm một trải nghiệm độc đáo, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ khi hình ảnh của mình được gắn liền với ly cà phê giàu triết lý", Lương Thanh nói.

Đoàn Thu Thủy - năng lượng khỏe khoắn hòa cùng tinh thần sáng tạo

Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy vốn gắn liền hình ảnh với lối sống khỏe mạnh và năng động, cô dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu với tinh thần "năng lượng tỉnh thức" mà Trung Nguyên Legend khẳng định qua cà phê.

Hoa hậu Thu Thủy và diễn viên Lương Thanh hào hứng trải nghiệm những phong cách thưởng lãm khác biệt, đặc biệt theo cà phê Ottoman - Roman - Thiền

Khi thưởng thức hương vị gợi nhớ đến nền văn minh Roman, Thu Thủy chia sẻ: "Cà phê không chỉ là thức uống mà còn là sức mạnh kết nối và thôi thúc bản thân mình kiên định, bền bỉ hơn, giống như cách tôi theo đuổi hành trình thể thao và nghệ thuật".

Ngọc Mai - tri thức và nhan sắc song hành

Người đẹp nhân ái, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Ngọc Mai, đồng thời là MC VTV, gây ấn tượng với phong thái tự tin. Sở hữu khả năng ngoại ngữ xuất sắc với 8.0 IELTS, Ngọc Mai xem việc đọc sách và mở rộng hiểu biết như chìa khóa để hội nhập toàn cầu.

Sự hiện diện của Hoa hậu Thu Thủy, Top 5 Hoa hậu Việt Nam Ngọc Mai, Phương Linh, Hoa khôi Như Quỳnh, Diễn viên Lương Thanh với vẻ đẹp hiện đại và tri thức góp phần lan tỏa năng lượng tỉnh thức Trung Nguyên Legend tại triển lãm A80

Cô tạo dấu ấn riêng khi vừa ký tặng sách vừa trò chuyện bằng tiếng Anh với khách tham quan quốc tế, thể hiện hình ảnh một thế hệ phụ nữ trẻ trí thức, bản lĩnh, giàu khát vọng.

Hồ Ngọc Phương Linh - thế hệ trẻ, khát vọng lớn

Đại diện cho thế hệ Gen Z, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh mang đến sự tươi mới và khát vọng cống hiến. Là sinh viên ngành Marketing và Truyền thông, cô chia sẻ sự hứng thú đặc biệt với cách mà Trung Nguyên Legend tạo dựng hệ sinh thái cà phê gắn liền văn hóa và triết lý sống.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam Ngọc Mai và Phương Linh tỏa sáng trong không gian cà phê năng động của Trung Nguyên E-Coffee – “mô hình nâng tầm văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam” trên toàn cầu

Khi trải nghiệm cà phê Thiền, Phương Linh xúc động: "Tôi cảm nhận được sự tĩnh tại và sâu lắng. Đó cũng là điều người trẻ cần để cân bằng giữa áp lực học tập, công việc và khát vọng vươn lên".

Vũ Như Quỳnh - nhan sắc thanh lịch gắn với văn hóa

Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2023 Vũ Như Quỳnh tiếp tục gây thương nhớ với vẻ đẹp đằm thắm, nền nã. Quỳnh không chỉ tham gia các hoạt động trình diễn văn hóa cà phê, mà còn chia sẻ những trải nghiệm tại Bảo tàng Thế giới Cà phê Buôn Ma Thuột trước đó.

Hoa khôi Như Quỳnh thích thú khám phá hệ sinh thái cà phê giàu bản sắc được Trung Nguyên Legend giới thiệu tại triển lãm A80

Với cô, văn hóa cà phê chính là nhịp cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. "Trong không gian Trung Nguyên Legend, thưởng thức cà phê Ottoman, tôi thấy mình như đang hòa nhập cùng dòng chảy sáng tạo của nhân loại. Đó là nguồn cảm hứng bất tận", người đẹp chia sẻ.

Những "sợi dây" kết nối tri thức và văn minh

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi sự kiện là hoạt động ký tặng những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng đổi đời. Đây là chương trình do Trung Nguyên Legend khởi xướng, nhằm trao tặng hàng chục triệu cuốn sách quý đến thanh niên Việt Nam, nuôi dưỡng khát vọng lớn và tinh thần khởi nghiệp kiến quốc. Các người đẹp đã ký tặng và gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, để mỗi cuốn sách thành một món quà tri thức lan tỏa đến cộng đồng.

Các hoa hậu, người đẹp đã có nhiều trải nghiệm đặc biệt, lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam cùng năng lượng tỉnh thức, sáng tạo Trung Nguyên Legend mang đến khách tham quan, các bạn trẻ tại A80

Chuỗi hoạt động ngày 5.9 không chỉ đơn thuần là buổi giao lưu, mà còn là cơ hội để công chúng hiểu sâu hơn về hệ sinh thái Trung Nguyên Legend và triết lý "Cà phê - năng lượng tỉnh thức và sáng tạo", nơi mà văn hóa cà phê không chỉ được thưởng lãm bằng vị giác mà còn được cảm nhận bằng trí tuệ và tâm hồn. Đó cũng chính là tinh thần mà Trung Nguyên Legend hướng tới: cà phê là năng lượng khai mở, kết nối và khởi tạo khát vọng lớn cho thế hệ trẻ Việt Nam.