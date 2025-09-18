'Nhạc miền Tây' mang hơi thở mới

Phát hành vào ngày 4.9 vừa qua, single và MV Vợ chồng mình quê của rapper Tiêu Minh Phụng và Phương Mỹ Chi đạt gần 1 triệu lượt xem chỉ sau 2 tuần ra mắt, nhanh chóng lọt vào danh sách Trending của YouTube. Ca khúc do nhóm DTAP sản xuất, phối trộn nhạc miền Tây, rap và nhạc điện tử, mở đường cho EP Tình của nam rapper. MV gây tiếng vang khi có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Huỳnh Lập, Mạc Văn Khoa, Karik… Trước đó, cặp đôi cũng "khuấy đảo" lễ trao giải Làn sóng xanh 2024 bằng tiết mục Wrapped miền Tây thu về 14 triệu lượt xem sau nửa năm lên sóng.

MV Vợ chồng mình quê tái hiện đám cưới miền Tây ẢNH: NSCC

Tại 2 concert cuối của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vừa qua, NSND Tự Long, Đăng Khôi, Soobin, Jun Phạm… mang đến tiết mục Ông xã em number one hoàn toàn mới, thu hút sự chú ý của khán giả xem trực tiếp và trở thành đề tài thảo luận trên mạng xã hội. Trước đó, ở Chị đẹp đạp sóng 2024, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến… cũng mang âm hưởng miền Tây lên sân khấu và concert qua tiết mục Tết "gòy" cưới "luông", phối trộn các bài Ra giêng anh cưới em, Mùa xuân đầu tiên, Rồi tới luôn trong hoạt cảnh đám cưới thú vị. Bài hát nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục được yêu thích nhất chương trình.

Không dừng ở đó, những ngày gần đây, ca khúc Muốn cua anh làm bồ với câu hát nổi tiếng "Lấy cây kim may đồ, Rồi khâu cái túi xong bắt trái tim anh bỏ dzô" do Dương Ái Vy thể hiện cũng trở thành xu hướng trên mạng xã hội TikTok, kéo theo hàng loạt clip cover, vũ đạo và parody từ các nhà sản xuất nội dung nổi bật. Tính đến nay, bài hát đã trở thành nhạc nền của hơn 770.000 video.

Các “chị đẹp” từng mang đám cưới miền Tây lên sân khấu ẢNH: YEAH1

Sự thành công của những tác phẩm nói trên trước hết nằm ở sự mộc mạc, chân thành, hài hước, từ cách phát âm, nội dung đến cách thể hiện theo hình thức đối đáp... khiến người nghe cảm thấy gần gũi, thú vị. Các nhà sản xuất và nghệ sĩ trẻ còn kết hợp các yếu tố hiện đại để mang thêm nét mới mẻ, phù hợp với khán giả thế hệ mới. Với Vợ chồng mình quê, Tiêu Minh Phụng khéo léo viết thêm đoạn rap, sử dụng câu nói nổi tiếng "Quê là quê quá, quê là quê chúng mình quê nhiều" vào ca khúc, trong khi Wrapped miền Tây tập hợp toàn bộ những âm thanh nổi tiếng nhất TikTok trong thời gian qua...

Bên cạnh phần nhạc, yếu tố hình ảnh cũng rất quan trọng. Chẳng hạn cả Vợ chồng mình quê và Tết "gòy" cưới "luông" đều tái hiện đám cưới miền Tây hài hước với nét văn hóa riêng biệt, cùng các tình tiết thú vị như làm mai, xem mắt, hỏi cưới, phá đám cưới... Còn với Ông xã em number one, các nghệ sĩ cũng đưa các bảng hiệu hoài cổ, tiệm cắt tóc quen thuộc... kết hợp với vũ đạo hài hước, từ đó tạo nên sức hút đặc biệt.

Có thể nói âm nhạc miền Tây nếu biết khai thác và làm mới phù hợp sẽ là "mỏ vàng" trong tương lai gần bởi nhiều đặc trưng thú vị.