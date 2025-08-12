Nghệ sĩ trẻ 'con nhà nòi' tìm lối đi riêng

Ngày 30.7, Cầm - "ái nữ" của ca nhạc sĩ Duy Mạnh - đã giới thiệu EP đầu tay mang tên Yêu hay không yêu gồm 7 bản nhạc và MV của single mở đường Túc tắc xúc xắc. Sở hữu nhiều chất liệu hiện đại như pop, R&B, electronic, swing…, Cầm đánh dấu phong cách âm nhạc riêng bên cạnh phần hình ảnh được xây dựng thống nhất với màu hồng, đồ họa pixel, cùng tạo hình "công chúa tóc mây".

Từ trái sang: Mỹ Anh, Nân, antransax, Cầm và Lope Phạm ẢNH: NSCC

Mới đây, ở chặng dừng thứ 3 của chuỗi Du ca mang tên Mãi mãi bên em tối 9.8 tại Phú Thọ, danh ca Jimmii Nguyễn cũng mời lên sân khấu con gái Alena với màn hát không lời đặc biệt trong các nhạc phẩm thiền hiện đại.

Trước đó, ca sĩ Mỹ Anh gây chú ý khi phát hành EP Phases of the Moon sau album Em•Me được đánh giá tích cực. Từng cùng mẹ là ca sĩ Mỹ Linh hát rất nhiều ca khúc lúc còn nhỏ, nhưng điều bất ngờ là Mỹ Anh "trưởng thành" lại ghi dấu ấn với những sáng tạo khác biệt khi chọn gắn bó với dòng R&B, soul. Ở EP này, tất cả 6 ca khúc được Mỹ Anh sáng tác và thể hiện bằng tiếng Anh, mở đường cho hành trình tiến ra quốc tế. Thời gian qua, nữ ca sĩ đã xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc ở Mỹ, Hàn Quốc, Philippines, Úc… cho thấy nỗ lực không ngừng khẳng định bản thân.

antransax, con gái của nhạc sĩ - nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, mới đây cũng chuyển mình mạnh mẽ với EP tiếng Anh Again gồm 6 ca khúc mang màu sắc R&B. Trên trang cá nhân, ca sĩ "tiền bối" Hồng Nhung dành lời có cánh cho sản phẩm này và hài hước chia sẻ rằng nghệ sĩ trẻ "đã giỏi hơn các bậc phụ huynh". Chỉ mới là sản phẩm khởi đầu cho quá trình hoạt động âm nhạc, nhưng antransax đã tạo được dấu ấn riêng. Trong cuộc thi America's Next Top Hitmaker tìm kiếm những nhà sản xuất tài năng trên toàn thế giới, antransax đã được xếp hạng 9, cho thấy tiềm năng rất lớn, hứa hẹn sẽ còn những bước phát triển thú vị và độc đáo hơn.

Các sản phẩm tiêu biểu của những nghệ sĩ con nhà nòi ẢNH: NSCC

Không chỉ sản xuất âm nhạc cho mình, nhiều nghệ sĩ trẻ còn làm nhạc cho thế hệ đi trước. Đơn cử Nân - con gái của nhạc sĩ Hồng Kiên - gần đây cũng đảm nhận sản xuất âm nhạc cho Tùng Dương ở album Multiverse. Ra mắt năm 2024, XT-TX của Nân là một đĩa nhạc rất đáng chú ý và không dễ thấy trong làng nhạc Việt, với màu sắc alternative cùng sự phối trộn giữa quái, dị và cá tính mạnh. Lope Phạm, cháu trai của ca sĩ Hồng Nhung, cũng đánh dấu bước chuyển mới của diva qua sản phẩm Tự hỏi do chính anh sản xuất. Trước đó, Lope Phạm cũng gây chú ý khi tham gia khâu sản xuất album 99% của rapper MCK và tạo ra nhiều bản hit.

"R ẤT ÁP LỰC"

Việc xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật không phải lúc nào cũng là nền tảng để các nghệ sĩ trẻ phát huy năng lực. Đã có trường hợp bị chính gia đình ngăn cản, bởi hơn ai hết, thế hệ đi trước là những người hiểu rõ và thẩm thấu nhất "môi trường" này. Nân chia sẻ: "Tôi đã bất chấp dấn thân vào nghệ thuật mặc cho sự cản ngăn của gia đình cũng như cuộc sống riêng có nhiều khó khăn. Suốt 6 năm qua, Nân đã tìm được chỗ đứng nhất định và đủ kiên quyết để bố mẹ có thể tin tưởng, ủng hộ con đường của mình. Xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật phải nói là rất áp lực".

Nhưng điều quan trọng nhất trong sự phát triển độc lập của một nghệ sĩ, theo Nân, là tìm được cái hay ở tất cả mọi thứ. Nữ ca sĩ nói với PV Thanh Niên: "Tự mình biết mình có gì và không có gì mới là thứ quyết định bản thân đi được đến đâu".

Như chia sẻ trên, "tư duy độc lập" chính là "chìa khóa" để các nghệ sĩ trẻ tìm ra tiếng nói và phong cách cá nhân. Họ biết cách biến lợi thế may mắn có được thành động lực để phát triển mà không dựa dẫm hay phụ thuộc vào đó. Mỹ Anh cho biết, tuy cha - nhạc sĩ Anh Quân và chị gái Anna Trương vẫn hỗ trợ cô trong việc làm nhạc, nhưng ý tưởng và cách sáng tạo của cô là hoàn toàn độc lập và luôn được mọi người tôn trọng.

Trong khi đó, Cầm chia sẻ rằng, bố đã truyền cảm hứng cho cô trong âm nhạc và luôn đồng hành cho đến hôm nay, nhưng cô đã từ chối sự gợi ý theo đuổi hình ảnh trưởng thành và gợi cảm từ bố Duy Mạnh, vì chưa khám phá ra khía cạnh đó của bản thân và vẫn đang trong quá trình tìm ra bản sắc, nghệ sĩ tính riêng của mình.

Thêm vào đó, có thể vì đã hiểu rõ và hiện diện trong môi trường này khá lâu nên các nghệ sĩ gen Z "nhà nòi" cũng rất kiên định với con đường bản thân đã chọn. Soul của Mỹ Anh, alternative của Nân, nhạc thiền của Alena hay R&B của antransax đều không phải những dòng nhạc quá "thịnh hành" ngày nay, nhưng qua thời gian họ đã chứng minh giá trị của con đường họ lựa chọn. Thế hệ mới này cũng cho thấy sự đa tài khi dần trở thành những nghệ sĩ toàn năng: Mỹ Anh, Nân hay antransax đang kiêm nhiệm rất nhiều vai trò, từ sáng tác, thể hiện, sản xuất đến lên ý tưởng thực hiện video, MV… Họ cũng không ngừng tìm đường tiến ra thế giới, góp phần tạo nên diện mạo mới cho bức tranh nhạc Việt.