Bão số 10 (Bualoi) dự báo rất mạnh, nguy hiểm, khó lường

Sáng 27.9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp của Ban Phòng thủ dân sự quốc gia triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi). Theo báo cáo nhanh của Bộ NN-MT, bão số 10 (bão Bualoi) đang trên khu vực giữa Biển Đông, cường độ cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ẢNH: VGP

Bão số 10 (bão Bualoi) tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35 - 40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Lượng mưa có thể tới 400 - 600 mm tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh

Ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN-MT), cho biết so với bão số 9 trước đó, bão số 10 (bão Bualoi) không chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ mặt biển hiện ở mức cao (29°C), hoàn lưu rộng và mạnh, gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh, bổ sung ẩm dồi dào. Vì vậy, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm nhiều trước khi đổ bộ.

Khi áp sát vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200 km (rạng sáng 28.9), bão số 10 (bão Bualoi) có khả năng đạt cường độ mạnh nhất, cấp 13 - 14, giật cấp 15 - 16; vào đến bờ vẫn còn cấp 11 - 12, ven biển mạnh cấp 12 - 13.

Dự báo từ chiều 28.9, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến TP.Huế, trọng tâm từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 6 - 7, tăng dần lên cấp 12 khi bão đổ bộ vào đêm 28.9 đến rạng sáng 29.9. Trên biển, gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 12 - 13 từ sáng sớm 28.9, sóng cao 5 - 7 m.

Bão số 10 (bão Bualoi) còn mạnh thêm, dự báo mưa lớn trên 600 mm

Đáng chú ý, bão số 10 (bão Bualoi) có thể trùng thời điểm triều cường (4 - 8 giờ sáng) khiến nước dâng do bão ở vùng từ Bình Định đến Hà Tĩnh cao 1 - 2 m, riêng Thanh Hóa, Nghệ An cao hơn. Kết hợp triều cường và sóng lớn, nguy cơ uy hiếp đê kè, vùng nuôi trồng thủy sản ven biển là rất lớn.

Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28 đến 30.9, lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, riêng Thanh Hóa - Hà Tĩnh 400 mm, cục bộ 600 mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Sau khi vào bờ, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn tại Lào, nước lũ có thể dồn về khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương tập trung gia cố đê điều xung yếu. Về hồ chứa, lưu vực sông Mã còn dung tích cắt lũ, nhưng lưu vực sông Cả (Nghệ An, Hà Tĩnh) hầu hết hồ thủy điện đã đầy nước. Một số hồ như Bản Vẽ, Khe Bố, Hố Hô phải xả ngay để giảm nguy cơ "lũ chồng lũ". Hồ Ngàn Trươi còn khả năng cắt lũ cho bắc Hà Tĩnh. Lưu vực sông Hương hiện ổn định.

Đối với sản xuất, vùng ảnh hưởng còn khoảng 45.000 ha lúa có thể thu hoạch khẩn cấp, tập trung tại Thanh Hóa (35.000 ha) và Nghệ An (10.000 ha). Lực lượng vũ trang được đề nghị hỗ trợ bà con gặt trong hôm nay và ngày mai.

Theo ông Hiệp, bão số 10 (bão Bualoi) được dự báo có thể gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất tại miền núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đồng thời có mưa lớn cả từ phía Lào. Các địa phương phải chuẩn bị phương châm "4 tại chỗ", lương thực, thực phẩm và phương án ứng phó.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp địa phương kiểm tra, bổ sung phương án, chủ động giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán khỏi vùng lũ, sạt lở. Hơn 240.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 4.000 phương tiện trực sẵn sàng.

Dừng hoạt động tàu thuyền trên biển từ 17 giờ chiều nay

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 10 (bão Bualoi) được dự báo rất mạnh, nguy hiểm và khó đoán định. Khác với bão số 9, bão số 10 sau khi đi qua Philippines không suy yếu mà tiếp tục tăng cường độ, có khả năng đi thẳng vào đất liền nước ta với tốc độ rất nhanh, 35 - 40 km/giờ. Hoàn lưu bão trải dài dọc bờ biển, ảnh hưởng đến cả miền Bắc, miền Trung.

Khẳng định tinh thần chỉ đạo là phòng ngừa từ sớm, chủ động tuyệt đối, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm: trước 12 giờ trưa 27.9 phải kiểm soát tuyệt đối tàu thuyền trên biển, đến 17 giờ ngày 27.9 dừng toàn bộ hoạt động trên biển.

Về công tác sơ tán người dân, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ NN-MT phối hợp các địa phương xác định chính xác khu vực gió mạnh, vùng trọng yếu ven biển, đê điều xung yếu, kết hợp triều cường và nước biển dâng để ra quyết định sơ tán người dân sớm, an toàn.

Các phương án phải tính đến tình huống đê kè bị vỡ, chủ động gia cố, chuẩn bị vật tư, đất đá, phương tiện và huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ".

Đối với hồ chứa, thủy điện, thủy lợi, Bộ Công thương, Bộ NN-MT phối hợp kiểm tra chặt chẽ, không để đến lúc hồ đầy nước, phải xả mới lo xử lý. Trách nhiệm phải rõ, thẩm quyền phải xác định ngay từ đầu.