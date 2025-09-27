Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bão số 10 (Bualoi): Hà Tĩnh cấm biển, sơ tán hơn 6.500 hộ dân

Phạm Đức
Phạm Đức
27/09/2025 11:21 GMT+7

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi) có cường độ gió rất mạnh khi đổ bộ, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương sơ tán hơn 6.500 hộ dân vùng ven biển, ven cửa sông đến nơi an toàn.

Ngày 27.9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã đề nghị chính quyền địa phương triển khai ngay phương án ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi) với kịch bản sơ tán 6.500 hộ dân (trên 15.700 người) ở vùng ven biển, ven cửa sông đến nơi tránh trú an toàn.

Hà Tĩnh sẽ sơ tán hơn 6.500 hộ dân trước cơn bão số 10 - Ảnh 1.

Ngư dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) dùng xe kéo đưa ngư lưới cụ vào bờ tránh bão số 10 (bão Bualoi)

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đó, thời gian bắt đầu sơ tán từ 13 giờ chiều nay, hoàn thành trước 9 giờ ngày mai 28.9. Người dân sẽ được chính quyền, công an hỗ trợ di dời đến các điểm trường học, các công sở, trạm y tế và các nhà cao tầng kiên cố trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, tính đến sáng nay, tất cả 3.983 tàu thuyền với 10.994 lao động trên địa bàn tỉnh đã vào bờ tránh trú an toàn. Tỉnh này cũng đã ban hành lệnh cấm biển vào lúc 7 giờ 30 sáng 27.9.

Hà Tĩnh sẽ sơ tán hơn 6.500 hộ dân trước cơn bão số 10 - Ảnh 2.

Nhiều thuyền đánh cá của ngư dân Hà Tĩnh đã được đưa về điểm tránh trú bão số 10 (bão Bualoi)

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10 (bão Bualoi) giật cấp 15, Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó

Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa nước chủ động tính toán cân đối mực nước để có phương án điều tiết xả lũ sớm.

Hiện nay, hệ thống đê biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 4 điểm xung yếu bị hư hỏng nặng sau bão số 5 như: đê Hội Thống đoạn qua xã Đan Hải, đê Tả Nghèn đoạn qua xã Lộc Hà, đê Cẩm Nhượng đoạn qua xã Thiên Cầm và đê Khang Ninh đoạn qua xã Hải Ninh. 

UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có chỉ đạo, yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện để xử lý khi có sự cố xảy ra.

Hà Tĩnh sẽ sơ tán hơn 6.500 hộ dân trước cơn bão số 10 - Ảnh 3.

Người dân ở Hà Tĩnh gia cố mái nhà phòng chống bão số 10 (bão Bualoi)

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trong sáng 27.9, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động đưa thuyền, ngư cụ đánh bắt vào các điểm tránh trú và gia cố nhà cửa phòng tránh tốc mái khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ. 

