10 bộ và 14 tỉnh, thành lưu ý đặc biệt khi ứng phó bão số 10

Công điện cho biết, bão số 10 (bão Bualoi) là cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển; hoàn lưu bão gây mưa lớn khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm - đây là khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ trong thời gian vừa qua.

Ảnh vệ tinh bão số 10 (bão Bualoi) mạnh cấp 12 trên Biển Đông

ẢNH: WINDY

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, tránh tư tưởng chủ quan ngay sau ứng phó với bão số 9, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các đơn vị trên chỉ đạo quyết liệt, từ sớm, từ xa để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Đối với tuyến biển, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão (tốc độ di chuyển rất nhanh và cường độ rất mạnh) để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển; căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển, trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây và di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trên đất liền, tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông.

Tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Khẩn trương rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công, trọng điểm xung yếu và phương án hộ đê chống bão, lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; các địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ, có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học, cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm vào thời gian bão đổ bộ.

Ngoài ra, khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở...

Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do mưa lớn trong thời gian vừa qua; chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước để dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; triển khai lực lượng, phương tiện tiêu nước đệm, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, đồng thời thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ để giảm thiểu thiệt hại.