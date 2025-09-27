Ứng phó bão số 10: Đà Nẵng thông báo khẩn vận hành hồ thủy điện

Ngày 27.9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng (gọi tắt là Ban chỉ huy) ban hành văn bản về việc vận hành các hồ thủy điện nhằm ứng phó với mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).

Cụ thể, Ban Chỉ huy yêu cầu Công ty CP thủy điện Đăk Mi, Công ty thủy điện Sông Bung, Công ty CP thủy điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức tính toán, vận hành hạ dần mực nước các hồ về cao trình quy định. Trong đó, hạ mực nước ở hồ Đăk Mi 4 về cao trình 251,5 m; hồ Sông Bung 4 về 217 m; hồ Sông Bung 2 về 598 m trước 18 giờ ngày mai 28.9.

Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương hạ thấp mực nước các hồ thủy điện ứng phó bão số 10 ẢNH: HUY ĐẠT

Thời gian vận hành bắt đầu từ 15 giờ ngày 27.9. Đối với các hồ thủy điện Sông Tranh 2 và A Vương, yêu cầu nhà máy chủ động điều tiết, đảm bảo mực nước không vượt quá mực nước đón lũ thấp nhất.

Bão số 10 (bão Bualoi) còn mạnh thêm, dự báo mưa lớn trên 600 mm

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng nhấn mạnh nguyên tắc vận hành phải bảo đảm an toàn, tránh đột biến, đồng thời thông tin đầy đủ đến chính quyền và người dân vùng hạ du về quá trình điều tiết hồ.

Các đơn vị vận hành cũng phải thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ, số liệu mưa tại các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy, Sở NN-MT, Sở Công thương và các địa phương liên quan để phục vụ công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo kịp thời.