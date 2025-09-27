Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ứng phó bão số 10: Đà Nẵng thông báo khẩn vận hành hồ thủy điện

Huy Đạt
Huy Đạt
27/09/2025 13:55 GMT+7

Mưa lớn liên tục, chính quyền TP.Đà Nẵng vừa yêu cầu các hồ thủy điện vận hành theo quy trình đặc biệt để bảo đảm an toàn hạ du, bắt đầu từ 15 giờ ngày 27.9.

Ngày 27.9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng (gọi tắt là Ban chỉ huy) ban hành văn bản về việc vận hành các hồ thủy điện nhằm ứng phó với mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).

Cụ thể, Ban Chỉ huy yêu cầu Công ty CP thủy điện Đăk Mi, Công ty thủy điện Sông Bung, Công ty CP thủy điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức tính toán, vận hành hạ dần mực nước các hồ về cao trình quy định. Trong đó, hạ mực nước ở hồ Đăk Mi 4 về cao trình 251,5 m; hồ Sông Bung 4 về 217 m; hồ Sông Bung 2 về 598 m trước 18 giờ ngày mai 28.9.

Đà Nẵng mưa lớn do bão số 10: Thông tin khẩn về vận hành hồ thủy điện- Ảnh 1.

Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương hạ thấp mực nước các hồ thủy điện ứng phó bão số 10

ẢNH: HUY ĐẠT

Thời gian vận hành bắt đầu từ 15 giờ ngày 27.9. Đối với các hồ thủy điện Sông Tranh 2 và A Vương, yêu cầu nhà máy chủ động điều tiết, đảm bảo mực nước không vượt quá mực nước đón lũ thấp nhất.

Bão số 10 (bão Bualoi) còn mạnh thêm, dự báo mưa lớn trên 600 mm

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng nhấn mạnh nguyên tắc vận hành phải bảo đảm an toàn, tránh đột biến, đồng thời thông tin đầy đủ đến chính quyền và người dân vùng hạ du về quá trình điều tiết hồ.

Các đơn vị vận hành cũng phải thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ, số liệu mưa tại các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy, Sở NN-MT, Sở Công thương và các địa phương liên quan để phục vụ công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo kịp thời.

Tin liên quan

Bão số 10 (Bualoi) dự báo rất mạnh, nguy hiểm, khó lường

Bão số 10 (Bualoi) dự báo rất mạnh, nguy hiểm, khó lường

Bão số 10 (bão Bualoi) đang trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 11 - 12, giật cấp 15. Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh, khoảng 35 - 40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình, dự kiến ảnh hưởng cả miền Bắc và miền Trung.

141 tàu cá Gia Lai còn trong vùng nguy hiểm của bão số 10

Ứng phó bão số 10: Đà Nẵng căng mình chống ngập, cấp tập gọi tàu vào bờ

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 Hồ thủy điện bão bualoi Đà Nẵng mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận