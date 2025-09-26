Hiếm gặp: Cắt khối u vỏ bao thần kinh bằng nội soi lồng ngực

Ngày 26.9, thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn khối u vỏ bao thần kinh hiếm gặp dạng đồng hồ cát, kích thước hơn 6 cm, nằm ở vùng đỉnh phổi trái, vị trí tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Trước đó, trong lần khám sức khỏe định kỳ tại công ty, bệnh nhân N.Đ.D (34 tuổi, trú tại xã Phú Ninh, TP.Đà Nẵng) được phát hiện khối u bất thường ở vùng đỉnh phổi trái nên nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

Tại Khoa Ngoại lồng ngực, kết quả chụp CT Scan ngực phát hiện hình ảnh khối tổn thương cạnh cột sống trái, bờ đều rõ, liên tục với lỗ liên hợp D1-D2 bên trái nằm sát phía sau bó mạch dưới đòn trái, động mạch đốt sống trái, động mạch cảnh chung trái.

Bệnh nhân được chẩn đoán u trung thất sau, vị trí D1-D2, theo dõi u vỏ bao thần kinh có dạng hình đồng hồ cát và lên lịch phẫu thuật cắt u bằng phương pháp nội soi lồng ngực. Sau 2 giờ 30 phút, ca mổ thành công, bệnh nhân hồi phục tốt, không để lại biến chứng.

Hiện tại, bệnh nhân ổn định, tình trạng sụp mi cải thiện và xuất viện sau 1 tuần điều trị. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là trường hợp u vỏ bao thần kinh lành tính.

Sau 1 tuần phẫu thuật, bệnh nhân đã được xuất viện ẢNH: HOÀNG SƠN

U vỏ bao thần kinh ít triệu chứng, khó phát hiện

Bác sĩ chuyên khoa 2 Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết u vỏ bao thần kinh (schwannoma) là loại u thần kinh phổ biến nhất ở trung thất sau, chiếm hơn 75% các khối u thần kinh tại vị trí này.

Thông thường, các khối u này phát triển chậm, ít triệu chứng, nhiều trường hợp được phát hiện tình cờ. Tuy nhiên, khi u lớn có thể chèn ép gây ra đau ngực, khó thở, khàn tiếng hoặc hội chứng Horner (sụp mi, co đồng tử). Đặc biệt, dạng u hình đồng hồ cát rất hiếm gặp, phẫu thuật khó khăn do liên quan đến cả ống sống và khoang màng phổi.

Từ trường hợp u vỏ bao thần kinh này, bác sĩ Thân Trọng Vũ khuyến cáo: Khi có triệu chứng bất thường như sụp mi, đau ngực, khó thở, ho kéo dài…, người dân cần đến khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa sâu để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng khó lường.