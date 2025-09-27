Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

141 tàu cá Gia Lai còn trong vùng nguy hiểm của bão số 10

Đức Nhật
Đức Nhật
27/09/2025 12:47 GMT+7

Gia Lai phát thông báo khẩn kêu gọi 141 tàu cá đang trong vùng nguy hiểm khẩn trương di chuyển tránh bão số 10 (bão Bualoi).

Sáng 27.9, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã phát thông báo khẩn, kêu gọi tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên biển khẩn trương rời khỏi vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Gia Lai, lúc 6 giờ cùng ngày có 141 tàu cá của ngư dân Gia Lai nằm trong khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới (từ 11,5 – 18,5 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108 độ Kinh Đông). Đây là các tàu thuộc các xã, phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn, Cát Tiến, Tam Quan, Đề Gi, Phù Mỹ Đông.

141 Tàu cá trong vùng nguy hiểm của bão số 10 khẩn trương di chuyển tránh bão - Ảnh 1.

Gia Lai phát thông báo khẩn kêu gọi 141 tàu cá đang trong vùng nguy hiểm khẩn trương di chuyển tránh bão

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đáng chú ý, đội tàu cá của các phường Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn nằm trong vùng nguy hiểm có số lượng lớn nhất. Riêng Hoài Nhơn Đông có 42 tàu, Hoài Nhơn Bắc 40 tàu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng UBND các xã, phường liên quan khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn ngư dân, chủ tàu và gia đình nắm bắt thông tin, di chuyển tàu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND P.Hoài Nhơn Đông, cho biết địa phương đang phối hợp với lực lượng biên phòng cửa biển để liên hệ với chủ tàu và gia đình ngư dân có phương tiện trong vùng nguy hiểm.

"Chúng tôi đang yêu cầu các đơn vị tận dụng mọi kênh tín hiệu, liên lạc trực tuyến để kịp thời báo khẩn, hướng dẫn ngư dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão và tìm nơi neo đậu an toàn", ông Hiệp nói.

Bão số 10 (bão Bualoi) còn mạnh thêm, dự báo mưa lớn trên 600 mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ ngày 27.9, tâm bão Bualoi ở khoảng 14,4 độ vĩ bắc, 115,1 độ kinh đông, cách Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 35 km/giờ.

Cũng trong đêm và sáng 27.9, tại các tỉnh Nam Trung bộ đã xuất hiện mưa diện rộng kéo dài nhiều giờ. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Gia Lai cảnh báo một số địa phương có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Bão số 10 sẽ trút mưa xối xả xuống miền Trung, có nơi trên 600 mm

Bão số 10 sẽ trút mưa xối xả xuống miền Trung, có nơi trên 600 mm

Dự báo từ đêm nay 27.9, hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng, trong đó vùng mưa trọng tâm là các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Khám phá thêm chủ đề

vùng nguy hiểm tránh bão bão bualoi Gia Lai bão số 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận