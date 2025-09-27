141 tàu cá Gia Lai còn trong vùng nguy hiểm của bão số 10

Sáng 27.9, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã phát thông báo khẩn, kêu gọi tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên biển khẩn trương rời khỏi vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi).

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Gia Lai, lúc 6 giờ cùng ngày có 141 tàu cá của ngư dân Gia Lai nằm trong khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới (từ 11,5 – 18,5 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108 độ Kinh Đông). Đây là các tàu thuộc các xã, phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn, Cát Tiến, Tam Quan, Đề Gi, Phù Mỹ Đông.

Gia Lai phát thông báo khẩn kêu gọi 141 tàu cá đang trong vùng nguy hiểm khẩn trương di chuyển tránh bão ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đáng chú ý, đội tàu cá của các phường Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn nằm trong vùng nguy hiểm có số lượng lớn nhất. Riêng Hoài Nhơn Đông có 42 tàu, Hoài Nhơn Bắc 40 tàu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng UBND các xã, phường liên quan khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn ngư dân, chủ tàu và gia đình nắm bắt thông tin, di chuyển tàu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND P.Hoài Nhơn Đông, cho biết địa phương đang phối hợp với lực lượng biên phòng cửa biển để liên hệ với chủ tàu và gia đình ngư dân có phương tiện trong vùng nguy hiểm.

"Chúng tôi đang yêu cầu các đơn vị tận dụng mọi kênh tín hiệu, liên lạc trực tuyến để kịp thời báo khẩn, hướng dẫn ngư dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão và tìm nơi neo đậu an toàn", ông Hiệp nói.

Bão số 10 (bão Bualoi) còn mạnh thêm, dự báo mưa lớn trên 600 mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ ngày 27.9, tâm bão Bualoi ở khoảng 14,4 độ vĩ bắc, 115,1 độ kinh đông, cách Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 35 km/giờ.

Cũng trong đêm và sáng 27.9, tại các tỉnh Nam Trung bộ đã xuất hiện mưa diện rộng kéo dài nhiều giờ. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Gia Lai cảnh báo một số địa phương có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.