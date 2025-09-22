Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế

Đức Nhật
Đức Nhật
22/09/2025 11:30 GMT+7

Đến với Gia Lai, du khách không thể bỏ qua thành Hoàng Đế và tháp Cánh Tiên, 2 di tích gắn liền với những dấu ấn thăng trầm của lịch sử.

Tháp Cánh Tiên - kiệt tác kiến trúc Chăm

Trên vùng đồng bằng rộng lớn ở P.An Nhơn, tỉnh Gia Lai (thuộc TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), từng tồn tại một kinh đô lừng lẫy của vương quốc Champa: thành Đồ Bàn (thời Tây Sơn gọi là thành Hoàng Đế). Nơi đây được xem là trung tâm quyền lực của vương triều Vijaya trong gần 5 thế kỷ, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15.

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế- Ảnh 1.

Tháp Cánh Tiên được xem là điểm đến hấp dẫn của Gia Lai

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đến thế kỷ 15, sau những biến động lịch sử, vương triều Vijaya sụp đổ, vùng đất Đồ Bàn được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt. Từ đó, kinh đô này chỉ còn lại trong sử sách, để lại dấu tích vàng son một thuở.

Ngay trong trung tâm thành Đồ Bàn xưa, tháp Cánh Tiên sừng sững giữa ngọn đồi cao. Được xây dựng vào thế kỷ 12, đây là một trong những công trình tiêu biểu của kiến trúc Chăm.

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế- Ảnh 2.

Được xây dựng vào thế kỷ 12, tháp Cánh Tiên là một trong những công trình tiêu biểu của kiến trúc Chăm

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhìn từ xa, ngọn tháp nổi bật như khối gạch nung đỏ nâu vươn thẳng giữa nền trời xanh. Tháp xây theo hình trụ vuông, cao khoảng 20 m, gồm 4 tầng thu nhỏ dần về phía trên, mỗi tầng đều có 4 tháp góc trang trí.

Ở từng góc, những chi tiết đá được chạm khắc tinh tế, tạo dáng như cánh chim đang bay, nhỏ dần theo chiều cao. Từ vai tháp trở lên, cả 4 phía bung nở những đường nét mềm mại, tựa cánh tiên vươn lên trời cao. Chính vì thế, công trình được gọi là tháp Cánh Tiên. Các học giả đánh giá đây là một trong những ngọn tháp Chăm đẹp nhất còn tồn tại đến ngày nay.

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế- Ảnh 3.

Tháp có 4 tầng thu nhỏ về phía trên, tầng nào cũng có 4 tháp góc trang trí

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Những tầng gạch chồng khít lên nhau tạo nên dáng vẻ thanh thoát mà uy nghi. Bên trong, các cột ốp bằng đá sa thạch khắc hoa văn dây xoắn tinh xảo, thể hiện kỹ thuật điêu luyện của nghệ nhân Chăm.

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế- Ảnh 4.

Những mảng trang trí bằng đá sa thạch uốn lượn như cánh tiên trên thân tháp, phô bày kỹ thuật điêu luyện và óc thẩm mỹ tinh tế của nghệ nhân Chăm xưa

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo truyền thuyết, tháp Cánh Tiên gắn với câu chuyện tình giữa vua Chế Mân và công chúa Huyền Trân của Đại Việt. Công trình không chỉ là dấu ấn kiến trúc mà còn được xem như minh chứng sống động cho mối lương duyên lịch sử, góp phần gắn kết hai dân tộc qua nhiều thế kỷ.

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế- Ảnh 5.

Ngọn tháp nổi bật như khối gạch nung đỏ nâu vươn thẳng giữa nền trời xanh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Năm 1982, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) xếp hạng tháp Cánh Tiên là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Hơn 4 thập niên trôi qua, ngọn tháp vẫn sừng sững giữa lòng An Nhơn và trở thành điểm dừng chân không thể thiếu của du khách trên hành trình khám phá miền "đất võ".

Vẻ u hoài của thành Hoàng Đế

Trên nền kinh đô Đồ Bàn xưa, năm 1776, nhà Tây Sơn cho xây dựng một tòa thành quy mô lớn. Đến năm 1778, công trình được đặt tên thành Hoàng Đế, trở thành trung tâm chính trị – quân sự quan trọng của triều đại Tây Sơn. Trong gần 2 thập niên (1776 – 1793), nơi đây là đại bản doanh của nghĩa quân và cũng là kinh đô của Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc.

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế- Ảnh 6.

Thành Hoàng Đế được xây dựng trên nền kinh đô Đồ Bàn xưa

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thành Hoàng Đế ban đầu có 3 vòng thành: thành Ngoại, thành Nội và Tử Cấm thành. Thành Ngoại có diện tích hơn 364 ha; thành Nội rộng 20 ha; còn Tử Cấm thành khoảng 4 ha, dành riêng cho vua và hoàng tộc.

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế- Ảnh 7.

Tử Cấm thành được xây dựng ở trung tâm thành Hoàng Đế với diện tích khoảng 4 ha

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau thất bại của nhà Tây Sơn, thành Hoàng Đế rơi vào hoang phế. Đến thời Nguyễn, vua Gia Long cho dựng lăng thờ 2 vị công thần Võ Tánh và Ngô Tùng Châu tại khu vực Tử Cấm thành, tạo thêm lớp di sản mới cho vùng đất lịch sử.

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế- Ảnh 8.

Lầu Bát giác trong Tử Cấm thành, nơi thờ danh tướng Võ Tánh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngày nay, khi bước chân vào khuôn viên thành Hoàng Đế, du khách vẫn bắt gặp những dấu tích xưa: cổng chính uy nghi, cột cờ sừng sững, lầu Bát giác cổ kính, những bức tường thành đá ong phủ màu thời gian, hồ bán nguyệt... Không gian u tịch, trầm mặc như khẽ vọng lại tiếng trống trận, tiếng gươm khua cùng khói lửa binh đao của một thời oanh liệt.

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế- Ảnh 9.

Khu mộ của Võ Tánh bên trong thành Hoàng Đế

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, nơi đây từng trải qua 6 đợt khai quật khảo cổ, phát hiện nhiều dấu tích như hồ bán nguyệt hay nền móng kiến trúc cung điện Tây Sơn. Năm 1982, Bộ VH-TT-DL đã xếp hạng thành Hoàng Đế là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đến Gia Lai ngắm tháp Cánh Tiên, thăm thành Hoàng Đế- Ảnh 10.

Hồ bán nguyệt trong thành Hoàng Đế

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hai di tích tháp Cánh Tiên và thành Hoàng Đế phản chiếu rõ nét sự giao thoa Việt – Chăm trong tiến trình văn hóa dân tộc.

Ngày nay, dẫu đã nhuốm màu thời gian, cả hai công trình vẫn giữ được sức hút riêng. Không chỉ mang giá trị lịch sử và nghệ thuật, chúng còn là điểm đến du lịch đặc sắc, góp phần tạo nên bản sắc cho vùng đất miền Trung đầy nắng gió.

Tin liên quan

Tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á đang xuống cấp nghiêm trọng

Tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á đang xuống cấp nghiêm trọng

Tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều mảng tường bong tróc, mái sụp đổ, hoa văn trên đá mờ phai theo thời gian.

Giới hạn một số vị trí tham quan di tích cố đô Huế

Khám phá những di tích tại Quảng Trị xuất hiện trong phim 'Mưa đỏ'

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai Tháp Cánh Tiên Thành Hoàng Đế Nhà Tây Sơn thành Đồ Bàn Di tích vương quốc Champa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận