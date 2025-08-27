Giới hạn một số vị trí tham quan di tích cố đô Huế

Ngày 27.8, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết trung tâm đang tiếp tục tổ chức các giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ di tích và hiện vật do đơn vị quản lý.

Thời gian qua, được sự thống nhất của UBND TP.Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã xây dựng phương án về việc bảo quản, bảo vệ hiện vật, công trình kiến trúc ở các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế.

Khu vực trưng bày ngai vàng triều Nguyễn được ngăn bằng kính cường lực ẢNH: BÌNH THIÊN

Cụ thể, thời gian tới, trung tâm sẽ điều chỉnh, bổ sung các hàng rào cứng hoặc hàng rào mềm, kính cường lực tại một số vị trí để giới hạn phạm vi tiếp xúc, đảm bảo an toàn cho hiện vật và tính tôn nghiêm của di tích.

Chẳng hạn như khu vực nhà súng Cửu vị thần công; nơi trưng bày chuông, trống và cửa chính giữa lầu Ngũ Phụng; hệ thống vạc đồng; một số công trình kiến trúc thuộc lăng vua Gia Long, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Khải Định, lăng vua Đồng Khánh…

Đồng thời, trung tâm sẽ điều chỉnh, phân luồng, tuyến tham quan tại một số công trình kiến trúc, điểm di tích.

Tại di tích Thế Tổ miếu (Hoàng thành Huế), nơi thờ 10 vị vua nhà Nguyễn, để đảm bảo tính tôn nghiêm, trung tâm sẽ điều chỉnh phương án tiếp đón khách tham quan trong nội thất; chỉ cho phép tham quan từ bên ngoài với phương án đặt hàng rào giới hạn bên ngoài điện thờ, chỉ mở các cửa giữa của Thế Tổ miếu.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế bố trí hương án phía trước Thế Tổ miếu để du khách dâng hương; đồng thời tổ chức trưng bày giới thiệu, cung cấp thông tin và hình ảnh về di tích, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và tạo điều kiện cho du khách tìm hiểu lịch sử, kiến trúc công trình.

Tại điện Minh Thành (lăng vua Gia Long), trung tâm sẽ điều chỉnh phương án tham quan nội thất điện theo nhóm tối đa 10 người, với trang phục lịch sự. Trong trường hợp trang phục của du khách không phù hợp, trung tâm sẽ trang bị áo dài để du khách mặc.

Việc hạn chế khu vực tham quan các hiện vật nhằm đảm bảo an toàn trong công tác bảo tồn ẢNH: BÌNH THIÊN

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế được giao quản lý 43 điểm di tích với 22 điểm di tích có trưng bày, triển lãm nhiều hiện vật. Trong đó, có 12 hiện vật/bộ hiện vật (với 38 hiện vật đơn lẻ) được công nhận là bảo vật quốc gia. Công tác bảo vệ cho di tích luôn được chú trọng với hệ thống an ninh và giám sát hiện đại, phù hợp; hoạt động bảo vệ, bảo quản hiện vật đáp ứng các quy chuẩn khoa học và đảm bảo mục đích phát huy giá trị di sản.

Tuy nhiên, hiện nay ngày càng có nhiều yếu tố, nguy cơ phát sinh có thể gây ảnh hưởng, xâm hại đến các công trình di tích và hiện vật. Các nguy cơ này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tác động của thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ cháy nổ hay sự xuống cấp tự nhiên theo thời gian, đặc biệt là những tác động vô ý và cố ý của con người (như vụ ngai vàng khu vực điện Thái Hòa bị du khách bẻ gãy, Thanh Niên đã thông tin). Việc giới hạn các khu vực tham quan nhằm đảm bảo yếu tố tôn nghiêm tại một số di tích và ngăn ngừa, hạn chế các nguy cơ này.



