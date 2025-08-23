Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Tạm dừng đón khách tham quan tại di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Bá Cường
Bá Cường
23/08/2025 10:37 GMT+7

Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) sẽ tạm dừng đón khách tham quan để phục vụ cho việc thi công dự án Công viên Thống Nhất.

Ngày 23.8, thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạm dừng đón khách tham quan để phục vụ thi công dự án Công viên Thống Nhất.

Tạm dừng đón khách tham quan tại di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải- Ảnh 1.

Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạm dừng đón khách tham quan để phục vụ thi công dự án Công viên Thống Nhất

ẢNH: BA CƯỜNG

Cụ thể, trong thời gian bàn giao mặt bằng và triển khai thi công tất cả các hạng mục thuộc dự án Công viên Thống Nhất từ tháng 8.2025 - 31.12.2025, công tác đón tiếp và thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ không đáp ứng được yêu cầu phục vụ.

Mặt khác, để đảm bảo an toàn cho khách tham quan và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị triển khai thi công, đảm bảo dự án hoàn thành theo tiến độ, di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ tạm dừng đón khách tham quan kể từ ngày 23.8 cho đến khi có thông báo mới.

Tạm dừng đón khách tham quan tại di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải- Ảnh 2.

Khu vực cầu đã được dựng rào chắn để phục vụ thi công

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Trong quá trình tạm dừng đón khách, ban quản lý di tích vẫn hoạt động bình thường để làm tốt công tác bảo vệ và vệ sinh môi trường. Trong thời gian tới, sẽ có một Hiền Lương với cơ sở vật chất đảm bảo, phục vụ tốt cho du khách thập phương", bà Lê Thị Tố Hoài, Trưởng ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 12.2024, UBND tỉnh Quảng Trị cũ đã phê duyệt dự án Công viên Thống Nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải với tổng mức đầu tư 80 tỉ đồng.

Tạm dừng đón khách tham quan tại di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải- Ảnh 3.

Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cấp cơ sở vật chất tại di tích để phục vụ du khách tốt hơn

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Dự án thi công các hạng mục như tu bổ, cải tạo kỳ đài, cầu Hiền Lương, nhà liên hợp, nhà làm việc của ban quản lý di tích và nhà vệ sinh bờ bắc, nhà đón tiếp và khu vệ sinh bờ nam cùng các hạng mục phụ trợ và công trình tạm khác.

Đối với cầu Hiền Lương, dự án sẽ thay thế một phần khung kết cấu sắt, thép đã bị gỉ sét, hư hỏng, thay thế phần gỗ bề mặt cầu bằng gỗ lim dày 50 mm, sửa chữa, gia cố các mố cầu bằng tấm sợi carbon... Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ đầu tư các trang thiết bị chuyên dụng để phục vụ phòng chiếu phim, thuyết minh và công tác quản lý.

Xem thêm bình luận