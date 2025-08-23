Những thực phẩm bổ sung nên bảo quản trong tủ lạnh

Điều đầu tiên cần ghi nhớ là chúng ta nên tuân thủ hướng dẫn bảo quản trên nhãn thực phẩm bổ sung. Bởi vì việc bảo quản thực phẩm bổ sung đúng cách rất quan trọng để duy trì hiệu quả và công dụng của chúng.

Những thực phẩm bổ sung sau đây nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh vì sẽ giúp chúng ở trạng thái tốt nhất, theo trang Eating Well (Mỹ).

Sau khi mở nắp, nên để dầu cá trong ngăn mát tủ lạnh Ảnh minh họa: AI

Dầu cá

Dầu cá chứa axit béo omega-3, dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với nhiệt độ, ánh sáng và không khí. Quá trình oxy hóa này có thể làm dầu cá giảm chất lượng dầu, dẫn đến mùi khó chịu, cũng như làm giảm giá trị dinh dưỡng. Vì vậy, sau khi mở nắp, nên để dầu cá trong ngăn mát tủ lạnh.

Probiotics

Probiotics chứa các vi sinh vật sống có lợi cho sức khỏe đường ruột, nhưng chúng có thể không hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ thay đổi. Lactobacillus và bifidobacterium đều rất nhạy cảm với nhiệt độ và cần được bảo quản lạnh để tồn tại. Tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể khiến những vi khuẩn này chết đi, từ đó, thực phẩm bổ sung probiotics kém hiệu quả hoặc thậm chí mất tác dụng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chủng probiotics đều cần được bảo quản lạnh, một số sẽ ổn định hơn ở nhiệt độ phòng. Vì vậy, luôn kiểm tra nhãn để biết các khuyến nghị bảo quản cụ thể.

Sắt dạng lỏng

Các loại vitamin dạng lỏng, chẳng hạn như sắt dạng lỏng, nên được bảo quản trong tủ lạnh để giữ được hiệu lực của chúng.

Ngoài ra, việc giữ sắt dạng lỏng ở tủ lạnh có thể giúp giữ nguyên hương vị và ngăn ngừa sự hình thành mùi khó chịu.

Thực phẩm bổ sung dầu hạt lanh

Dầu hạt lanh có thể nhanh chóng bị ôi thiu. Dầu này giàu axit béo omega-3, dễ bị oxy hóa trong nhiệt độ, ánh sáng và không khí. Hơn nữa, khi được bảo quản lạnh, dầu hạt lanh giữ được hương vị tốt hơn.