Phát hiện tác dụng không ngờ khi bạn uống dầu cá mỗi ngày

Giờ đây, nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Research - A Science Partner Journal, đã tìm ra thêm một lợi ích đáng chú ý của dầu cá, theo trang tin y khoa News Medical.

Các chuyên gia từ Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 48.358 người mắc tiền tiểu đường từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank nhằm phân tích mối liên quan giữa việc bổ sung dầu cá và bệnh tiểu đường loại 2.

Trong số những người tham gia, có 16.180 người có thói quen uống dầu cá mỗi ngày.

Trong thời gian theo dõi trung bình 7,8 năm, có 3.385 bệnh nhân tiền tiểu đường đã tiến triển thành bệnh tiểu đường.

Kết quả thật đáng ngạc nhiên, các tác giả đã phát hiện những người có thói quen uống dầu cá mỗi ngày có nguy cơ mắc tiểu đường thấp hơn 9%, theo News Medical.

Nghiên cứu đã tìm ra thêm một lợi ích đáng chú ý của dầu cá Ảnh: AI

Tại sao uống dầu cá giúp ngăn chặn tiền tiểu đường thành tiểu đường?

Khi tìm hiểu sâu hơn, các tác giả đã phát hiện 2 thành phần của dầu cá là axit béo DHA và EPA là tác nhân chính giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn, thông qua 3 con đường:

Tăng vận chuyển đường ra khỏi máu vào cơ bắp. DHA và EPA kích hoạt GLUT4, một loại protein được xem như "cánh cửa" để đường từ máu đi vào cơ - để cơ sử dụng làm năng lượng. Nhờ đó, đường không bị tồn đọng trong máu.

Tăng hiệu quả chuyển hóa đường thành năng lượng. DHA và EPA làm tăng hoạt động của enzyme thúc đẩy chuyển hóa đường thành năng lượng. Đồng thời, ức chế loại enzyme cản trở quá trình đốt cháy đường. Từ đó, giúp giảm lượng đường dư thừa trong máu.

Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư

Thúc đẩy dự trữ đường trong cơ bắp. DHA và EPA cũng hỗ trợ tổng hợp glycogen - dạng dự trữ đường trong cơ bắp, giúp duy trì năng lượng mà không làm tăng lượng đường trong máu.

Các tác giả nghiên cứu kết luận: Dầu cá thực sự có thể có tác dụng trì hoãn hoặc ngăn chặn quá trình tiến triển từ tiền tiểu đường thành bệnh tiểu đường thực sự.

Với kết quả này, dầu cá trở thành chiến lược đơn giản, an toàn nhưng hiệu quả để ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Đồng thời, cũng mở ra hướng mới trong nghiên cứu thuốc điều trị, bằng cách kích hoạt đúng các "cánh cửa" cho đường vào tế bào.