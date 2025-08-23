Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện tác dụng không ngờ khi bạn uống dầu cá mỗi ngày

Thiên Lan
Thiên Lan
23/08/2025 00:07 GMT+7

Dầu cá, giàu axit béo omega 3, đặc biệt là axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA), từ lâu đã được quan tâm vì tác dụng với tim mạch và não bộ.

Giờ đây, nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Research - A Science Partner Journal, đã tìm ra thêm một lợi ích đáng chú ý của dầu cá, theo trang tin y khoa News Medical.

Các chuyên gia từ Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 48.358 người mắc tiền tiểu đường từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank nhằm phân tích mối liên quan giữa việc bổ sung dầu cá và bệnh tiểu đường loại 2.

Trong số những người tham gia, có 16.180 người có thói quen uống dầu cá mỗi ngày.

Trong thời gian theo dõi trung bình 7,8 năm, có 3.385 bệnh nhân tiền tiểu đường đã tiến triển thành bệnh tiểu đường.

Kết quả thật đáng ngạc nhiên, các tác giả đã phát hiện những người có thói quen uống dầu cá mỗi ngày có nguy cơ mắc tiểu đường thấp hơn 9%, theo News Medical.

Phát hiện tác dụng không ngờ khi bạn uống dầu cá mỗi ngày- Ảnh 1.

Nghiên cứu đã tìm ra thêm một lợi ích đáng chú ý của dầu cá

Ảnh: AI

Tại sao uống dầu cá giúp ngăn chặn tiền tiểu đường thành tiểu đường?

Khi tìm hiểu sâu hơn, các tác giả đã phát hiện 2 thành phần của dầu cá là axit béo DHA và EPA là tác nhân chính giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn, thông qua 3 con đường:

Tăng vận chuyển đường ra khỏi máu vào cơ bắp. DHA và EPA kích hoạt GLUT4, một loại protein được xem như "cánh cửa" để đường từ máu đi vào cơ - để cơ sử dụng làm năng lượng. Nhờ đó, đường không bị tồn đọng trong máu.

Tăng hiệu quả chuyển hóa đường thành năng lượng. DHA và EPA làm tăng hoạt động của enzyme thúc đẩy chuyển hóa đường thành năng lượng. Đồng thời, ức chế loại enzyme cản trở quá trình đốt cháy đường. Từ đó, giúp giảm lượng đường dư thừa trong máu.

Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư

Thúc đẩy dự trữ đường trong cơ bắp. DHA và EPA cũng hỗ trợ tổng hợp glycogen - dạng dự trữ đường trong cơ bắp, giúp duy trì năng lượng mà không làm tăng lượng đường trong máu.

Các tác giả nghiên cứu kết luận: Dầu cá thực sự có thể có tác dụng trì hoãn hoặc ngăn chặn quá trình tiến triển từ tiền tiểu đường thành bệnh tiểu đường thực sự.

Với kết quả này, dầu cá trở thành chiến lược đơn giản, an toàn nhưng hiệu quả để ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Đồng thời, cũng mở ra hướng mới trong nghiên cứu thuốc điều trị, bằng cách kích hoạt đúng các "cánh cửa" cho đường vào tế bào.

Tin liên quan

Phát hiện tác dụng kỳ diệu khi uống dầu cá omega-3 mỗi ngày

Phát hiện tác dụng kỳ diệu khi uống dầu cá omega-3 mỗi ngày

Nhiều người uống dầu cá omega-3 mỗi ngày nhưng có lẽ chưa biết hết lợi ích tuyệt vời của nó.

Khám phá thêm chủ đề

Dầu cá tiểu đường tiền tiểu đường Enzyme bệnh tiểu đường DHA EPA protein
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận