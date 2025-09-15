Điểm trekking sườn núi Chư Nâm bị san ủi, tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm

Ngày 15.9, UBND xã Biển Hồ (Gia Lai) cho biết, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường, điều tra vụ sườn núi Chư Nâm bị xâm hại. Nhiều người liên quan đã được cơ quan chức năng mời làm việc.

Sườn núi Chư Nâm bị đào xới, mở đường ẢNH: TRẦN HIẾU

Chiều 14.9, UBND xã Biển Hồ có báo cáo nhanh gửi các cơ quan chức năng về vụ việc nói trên. Qua xác định ban đầu, khu vực bị san ủi có diện tích khoảng 600 m².

Chính quyền xã đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, xác minh đơn vị/người quản lý diện tích san ủi, mục đích sử dụng, đồng thời làm rõ có việc vận chuyển đất đá ra khỏi khu vực hay không để xử lý. UBND xã Biển Hồ cũng đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ vào cuộc kiểm tra.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, cho biết: "Diện tích san ủi không thuộc lâm phần do chúng tôi quản lý, mà chỉ nằm liền kề. Tuy nhiên, chúng tôi đã cử lực lượng phối hợp, giám sát chặt chẽ để kịp thời xử lý nếu có dấu hiệu xâm hại rừng".

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều ngày qua, sườn núi Chư Nâm bị nhiều người sử dụng máy xúc đào khoét, mở con đường rộng khoảng 2 m, dài gần 1.000 m hướng lên đỉnh. Trước tình trạng thắng cảnh này bị xâm hại, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Sườn núi Chư Nâm trở nên nham nhở sau khi bị san ủi ẢNH: TRẦN HIẾU

Nằm ở độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển, núi Chư Nâm là một trong những điểm trekking (hình thức đi bộ khám phá thế giới tự nhiên - PV) hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch Gia Lai, mỗi năm đón hàng nghìn lượt khách.

Cùng với Biển Hồ và núi lửa Chư Đăng Ya, sườn núi Chư Nâm tạo thành "tam giác thắng cảnh" đặc trưng của cao nguyên Gia Lai, đặc biệt thu hút du khách dịp cuối năm khi hoa dã quỳ nở vàng rực. Chính vì vậy, việc tự ý mở đường đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị du lịch của khu vực này.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 15.9, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ tịch UBND xã Biển Hồ, khẳng định: "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc. Khi có đầy đủ căn cứ, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật".